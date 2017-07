Les titres de l’actualité du mardi 18 juillet 2017 sur Radio Vision 2000

La coalition d’organisations de la société civile regroupant la JILAP, la SOFA, le RNDDH, le CARDH, le CONHANE et la POHDH a mis fin à la caravane visant à sensibiliser la population sur la nécessité de protéger la jeunesse haïtienne contre la délinquance juvénile et la débauche. La pétition mise en circulation, à cet effet, a recueilli plus de 10 mille signatures.

Les responsables de ces structures annoncent le dépôt, le 25 Juillet prochain, au parlement, de la pétition qui sera accompagnée d’une avant-proposition de loi portant sur la protection des mineurs et des jeunes adultes.

L’ex-premier ministre Evans Paul et l’ancien ministre des Finances Wilson Laleau ont été entendus, ce mardi, par la commission sénatoriale spéciale chargée d’approfondir l’enquête de la commission éthique et anti-corruption sur l’utilisation des fonds du programme Petro Caribe.

Le dossier du salaire minimum…… Une rencontre était prévue, mardi après-midi, au palais national, entre le président Jovenel Moise et les membres du conseil supérieur des salaires sur la question, avons-nous appris.

Les responsables du CARDH Gédéon Jean, de la JILAP, Joceline Colas Noel et du RNDDH, Marie Rosie Auguste Ducénat se montrent très inquiets par rapport à la remobilisation de l’armée d’Haiti. Selon eux, le processus a été mal engagé.

Les activités sont paralysées depuis quelques semaines dans les hôpitaux publics en raison de la grève des membres du personnel administratif et de soutien. C’est le cas notamment à l’hôpital général et l’hôpital Universitaire La Paix à Delmas 33. Les grévistes protestent contre le maigre ajustement salarial proposé par la ministre de la santé publique.

La 3eme édition de la foire « Unibank Tout Kote » se tiendra le 23 Juillet prochain à Port-au-Prince. Ce sera l’occasion pour les responsables de la UNIBANK de remercier et de sensibiliser les 300 mille clients sur les avantages découlant de ce service.