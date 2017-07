Un accord de $4 millions avec Taïwan pour booster les MPME en République Dominicaine

Écrit par Riphard Serent, MPA / Economiste / riphardserent@gmail.com | Radio Vision 2000

La République Dominicaine vient de signer un important accord avec la République populaire de Chine (Taïwan) en faveur du secteur des micros petites et moyennes entreprises (MPME), ce secteur qui joue un rôle incontournable dans l’économie domaine, tant en termes de création d’emplois durables qu’en termes de croissance économique.

En effet, dans une perspective de développer le secteur des MPME en République voisine, le Ministère de l’Industrie, du Commerce et des MPME (MICM), l’Ambassade de Taïwan et le Fonds Spécial pour le Développement Agricole (FEDA) local ont entériné hier mardi 18 Juillet un accord de 190 millions de pesos dominicains, soit environ 4 millions de dollars américains, selon un dernier communiqué du MICM rapporté par le quotidien dominicain Acento.

Il faut dire que pour la réalisation de ce projet, qui s’étendra sur une période de 4 ans (2017-2021), Taïwan à lui seul apportera environ 75% du montant de ce projet, soit environ 3 millions de dollars et le reste ($1 millions) sera assuré par l’Etat dominicain.

Selon le Ministre de l’industrie, du commerce et des MPME en terre voisine, Nelson Toca Simó, ce projet vise également des associations et des coopératives qui bénéficieront des orientations en matière de commercialisation, de production, de financement et d’agronomie.

Pour sa part, l’Ambassadeur de Taiwan en République Dominicaine, Valentino Jin Zen Tang, a soutenu qu’à travers ce projet, le gouvernement taiwanais veut améliorer l’efficience du secteur des MPME en République voisine, notamment dans le domaine de la production agro-industrielle.

Les autorités dominicaines continuent de penser pays et se montrent très conscientes de l’importance du secteur des MPME dans l’économie dominicaine, ce secteur qui est responsable de 99% de l’activité économique dans le pays avec 1.5 millions d’entreprises à travers tout le pays.

En Haïti, le secteur des MPME voudrait bien passer d’un stade de sous-développement à un stade de secteur en voie de développement, lorsqu’on regarde des efforts qui sont en train d’être consentis par des acteurs de la société civile et du secteur privé en vue de booster la culture entrepreneuriale dans le pays. Mais les enjeux et les contraintes sont tellement de taille, surtout avec la propagation du secteur informel, le niveau de risque dans le pays et la faiblesse de l’Etat haïtien qui n’arrive pas à créer des conditions nécessaires, en termes de mise en place des infrastructures physiques, énergétiques et juridiques en vue de faire de ce secteur des MPME le moteur de la croissance de l’économie haïtienne.