Éphéméride du jour ….., 19 juillet 1907 // Naissance de Paul Eugène Magloire, Officier de l’armée d’Haïti, Président d’Haïti du 10 décembre 1950 au 6 décembre 1956

19 juillet 1907 Naissance Paul Eugène Magloire, Officier de l’armée d’Haïti, Président d’Haïti du 10 décembre 1950 au 6 décembre 1956

Fut le premier président d’Haïti élu au suffrage universel. Au pouvoir de 1950 à 1956, il met en place une nouvelle république différente des régimes précédents réputés dictatoriaux. Mais isolé, il finit son mandat mais ne se représente pas. Quittant le pouvoir en pleine crise politique, Magloire laisse s’installer un gouvernement provisoire. Après la prise des pleins pouvoirs par le président François Duvalier, il quitte Haïti et n’y revient qu’à la chute des Duvalier en 1986.

33ème président d’Haïti le jeune Paul fit ses études secondaires classiques au Lycée Philippe Guerrier du Cap-Haitien. Après une brève carrière dans l’enseignement, il s’enrôla en 1930 à l’Académie Militaire de Port-au-Prince. Il en sortit un an plus tard et reçut sa première commission comme sous-lieutenant. Il sera promu lieutenant en 1933. Il reçut un diplôme de l’École de Droit de Port-au-Prince.

Magloire prêta une certaine attention aux classes défavorisées en construisant dans les quartiers populaires des cantines et autres œuvres à caractère social. Il n’a pas pu cependant réaliser tous ses projets. Par exemple, il n’a pas pu finaliser la construction du barrage de Péligre qui, de son bassin de 69 mètres de haut et 328 de largeur, devrait irriguer toute la plaine de l’Artibonite et faire fonctionner une centrale électrique.

Sur le front politique, Magloire gouverna d’une main ferme en acceptant très peu de dissidences.

Quand, en Décembre 1956, Magloire accepta, à contrecœur, de démissionner sous la poussée de revendications populaires et par suite du manque de support de quelques-uns de ses frères d’armes, le pays fut plongé dans une crise qui persista au-delà des gouvernements provisoires qui s’ensuivirent et de l’élection de 1957.

Devenu aveugle au crépuscule de sa vie, Paul Eugène Magloire, président d’Haïti du 10 Décembre 1950 au 6 Décembre 1956 rendit l’âme à Port-au-Prince, le 12 Juillet 2001, à exactement une semaine de son 94ème anniversaire de naissance.

——————————————————————————————————————————

—————————————————————————————————————————-UN FAIT A RETENIR

19 Juillet 1954 Sortie du premier volume du Seigneur des Anneaux

Le Seigneur des Anneaux est la suite de Bilbo le Hobbit, même si les deux histoires peuvent être lues de façon indépendante, suite que son éditeur avait demandée à Tolkien. Durant les 12 années de sa rédaction, il s’attache à faire vivre le monde dont il est le créateur, la Terre du Milieu, en truffant sa nouvelle œuvre de références et d’allusions qui la relie au monde du Silmarillion sur lequel il travaille depuis 1917 et dans lequel Bilbo le Hobbit a été attiré « contre l’intention première » de son auteur.

———————————————————————————————————————

La Pensée du Jour

«Celui qui peut dire combien il aime n’a qu’une petite ardeur.»

Pétrarque De Pétrarque

———————————————————————————————————————

PRENOM DU JOUR

Saint-Arsène Anachorète mais aussi Noé, Ambroise, Aurée ou Aura …

Saint-Arsène Anachorète mort en Egypte vers 412, Arsène était célèbre par ses maximes dont certaines sont devenues proverbiales. Il disait : « Je me suis souvent reproché d’avoir parlé, rarement de m’être tu. » Les Arsène sont patients et tenaces. Leur couleur : le jaune. Leur chiffre : le 7.

——————————————————————————————————————————

———————————————————————————————————————

LE CULTUREL CHEZ NOUS

——————————————————————————————————————————-

MIZIK LAKAY

Princess Eud «fanm»

Pour découvrir la musique de Princess Eud «fanm»

cliquezsur le lien qui se trouvesurnotre site :

Placé en 4eme position sur l’album eudomination de Princesse Eud, ce morceau FANM est un cri pour les femmes…..

On en parle tout à l’heure puisque la princesse sera dans nos murs.

————————————————————————————————-

Port-Margot –Aujourd’hui et demain

Édition spéciale de Livres en liberté sur la place publique de Port-Margot à l’initiative de la Bibliothèque Lisette Desrosiers Lafontant (BLDLPM).

Au programme : Conférences, lectures, spectacle, vente-signature. Invité d’honneur, Christophe Philippe Charles.

——————————————————–

Institut français en Haïti- 20/21 juillet 2017

Atelier d’écriture avec la romancière Kettly Mars

Dans le cadre de la deuxième édition du Festival féministe Nègèsmawon, un atelier d’écriture titré » Écrire son corps, écrire sa féminité ». Inscriptions : envoyez un récit ou un poème de 250 mots à festivalfeministe@gmail.com

——————————————————–

Port-au-Prince, Jacmel, Gonaïves – Jusqu’au 23 juillet 2017

Troisième édition de la Quinzaine du livre

Invité d’honneur : Arnaud Delcorte.

——————————————————–

LEL | Appel à contributions L’Association Legs et Littérature (Alel) lance un appel à contributions pour le dixième numéro de la revue Legs et Littérature consacré à la thématique «La critique littéraire» à paraître en octobre 2017. Les intéressés peuvent envoyer leur proposition de contribution avant le 31 août à legsetlitterature@venez.fr Plus d’infos : www.legsedition.net

——————————————————————————————————————————

L’actualité du monde, dans le passé

19 Juillet 1374 Décès de Pétraque, érudit, poète et humaniste italien. Avec Dante Alighieri et Boccace, il compte parmi les premiers grands auteurs de la littérature italienne.

Plus que Dante avec Béatrice, Pétrarque est passé à la postérité pour la perfection de sa poésie qui met en vers son amour pour Laure. Pour beaucoup, l’ensemble de sa gloire, l’essentiel de sa renommée, la portée de son influence, tant stylistique que linguistique, tiennent uniquement à un volume, son immortel Canzoniere dans lequel il rénova la manière des écrivains du « dolce stil novo ».

C’est dans cette œuvre majeure qu’il « se présente comme une sorte de Janus regardant à la fois vers le passé et l’avenir, l’antiquité et la chrétienté, la frivolité et le recueillement, le lyrisme et l’érudition, l’intérieur et l’extérieur ».

La fin de sa vie est entachée par des drames intimes dont la mort de l’inaccessible Laure.

19 Juillet 1799 Découverte de la pierre de Rosette

La pierre de Rosette est un fragment de stèle en granodiorite, découverte dans le village de Rachïd (Rosette) le 19 juillet 1799 durant la campagne de Napoléon en Égypte. C’est un jeune officier en génie, Pierre-François-Xavier Bouchard, qui remarqua cette pierre noire de plus d’un mètre de haut lors de travaux de terrassement dans une ancienne forteresse turque.

Lors de la capitulation de 1801, les Britanniques victorieux exigèrent la livraison des monuments antiques, dont la pierre de Rosette.

La pierre de Rosette mesure 112 cm de hauteur pour 76 cm de largeur et environ 28 cm d’épaisseur.

Elle est exposée au British Museum à Londres, où elle est conservée depuis 1802.

Mais dès 1800, une reproduction du texte avait été envoyée en France pour y être étudiée.

Jean-François Champollion, qui n’avait pas encore dix ans au moment de la découverte de la pierre, se lança très jeune dans la bataille du déchiffrement des hiéroglyphes. Après huit années de travail acharné, en 1822, il peut annoncer à la communauté scientifique qu’il a percé le secret. Sa méthode était bonne, puisqu’elle s’appliqua à la traduction d’autres textes hiéroglyphiques.

19 Juillet 1814 Naissance de Samuel Colt, Inventeur du pistolet à barillet « revolver » en 1835

Samuel Colt créa en 1835 le premier revolver, une arme simple dans laquelle les charges sont stockées dans un barillet, c’est-à-dire dans un cylindre rotatif percé de plusieurs chambres s’alignant tour-à-tour avec le canon et le système de percussion. Cette arme, qui portera son nom, permettait de tirer très rapidement six coups puis recharger. Samuel Colt est décédé le 10 janvier 1862.

19 Juillet 1877 Fin du premier tournoi de Wimbledon

Le tournoi de tennis de Wimbledon est le plus vieux tournoi du monde et est considéré comme le plus prestigieux de tous. Il a été créé en 1877 quand le « All England Croquet and Lawn Tennis Club » organisa la première compétition de l’histoire du tennis avec 22 participants et environ 200 spectateurs.

Cette première édition, ouverte uniquement aux hommes, a duré cinq jours (les 9, 10, 11, 12 et 19 juillet).

Le 19 juillet, la finale du premier Wimbledon oppose un joueur de racket âgé de 27 ans, Spencer Gore, a un joueur de paume, M. Marshall. La victoire est revenu au premier (6/1 6/2 6/4) qui surprit tous ses adversaires en jouant un jeu offensif et puissant (montée au filet, volée, frappe puissante,…) Il arrêta sa carrière après sa défaite en finale de Wimbledon l’année suivante, trouvant le jeu trop ennuyeux.

19 Juillet 1937 Décès de George Parker, inventeur américain d’une plume fontaine

George Parker était professeur de télégraphie et vendait des stylos de marque John Holland à ses élèves. Il se devait d’assurer le service après-vente et se trouva confronté au problème du flux d’encre s’arrêtant dès que l’air prenait la direction du réservoir. Il se mit au travail, et à l’aide d’un tour, d’une minuscule foreuse et d’une scie, accoucha en fin de compte d’un stylo suffisamment stable pour ne plus avoir besoin de révisions à l’atelier. Il déposa son premier brevet en 1889. Avec un associé, W.F. Palmer, il mit sur pied la Parker Pen Company. Les premières années, ils déposèrent plusieurs brevets et furent à l’origine de nombreuses innovations technologiques.

19 Juillet 2001 Découverte de Toumaï

Michel Brunet, un paléontologue de Poitiers, découvre au nord du lac Tchad un crâne fossile. Vieux de 7 millions d’années, il appartient à l’homme le plus ancien connu à ce jour. Il est baptisé Toumaï par son découvreur.

Certains paléoanthropologues considèrent comme l’une des premières espèces de la lignée humaine, probablement très proche de la divergence entre les Panines (comprenant les chimpanzés) et le genre Homo (comprenant l’Homme). L’âge du fossile est estimé à environ sept millions d’années.

Recherches: Nadeige CAJUSTE et Stéphanie RIGAUD

Sources: 366jours.free.fr / sudouest.fr / lessignets.fr / fr.news.yahoo.com / alterpresse.org / haiti-reference.com/haitilibre.com/isere-annuaire.com / http://fr.wikipedia.org / http://www.haiticulture.ch / http://www.ephemeride.com / http://www.magicmaman.com/prenom/,adelphe,2006200,10968.asp /