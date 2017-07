La Croix-Rouge Américaine finance la reconstruction du Centre National de Transfusion Sanguine

Source EJ/Radio Métropole Haïti

La Société Nationale de la Croix-Rouge Haïtienne et son partenaire la Croix-Rouge Américaine ont procédé le mardi 18 Juillet 2017 à la pose de la première pierre du bâtiment du Centre National de Transfusion Sanguine (CNTS), au siège central de la Croix-Rouge Haïtienne situé à l’Avenue Mais-Gâté.

Le projet de reconstruction du bâtiment du CNTS vise à soutenir et à renforcer les acquis de la Croix-Rouge Haïtienne tout en garantissant, sur le moyen et long terme, des services durables d’approvisionnement en sang, dans le respect des normes internationales de sécurité. Le bâtiment inclura également un laboratoire médical d’analyses spécialisées devant permettre à la Croix-Rouge Haïtienne de dégager, entre autres, un minimum de fonds propres nécessaires à l’opérationnalisation et à l’entretien de cet édifice.

Cette nouvelle infrastructure dont le financement est pris en charge actuellement par la Croix-Rouge Américaine à près de 5 millions de dollars répond à un besoin urgent de mise en place de nouvelles installations physiques et de nouveaux équipements en vue d’assurer un approvisionnement régulier en produits sanguins à la population haïtienne par la Croix-Rouge Haïtienne.

Dans son ensemble, ce projet de reconstruction bénéficie également de la contribution financière d’autres partenaires du mouvement Croix-Rouge dont la Croix-Rouge Japonaise, la Croix-Rouge Belge, la Croix-Rouge Espagnole et la Croix-Rouge Italienne.

La reconstruction du bâtiment du Centre National de Transfusion Sanguine, incluant le laboratoire médical d’analyses spécialisées, durera 16 mois.

Effondré lors du tremblement de terre du 12 Janvier 2010, ce projet de la Croix-Rouge Haïtienne s’inscrit également dans le cadre de la politique sectorielle du Ministère de la Santé Publique et de la Population en vue de l’amélioration du système national d’approvisionnement en sang de qualité et en quantité suffisante.

Un des grands contributeurs de ce projet de reconstruction, la Croix-Rouge Américaine a, durant les 7 ans ayant suivi le séisme du 12 janvier 2010, investi 73 millions de dollars dans le souci de renforcer le système de santé publique d’Haïti pour prévenir les maladies et améliorer l’accès à des services médicaux de qualité. En outre, la Croix-Rouge Américaine a également contribué…………………..lire la suite sur metropolehaiti.com