Lancement de la deuxième édition du Festival Féministe NÈGÈS MAWON

Source EJ/Radio Métropole Haïti

La deuxième édition du Festival Féministe NÈGÈS MAWON se tiendra à Port-au-Prince du 17 au 22 juillet sur le thème « LIT FEMINIS : ERITAJ AK IDANTITE ». En effet, le festival se propose cette année de revisiter l’histoire contemporaine du mouvement féministe haïtien.

Nègès Mawon est une jeune organisation féministe qui travaille dans les domaines de l’éducation, de la formation et de la culture. L’idée de ce festival répond à la nécessité de regarder avec une perspective féministe, la production culturelle et artistique, mais aussi d’expérimenter une nouvelle façon de comprendre et de renouveler les enjeux de la militance féministe en utilisant l’art en général, pour tenter de redynamiser le mouvement féministe haïtien, lui donner un nouveau leadership et une nouvelle image et impliquer de nouvelles actrices et de nouveaux acteurs.

Au programme : conférences, causeries, spectacles, exposition, ateliers, films, marche artistique…

En partenariat avec le Festival Nègès Mawon, le programme Média de FOKAL consacre pendant le mois de juillet ses projections de films documentaires de « MARDI.DOC » aux questions féministes. Tous les films programmés dans le cadre du Festival seront suivis d’une discussion avec le public.

Le Festival investit plusieurs lieux de Port-au-Prince : FOKAL, l’Institut Français en Haïti, le café philo, le Centre culturel Pyepoudre, le Centre d’art, le Bureau national d’Ethnologie, le Yanvalou…

