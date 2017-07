Astrologie du jour

BELIER

Amour

Sous l’aile protectrice d’Uranus, vos amours de natif marié devraient vous combler. Vous établirez avec votre conjoint de solides liens de complicité. Beaucoup d’entre vous entreprendront d’ailleurs une activité nouvelle et passionnante en compagnie de leur partenaire. Célibataire, la planète Vénus multipliera les chances de rencontre prometteuse pour les personnes sans attaches, et notamment sur les lieux de travail. Mais attention : amour et travail ne font pas toujours bon ménage, et il vous faudra bien peser le pour et le contre avant de vous embarquer dans une aventure de ce type.

Argent

Avec cet aspect de Saturne, la planète de la réflexion et de l’organisation, vous aurez l’opportunité de mieux gérer votre budget. Faites vos comptes et essayez de détecter les secteurs dans lesquels vous avez du mal à contrôler vos dépenses ; vous pourrez ainsi éviter les fuites. Pour quelques-uns d’entre vous, l’impact de Saturne pourra se traduire par une baisse momentanée de leurs revenus, mais cela ne durera pas.

Santé

Cet aspect de Jupiter vous garantira une excellente vitalité. Les bons influx de cette planète seront renforcés par le Soleil. Vous jouirez donc d’une belle énergie, et d’une protection immunitaire solide qui devrait vous permettre d’échapper aux maladies d’origine microbienne ou virale. Faites simplement attention à ne pas préjuger de vos forces en vivant sur les nerfs, comme pourraient vous y inciter les nombreuses planètes actuellement dans vos secteurs santé. Sachez ralentir votre rythme.

Travail

Votre intérêt exigera une organisation parfaite, dans l’ordre et le calme. Ne tolérez plus ce chaos sur le terrain professionnel. Il faudra aussi savoir gérer judicieusement votre temps disponible.

Citation

Le plus beau lendemain ne rend pas la veille (proverbe chinois).

Famille/foyer

Vous serez tellement occupé par diverses tâches que vous aurez très peu de temps à consacrer à votre famille. Heureusement, tout ira bien, et vos proches n’auront pas particulièrement besoin de votre présence. Vos enfants seront un peu agités, mais ne vous inquiétez pas : ils canaliseront rapidement leur énergie dans des activités positives.

Vie sociale

Vous serez la Providence pour vos amis ! Il y en aura toujours un qui viendra vous demander un service, et vous vous montrerez disponible et efficace. N’en faites pas trop tout de même, sinon vous éprouverez bientôt un sentiment d’agacement ou d’amertume.

Nombre chance

262

Clin d’oeil

Soyez attentif à tout ce qui se passe autour de vous ; ne vous endormez pas !

TAUREAU

Amour

Désolé de ne pas pouvoir transmettre aux célibataires une meilleure nouvelle. Mais le rendez-vous avec le grand amour n’est pas encore pour l’instant. Au lieu de vous croire maudit et de vous lamenter sur votre sort, demandez-vous si vous n’êtes pas un tout petit peu responsable de votre solitude prolongée. Un petit examen de conscience est parfois bien utile pour lever certains blocages ! Vos relations avec votre conjoint ou partenaire risquent d’avoir des ratés. Essayez de vous contrôler car, à la longue, l’agressivité permanente peut lasser les plus conciliants !

Argent

L’influence de Jupiter en cet aspect s’exercera. Evitez les dépenses inconsidérées. De plus, les problèmes d’argent risquent d’entraîner des disputes avec votre conjoint. Attention !

Santé

Bonne énergie physique et nerveuse. Mais la Lune vous rendra impressionnable. Ne vous laissez pas influencer par ceux qui vous poussent à dépasser vos limites. Mesurez les risques encourus.

Travail

Profitez de cet environnement astral pour avancer votre travail. Il vous rendra en effet actif, fonceur, et réveillera votre esprit de compétition, tout en vous donnant de l’intuition. Ce sera aussi le moment de frapper à toutes les portes si vous envisagez de changer d’activité professionnelle ou êtes à la recherche d’un emploi. Les natifs du deuxième décan seront les plus heureux bénéficiaires de ces influx.

Citation

Rien n’est si doux ni si dur que le coeur (Georg Lichtenberg).

Famille/foyer

L’entente avec l’entourage familial s’avérera un peu malaisée. Les enfants seront déconcertants ; leurs préoccupations seront à mille lieues des vôtres, car ils vivent déjà dans le futur alors que vous êtes solidement ancré dans le présent et même encore dans le passé !

Vie sociale

Des relations affectueuses et attentionnées, ça oui, mais aussi teintées de jalousie ou de passion : c’est ce que vous réserve le tandem Vénus-Pluton.

Nombre chance

532

Clin d’oeil

Ne cherchez pas à provoquer la jalousie, cela pourrait dégénérer.

GEMEAUX

Amour

Que vous prédire, avec cette magnifique configuration astrale, sinon une vie de couple pleine d’agréments ? Dialogue facile avec votre conjoint, partage des tâches domestiques, mais aussi câlins et projets familiaux. Ce sera la complémentarité parfaite, pour les couples bien installés comme pour ceux récemment formés. D’autre part, une rencontre importante pourrait marquer cette journée et orienter différemment la trajectoire des célibataires. Certains pourraient renouer avec un ancien amour.

Argent

La plupart d’entre vous peuvent s’attendre à une journée facile sur le plan financier. Vous n’aurez en principe aucune difficulté à équilibrer votre budget. Pourquoi ne pas profiter de cette stabilité pour voir à plus long terme ? Vous devriez en effet pouvoir vous organiser pour mettre de l’argent de côté. L’idéal serait d’ouvrir un plan d’épargne-logement. Vous pourrez aussi, si vous disposez déjà d’un petit capital, envisager de jouer en Bourse.

Santé

Avec le tandem Pluton-Jupiter pour vous coacher, vous serez très résistant, et vous aurez de quoi augmenter vos performances. Ce sera perceptible dans tous les domaines, mais plus encore si vous êtes sportif où, à force d’entraînement, vous atteindrez un niveau très encourageant.

Travail

Des inimitiés pourraient se déclarer avec des collègues de travail. Pour éviter cela, il conviendra de réagir avec sang-froid et de ne pas faire de sentiments. N’oubliez jamais le facteur temps, ne négligez pas les choses de moindre importance si vous voulez être bien compris et garder une bonne réputation dans votre milieu professionnel.

Citation

Il faut écorcher l’anguille quand on la tient (proverbe belge).

Famille/foyer

Le domaine familial sera favorisé. L’entente sera bonne, car tout le monde y mettra du sien pour rendre la vie agréable. Il faudra profiter de ce havre de paix pour vous détendre au foyer et y trouver le repos qui vous est tellement nécessaire.

Vie sociale

Si vous avez des amis en province ou à l’étranger que vous n’avez pas vus depuis longtemps, c’est peut-être le moment d’organiser des retrouvailles. Et Neptune en cet aspect pourrait bien jouer les intermédiaires inspirés.

Nombre chance

222

Clin d’oeil

Dans vos amours, vos amitiés ou votre travail, faites un vrai bilan, et ce qui doit rester s’imposera à vous avec évidence.

CANCER

Amour

Cet aspect de Vénus favorisera le renouveau amoureux et le romantisme. Vous pourriez vivre une très belle expérience, à condition de dépasser votre habituelle peur des événements nouveaux. Les couples en perte de vitesse retrouveront une nouvelle énergie. Nombreux sont les natifs célibataires du signe qui voudront faire rimer amour avec toujours. En tout cas, sous l’aiguillon de Jupiter en bel aspect, vous ne ménagerez pas vos efforts pour consolider vos relations amoureuses et les faire aboutir.

Argent

Méfiez-vous des escrocs de tous poils qui chercheront à abuser de votre confiance, à profiter de votre crédulité. Attention aussi aux transactions financières risquées : « Mieux vaut perdre la laine que le mouton » (proverbe italien).

Santé

Vous pourriez profiter de cette journée favorable, placée sous la juridiction de Jupiter, pour faire de l’exercice et pour améliorer votre forme physique, même si cela ne vous inspire guère. Faites une longue marche en campagne ou de la gymnastique douce ; le yoga et la relaxation vous feraient le plus grand bien.

Travail

Dans votre travail, vous êtes certainement un peu déçu par la tournure qu’ont prise les événements ces derniers temps. Vous en attendiez beaucoup, et pourtant rien que des retards dans vos projets. Mais tout cela sera bien fini avec la présence de Pluton dans votre thème aujourd’hui. Ses influences vous seront très favorables ; sachez en profiter au mieux.

Citation

La morsure d’une bouche aimée vaut mieux que le baiser d’une autre (proverbe arabe).

Famille/foyer

Bonne ambiance en famille pour la majorité d’entre vous. Dopé par l’influence du Soleil dans votre signe, vous ferez preuve d’un dynamisme contagieux dont vos proches vont profiter.

Vie sociale

Tiré à hue et à dia par les astres, vous risquez de passer de fort mauvais moments : soit vous aurez envie d’agir, d’exprimer ouvertement vos points de vue, de dire un non franc et massif ; soit vous piquerez des colères mémorables et ensuite, vous vous sentirez coupable. Vous devrez faire un effort assez exceptionnel pour conserver la maîtrise de vous-même.

Nombre chance

559

Clin d’oeil

Dans votre job comme dans votre vie privée, mettez de l’ordre et ne conservez que l’essentiel !

LION

Amour

Avec la présente configuration astrale, il y aura, pour les célibataires, l’amour, la complicité, la tendresse, une merveilleuse entente avec l’être que l’on aime ou que l’on va rencontrer au cours de la journée – de quoi vous donner le courage de vivre ! Votre vie conjugale n’aura rien d’un long fleuve tranquille. Vous serez en quête d’émotions fortes, et votre conjoint ou partenaire comprendra vite que vous n’êtes pas du tout disposé à lui offrir un confort affectif bien tranquille. Ce sera tout le contraire !

Argent

Le secteur des finances sera plutôt calme. L’équilibre sera stable si vous ne faites pas de folies. Un point sera à souligner, toutefois : quelques natifs pourront voir resurgir des problèmes financiers liés au passé. Si vous avez été un peu « léger » avec la loi, elle va vous rattraper !

Santé

Pensez à faire beaucoup de sport ou d’exercice pour vous tenir en une forme resplendissante. Sous l’influence de Mercure en bel aspect, plus vous vous dépenserez physiquement et plus vous vous sentirez heureux. Cependant, il faudra savoir aussi doser ses efforts. Ne présumez pas trop de vos forces, ou vous paierez cher votre imprudence. Attention aux accidents musculaires !

Travail

Pour le moment, seule la réalisation de vos projets professionnels occupera votre esprit. Il n’y aura rien de mal à cela. Soyez réaliste, pragmatique, et faites preuve de bon sens.

Citation

Agis avec ton ami comme s’il devait devenir ton ennemi, et avec ton ennemi comme s’il pouvait devenir ton ami (Chilon).

Famille/foyer

Vous vous attacherez à renforcer le clan familial. Pour y parvenir, vous n’hésiterez pas à provoquer des discussions à coeur ouvert, et à donner la parole à chacun, afin de régler certains problèmes de fond.

Vie sociale

Faites confiance à vos amis cette fois : vous n’aurez pas à le regretter. Par contre, si vous persistez à chercher la petite bête, vos relations seront conflictuelles et houleuses.

Nombre chance

247

Clin d’oeil

Prenez le temps de manger, ou vous arriverez vite au cimetière.

VIERGE

Amour

Les natifs et natives du signe vivant en couple auront la bénédiction des astres : les hommes ne demanderont qu’à être chouchoutés et ne penseront pas à courir les jupons, alors que les femmes ne chercheront qu’à faire plaisir à leur partenaire. Célibataire, Mercure sera en aspect harmonique. Voilà qui vous promet des relations amoureuses animées et agréables. Mais vous vous montrerez très idéaliste. Vous ne consentirez à craquer que si vous croisez un véritable demi-dieu ou une créature de rêve.

Argent

Mercure en cet aspect va vous aider à augmenter vos revenus. Mais cette chance ne veut pas dire que vous serez à l’abri de difficultés. Vous risquez en effet de vous montrer très insouciant, de dépenser allégrement ces gains supplémentaires, et de faire preuve de la plus grande négligence dans la gestion de votre budget. Vous risquez de payer fort cher ces erreurs. Ce ne sera pas le moment de jouer les cigales.

Santé

Vous serez en assez bonne forme physique. Attention cependant à l’impact de Saturne, qui vous vaudra une baisse de résistance à la fatigue. Reposez-vous, pensez à vous détendre, à faire un peu de sport et à prendre des vitamines : vous tiendrez ainsi beaucoup mieux le coup.

Travail

Votre progression professionnelle marquera un petit temps d’arrêt. De nombreux obstacles se dresseront sur votre chemin, et il vous faudra beaucoup de lucidité et d’efforts pour les surmonter. Ne perdez pas courage.

Citation

L’arme acérée du royaume ne doit pas être montrée au peuple (Lao-Tseu).

Famille/foyer

Seul Pluton influencera vos relations avec vos enfants, qui se montreront plus décidés et volontaires que d’habitude. Apprenez à comprendre et à respecter les désirs de vos enfants.

Vie sociale

Soyez assez astucieux pour ne pas chercher à faire reconnaître vos mérites par les paroles, mais uniquement par les actes concrets. Vous voulez savoir pourquoi ? Eh bien, « on ne parle jamais de soi-même sans perte : les propres condamnations sont toujours accrues, les louanges mescrues », constate Montaigne. Confucius est aussi du même avis : « Ne parlez jamais de vous, ni en bien, car on ne vous croirait pas, ni en mal, car on ne vous croirait que trop ». N’y a-t-il pas là matière à réflexion pour vous ?

Nombre chance

437

Clin d’oeil

N’accordez pas d’importance à des choses qui n’ont aucune importance.

BALANCE

Amour

Saturne influencera toujours votre secteur amour, mais son action sera un peu moins forte. Voilà qui pourra valoir une journée moins stressante à tous ceux d’entre vous qui traversent en ce moment des difficultés en couple. Reste que cet impact planétaire pourra une fois de plus provoquer des disputes. Si vous vivez seul, ces influences astrales seront un peu moins sensibles. Quelques natifs célibataires pourraient même faire une rencontre au passage.

Argent

Vous rêverez de repeindre vos murs, ou de ce merveilleux appareil photo qui vous ferait tant plaisir. Attention, vos envies de dépenses se réveilleront dangereusement. Ne visez pas trop haut si vous ne voulez vous retrouver avec un compte en banque à sec. Jouez les fourmis plutôt que les cigales : l’hiver n’est pas loin pour vous !

Santé

Vous devrez veillez à avoir une vie saine dans laquelle des activités sportives pratiquées régulièrement vous aideraient à maintenir votre forme. Si vous travaillez de façon sédentaire, ce conseil s’applique encore davantage à vous.

Travail

Progrès notables dans votre métier, d’ordre pratique et technique surtout, en vue d’une simplification. Soyez diplomate et accommodant, ne soulevez aucune question de prestige ou de préséance.

Citation

La gazelle altérée n’écoute que sa soif (proverbe arabe).

Famille/foyer

Incité par Jupiter, vous attacherez beaucoup d’importance au climat qui règne dans votre foyer. Vous chercherez à régler certains problèmes qui nuisaient à ce climat. Vous pourrez aussi éclaircir une affaire de succession.

Vie sociale

Quelques ennuis avec les autorités administratives pourraient surgir en raison de votre négligence. Vous perdrez un temps précieux à cause de votre désordre et de la paperasserie qui vous envahit. Prenez la ferme résolution de régler désormais rapidement vos affaires dès qu’elles se présenteront. De la sorte, vous aurez toujours l’esprit tranquille et serez à l’abri de mauvaises surprises.

Nombre chance

239

Clin d’oeil

Ne vous contentez pas d’un simple survol de vos problèmes : examinez-les dans leurs détails.

SCORPION

Amour

Vous connaîtrez, au cours de cette journée, d’intenses moments de bonheur amoureux absolu, et d’autres où le doute s’installera. Essayez de voir plus clair en vous et ne vous mettez pas inutilement martel en tête. Certes, des éléments extérieurs vous feront tout craindre, mais avec un peu de bon sens et de diplomatie vous devriez trouver rapidement le bon chemin. Ne vous laissez pas emporter par des sentiments contradictoires et sans fondement.

Argent

Dernièrement, vous avez misé sur la prudence et le long terme ; mais cette fois, vous serez plutôt enclin à réaliser des opérations financières à court terme. Pourquoi pas, après tout ? L’important est de bien cibler vos objectifs et de redoubler de prudence. Méfiez-vous des transactions hasardeuses ou mal préparées.

Santé

Vous devrez vous couvrir chaudement, car les microbes de tous ordres vous guettent : la grippe ou le rhume ne sont pas loin. Montrez-vous prudent, ou enrayez le mal dès son apparition, vous éviterez le plus pénible.

Travail

En cette journée faste à souhait, vous devrez concentrer toute votre énergie sur le projet professionnel qui vous tient le plus à coeur et ne pas vous laisser distraire par des considérations secondaires. Ce ne sera pas le moment de vous amuser, mais de livrer l’ultime bataille avant la victoire finale.

Citation

Il y a des reproches qui louent, et des louanges qui médisent (La Rochefoucauld).

Famille/foyer

Dans le domaine familial, vous bénéficierez de la bonne position de la planète Mercure, qui vous assurera une vie paisible, sécurisante, bien ordonnée, axée sur le foyer, les enfants, la maison. Vous ferez tout ce qu’il faudra pour que ceux que vous aimez soient heureux.

Vie sociale

Vous aimez recevoir des amis, vous avez le désir de vous sentir entouré, et le contact avec les autres est un besoin que vous ressentez profondément. Mais il ne faudra pas transformer votre maison en hall de transit où chacun entre et sort à sa guise. Efforcez-vous de faire un choix dans vos relations et éliminez impitoyablement celles qui vous paraissent trop envahissantes ou intéressées.

Nombre chance

189

Clin d’oeil

Ne perdez pas votre temps précieux dans des discussions oiseuses.

SAGITTAIRE

Amour

La routine et les habitudes étant les pires ennemis dans la vie d’un couple, vous devrez faire preuve de plus d’imagination. Faute de quoi, votre vie conjugale connaîtra des moments plutôt délicats. Célibataires du signe, ce sera pour vous la journée des amours paisibles et des moments heureux. Nombre d’entre vous constateront peut-être l’évolution d’une amitié vers une relation franchement amoureuse.

Argent

Vous devrez vous montrer d’une vigilance rigoureuse dans le domaine financier. Vous serez enclin à dépenser un peu trop. Faites preuve de volonté pour ne pas céder aux tentations. Ne rêvez pas : la chance ne sera pas dans votre camp ces temps-ci pour combler les trous ; ne jouez pas aux jeux de hasard car vous n’arriverez peut-être même pas à sauver votre mise.

Santé

Rien de bien méchant en vue. Mais avec Jupiter mal positionné, il y aura tout de même quelques précautions à prendre. Ainsi, si vous avez l’occasion de faire bombance, mieux vaudrait éviter de vous jeter à corps perdu sur les plats en sauce et sur les gâteux à la crème. Même si vous êtes par nature plutôt résistant, votre estomac pourrait cette fois se fâcher ! De la modération, donc !

Travail

Grâce à un sacré coup de pouce de Jupiter, vous pourrez mettre en valeur les qualités professionnelles typiques de votre signe. Ainsi, vous saurez mettre à profit votre sens des opportunités en tirant parti de toutes les occasions qui passeront à votre portée. Très dynamique, enthousiaste, vous créerez une ambiance chaleureuse dans votre milieu professionnel. Les résultats s’en ressentiront, évidemment.

Citation

Le doux ne se supporte que mélangé avec l’amer (Ovide).

Famille/foyer

En famille, joies auprès des enfants et réconfort auprès de vos aînés. Un climat de complicité chaleureuse. Si vos proches se montrent exigeants, ne vous fâchez pas. Cette attitude n’est sans doute due qu’à leur amour et à leur envie de vous voir tout réussir. Ouvrez le dialogue et expliquez-vous calmement.

Vie sociale

La vie mondaine, vous n’en raffolez pas particulièrement ; mais vous serez prêt à jouer le jeu si cela peut vous permettre de grimper dans la hiérarchie sociale et d’atteindre une position enviable et enviée. Vous avez raison : vos efforts porteront bientôt leurs fruits.

Nombre chance

845

Clin d’oeil

Avant de prendre une décision importante, donnez-vous le temps de digérer l’information. C’est ce qu’on appelle peser le pour et le contre.

CAPRICORNE

Amour

Avec cet aspect de Neptune, la sphère conjugale risque de vous sembler bien réduite. Si votre couple est solide, il s’agira d’un mouvement de lassitude, sans conséquence. Mais si l’éloignement a déjà accompli son oeuvre, vous pourriez bien répondre à l’appel d’un nouvel amour… Célibataire, vous pourriez faire des rencontres surprenantes. Reste que sous de tels auspices planétaires, il sera davantage question d’aventures ou d’attirances sexuelles que d’amour fait pour durer. Libre à vous, bien entendu, de vivre l’expérience ou de décider qu’elle ne vous tente pas.

Argent

Uranus et Neptune pourront vous apporter du bon et du moins bon dans le domaine financier. Du bon, dans la mesure où ils vous inciteront à accorder toute votre attention à la poursuite de vos objectifs dans ce domaine. Mais du moins bon aussi. Premièrement parce qu’Uranus risque de bloquer certaines de vos opérations ; ensuite parce que Neptune rendra la chance moins évidente.

Santé

Vous souffrirez d’un sentiment de ras-le-bol et aurez envie de renouveau. C’est normal quand Uranus se manifeste. Mais évitez les coups d’éclat et les décisions radicales que vous pourriez regretter. Dans vos amours, vos amitiés ou votre travail, faites un vrai bilan, et ce qui doit rester s’imposera à vous avec évidence. Agissant ainsi, vous trouverez les meilleure solutions à vos problèmes et en même temps préserverez votre vitalité et votre bonne humeur.

Travail

Voyez beaucoup de monde. Cela vous aidera, sous l’influence de Mercure, à établir des contacts influents, utiles à votre image de marque ou à l’avancement de vos divers projets.

Citation

Il vaut mieux exceller en une chose que d’être médiocre en plusieurs (Pline le Jeune).

Famille/foyer

L’ambiance au sein de la famille sera à la tendresse et la gaieté. Toutefois, surveillez d’un peu plus près la santé de vos enfants. Et vérifiez discrètement qu’ils ne vous racontent pas trop d’histoires.

Vie sociale

Il serait temps pour vous de remettre en question vos liens amicaux avec une personne de l’autre sexe. Car si cette amitié se transformait un jour en amour, vous auriez à résoudre mille problèmes épineux.

Nombre chance

625

Clin d’oeil

Tentez une demande d’augmentation de votre traitement ; vous pourriez avoir satisfaction à court ou moyen terme.

VERSEAU

Amour

Vous estimerez que vos relations actuelles avec votre conjoint ou partenaire laissent à désirer. Alors, pourquoi ne pas engager un dialogue avec l’autre au cours d’un dîner aux chandelles ? Célibataire, réjouissez-vous ! À la faveur du bel aspect de Vénus, vous devriez faire une rencontre décisive aujourd’hui. Ensemble, vous échafauderez des projets d’avenir en un temps record. Tous mes voeux vous suivront !

Argent

Côté finances, vous pourrez compter sur quelques petits coups de pouce de la chance. Ainsi, vous aurez la possibilité de réaliser des opérations financières fructueuses et des placements très rentables.

Santé

Vous serez ne bonne forme physique, mais vous risquez en revanche d’être souvent nerveux. Vous ne manquerez pas de dynamisme, et votre résistance immunitaire sera solide. Mais avec des astres comme Uranus et Mercure influençant votre secteur santé, vous aurez du mal à trouver l’équilibre entre tension et détente, moments d’activité intense et plages de repos. Si vous avez du mal à dormir, un somnifère léger, à base de plantes, pourra momentanément vous tirer d’affaire.

Travail

Dans le domaine professionnel, laissez s’exprimer votre imagination et votre créativité, qui seront portées aujourd’hui à leur paroxysme par cet aspect de Mars. Vous pourrez faire des suggestions et des propositions originales, qui seront approuvées avec enthousiasme par vos supérieurs. Alors, lancez-vous !

Citation

La femme la mieux louée est celle dont on ne parle pas (proverbe chinois).

Famille/foyer

Un de vos enfants pourra vous causer des tracas en raison de ses relations douteuses. Ne le grondez pas, mais faites-lui partager votre souci, et espérons qu’il se rendra facilement à la raison, grâce au bon influx de Mercure.

Vie sociale

Le Soleil sera en bonne position. C’est un aspect qui est susceptible de rendre les natifs du signe plus logiques, plus réfléchis et plus disciplinés. Il incitera certains d’entre eux à se tourner vers des personnes plus âgées ou expérimentées pour obtenir des conseils. Vous pouvez espérer recevoir des appuis efficaces. Les amis de longue date joueront un bon rôle de soutien.

Nombre chance

448

Clin d’oeil

Ne perdez pas une minute à vous demander si vous êtes heureux ou non.

POISSONS

Amour

Si vous êtes célibataire, vos succès dans plusieurs secteurs feront passer vos affaires de coeur au second plan ; vous aurez tendance à considérer l’amour comme un passe-temps agréable plutôt qu’une nécessité vitale. Mais si vous êtes marié, ces mêmes succès agiront comme facteur de rapprochement et de consolidation : vos relations avec votre conjoint ou partenaire deviendront plus étroites, et vous jouirez tous deux d’une complicité totale.

Argent

Votre équilibre budgétaire sera protégé par Saturne. Un coup de chance incroyable est d’ailleurs possible. Si vous faites partie des heureux élus qui ont droit à une bonne surprise, restez quand même prudent : placez cet argent au lieu de le dépenser.

Santé

Il faudra à tout prix éviter de vous surmener. En effet, votre amour-propre vous poussera à vouloir suivre le train des autres alors que vous n’avez pas assez de résistance. Montrez-vous plus raisonnable.

Travail

En raison des nombreuses turbulences astrales dans votre thème, le travail quotidien vous apportera plus de désagréments que de satisfactions. Vous vous sentirez entravé par des contraintes absurdes mais incontournables, qui risquent de vous mettre de très mauvaise humeur. Vous devrez faire appel à tout votre self-control pour dominer la situation. En revanche, vos projets à long terme se présenteront très bien, et vous aurez intérêt à vous y consacrer.

Citation

C’est être sage que de savoir feindre la folie (Denys Caton).

Famille/foyer

Avec cet aspect de Saturne, vous vous entendrez exceptionnellement bien avec vos parents âgés, et ils ne vous donneront aucun sujet de souci. En plus, vous profiterez bien de l’expérience et de la philosophie qu’ils ont pu acquérir au cours de leur longue existence.

Vie sociale

Journée éprouvante pour vos nerfs. Vous aurez affaire à des gens peu scrupuleux qui ne tiennent pas leur parole ou ne respectent pas les échéances qui leur incombent. Ne vous découragez pas en croyant que l’espèce humaine n’est composée que de canailles. Désormais, pensez à vous entourer de toutes les précautions possibles ; ne vous montrez pas gentil envers ceux qui ne se sont pas encore montrés dignes de votre gentillesse.

Nombre chance

102

Clin d’oeil

Ne réagissez pas aux provocations. Souvenez-vous qu’ « il n’est réplique si piquante que le mépris silencieux » (Montaigne).

