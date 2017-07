Journée porte-ouverte à l’université de la fondation Dr Aristide: l’Unifa se veut pionnière dans l’apprentissage des filières énergies renouvelables et télécommunications et suscite de plus en plus de curiosité

Port-au-Prince, 18 juillet 2017- (AHP)- L’Université de la Fondation Dr Aristide (UNIFA) a organisé ce mardi une journée portes- ouvertes dans le but d’aider le public à se familiariser avec le contenu de ses nouveaux programmes, notamment à la Faculté de Génie et à visiter le campus et ses nouvelles infrastructures dont un laboratoire de physiothérapie et de dissection et un dortoir pour les étudiants et étudiantes issus de la province.

Pour l’année académique 2017-2018, les options suivantes seront disponibles:

– MÉDECINE

– PHYSIOTHÉRAPIE

– ODONTOLOGIE

– SCIENCES INFIRMIERES

– PROGRAMME DE MAITRISE EN SCIENCE POLITIQUE

– EDUCATION PERMANENTE

– SCIENCES JURIDIQUES ET POLITIQUES

– GENIE

Ainsi donc, si pendant un certain temps, on a surtout parlé de la fac de médecine, en raison de ses performances, il y a aussi d’autres opportunités non moins alléchantes. L’engouement grandissant manifesté par des jeunes bacheliers pour les autres facultés ( Génie, Sciences juridiques et politiques , Sciences Infirmières et les autres Facultés ) lors des débats d’aujourd’hui et dans des échanges lors des différentes journées porte-ouvertes est patent, selon le coordonnateur des études à la Faculté de Génie, l’Ing Jean Errol Morose.

L’UNIFA se veut pionnière dans l’apprentissage des filières « énergies renouvelables et Télécommunications ».

L’ancien directeur général de l’Electricité d’Haïti (EDH) a souligné que les nouveaux programmes : Energies électriques (avec une spécialisation en énergies renouvelables) et Télécommunications (avec une préférence pour la communication cellulaire ) sont disponibles à l’UNIFA.

Il a révélé les nombreuses opportunités d’emplois dans les secteurs des T.I.C. et de l’énergie électrique à partir de ressources renouvelables (énergies vertes).

Il a aussi souligné que les nouveaux programmes en Génie de l’UNIFA, (l’une des universités les mieux pourvues du pays), partent du constat du manque de professionnels qualifiés dans ces domaines et des exigences de l’avenir quant à la production……………………....lire la suite sur ahphaiti.org