L’inflation de juin 2017, la plus élevée jamais enregistrée depuis octobre 2008

Écrit par Etzer S. EMILE / Economiste / etzeremile@gmail.com | Radio Vision 2000

L’institut haïtien de statistique et d’informatique (IHSI) a publié cette semaine les chiffres sur l’évolution des prix dans l’économie haïtienne pour le mois de juin dernier.

Depuis octobre 2008, où l’économie haïtienne avait enregistré une inflation de 18%, l’inflation n’a jamais été aussi élevée au cours des 9 dernières années. L’inflation en rythme annuel pour juin a été de 15,8%. En effet, au cours du mois de juin 2017, le niveau de l’Indice Général des Prix à la Consommation (base 100 en Août 2004) est passé de 306.0 à 309.3, accusant ainsi une progression en rythme mensuel de 1.1% et un glissement annuel de 15.8%, contre respectivement 1.5% et 15.5% le mois précédent.

Un développement qui vient paradoxalement dans un contexte où le taux de change est relativement stable et a connu une baisse considérable. Toutefois, il faut noter que cette évolution vient après la hausse des prix du carburant à la pompe et qui affecte l’ensemble de l’économie.

De manière plus spécifique, il faut dire que l’accroissement mensuel de l’IPC enregistré est imputable au comportement à la hausse des fonctions de consommation telles que: « Alimentation, Boissons et Tabac » (1.1%), « Habillement, Tissus et Chaussures »(1.8%), « Loyer du Logement, Energie et Eau » (1.7%) et « Santé »(0.9%).

Le gonflement de l’indice de l' »Alimentation, Boissons et Tabac » résulte, entre autres, de la variation positive des prix de la viande de bœuf (1.8%), de la viande de cabri (2.4%), du poulet (1.1%), du poisson frais (2.2%), de la banane (2.1%), des choux (1.4%), de la carotte (2.1%), de la tomate (1.7%) et de la patate (2.4%).

A l’origine de la progression de la fonction « Habillement, Tissus et Chaussures » se trouvent l’augmentation des prix du tissus (2.8%), de la chemise (1.7%) et de la robe (1.1%). L’indice du « Loyer du logement, Energie et Eau » tient essentiellement sa croissance au prix du loyer du logement et de l’approvisionnement en eau qui ont crû respectivement de (2.3%) et de (1.8%). Pour sa part, le relèvement du niveau de l’indice de la fonction « Santé » est lié surtout aux honoraires payés aux médecins (1.0%) et aux frais d’analyse de laboratoire (1.7%).

Au niveau géographique, la régions du pays la plus touchée par l’inflation pour le mois de juin 2017 est la région du Sud qui contient les départements du Sud, de la Grand’Anse et des Nippes avec un taux d’inflation de 1,3%. Une situation qui est expliquée par les pertes agricoles systématiques occasionnées par le cyclone Matthew qui a ravagé principalement ces trois départements. D’où la nécessité pour les autorités d’apporter des solutions concrètes pour relancer la production agricole et les autres activités économiques dans cette région, si on veut éviter le pire.