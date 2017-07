Haïti-Santé : Sur les pas d’une éventuelle fin de grève du petit personnel dans les hôpitaux publics

Source Alix Laroche / alix.l@hpnhaiti.com | hpnhaiti.com

Selon le syndicaliste qui exprime des réserves par rapport aux revendications de la FENATRAS depuis environ un an qui, dit-il, ne sont pas traitées entièrement, cette décision a été prise à la suite d’une rencontre, lundi 17 juillet, avec la ministre de la Santé publique et de la Population (MSPP), Dr Marie Gréta Roy Clément.

Le syndicat conditionne la levée de la grève à la signature d’un protocole d’accord avec les autorités du MSPP. Le responsable de la FENATRAS a indiqué avoir élaboré ledit protocole puis soumis à l’appréciation de la titulaire du MSPP lors de cette rencontre organisée autour des problèmes qui gangrènent le secteur.

Il faut souligner que la grève du petit personnel des hôpitaux publics a tiré son origine après que cette catégorie d’employés aient été informés de la décision des autorités d’ajouter seulement 1100 gourdes sur leur salaire. Alors que, nous informe une employée de l’HUEH, les ajustements de salaire pour les médecins de service, les auxiliaires et infirmières, les techniciennes et techniciens en laboratoire médical et les radiologistes, sont respectivement de l’ordre de 7500 gourdes, 6000 gourdes et 5000 gourdes.

Cette décision a été jugée discriminatoire par