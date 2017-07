Diplomatie: Michele Jeanne Sison en passe de devenir le prochain ambassadeur des Etats Unis en Haiti

Source Amos Cincir | Le Nouvelliste

Le président américain Donald Trump prévoit de nommer Michele Jeanne Sison, une diplomate de carrière du Maryland pour être le prochain ambassadeur des États-Unis d’Amérique en Haïti, a annoncé jeudi, la Maison-Blanche.

Actuellement représentante permanente adjointe de la mission américaine aux Nations unies, un rôle qu’elle occupe depuis 2014, et membre de carrière du Service extérieur principal des États-Unis, classe de ministre-conseiller, Michele Jeanne Sison est en passe pour devenir la représentante officielle du Département d’État américain en Haïti.

Née le 27 mai 1959 à Washington, DC, Michele Jeanne Sison est diplômée en sciences politiques du Wellesley College et a également étudié à London School of Economics (LSE). Mère de deux filles, elle parle couramment le français, le créole haïtien et l’arabe. Elle était auparavant ambassadeur au Sri Lanka et aux Maldives (2012 à 2014), au Liban (2008 à 2010) et aux Émirats arabes unis (2004 à 2008). Elle a occupé le poste de chef adjoint de la mission à Bagdad (2011 à 2012) et d’autres rôles du Département d’État et de l’ambassade au Moyen-Orient, en Inde et en Afrique, ainsi qu’en Haïti.

Les missions de Michele Jeanne Sison à l’étranger comprennent le service de sous-chef de mission et chargée d’Affaires à l’ambassade des États-Unis à Islamabad, au Pakistan (1999-2002) et en tant que consul général au consulat général des États-Unis à Chennai, en Inde (1996-1999). Elle a également servi…………………………………….lire la suite sur lenouvelliste.com