Éphéméride du jour ….., 18 juillet 1918 // Naissance de Nelson Mandela, ancien président de l’Afrique du Sud et l’un des dirigeants de la lutte contre l’apartheid

18 juillet 1918 Naissance de Nelson Mandela, ancien président de l’Afrique du Sud et l’un des dirigeants de la lutte contre l’apartheid.

En 1993, il reçoit avec le président sud-africain de l’époque, Frederik Willem de Klerk, le Prix Nobel de la paix pour leurs actions en faveur de la fin de l’apartheid et l’établissement de la démocratie dans le pays.

Fils d’une famille royale Thembu Xhosa, Rolihlahla Mandela est né le 18 juillet 1918 dans le village de Qunu, au bord de la rivière Mbashe au Transkei (Cap-Oriental).

Son père était Hendry Mphakanyiswa Gadla, chef de tribu Xhosa de Tembu. À l’âge de sept ans, Rolihlahla Mandela devint le premier membre de la famille à suivre une scolarité. C’est un professeur méthodiste qui lui donne le prénom occidental de Nelson.

Son père décède d’une tuberculose alors qu’il n’a que neuf ans. Nelson Mandela est alors envoyé à la mission de Wesleyan.

Selon la coutume Xhosa, il est initié à l’âge de seize ans et poursuit ses études avec succès à la Clarkebury Boarding Institute. Il obtient son certificat scolaire en deux ans (au lieu de trois habituellement).

En 1934, Mandela s’inscrit au Collège Wesleyan de Fort Beaufort.

Diplômé, il rejoint l’université de Fort Hare où il fait la connaissance d’Oliver Tambo, qui devient son ami et collègue. À la fin de sa première année, membre du conseil représentatif des étudiants, il est impliqué dans le boycott du règlement universitaire. Il est alors renvoyé de l’université.

Suite à un mariage arrangé non souhaité, il s’enfuit à Johannesburg où il passe sa licence par correspondance à l’Université d’Afrique du Sud (UNISA) puis débute des études de droit à l’université du Witwatersrand.

C’est en 1942 que Nelson Mandela rejoint le Congrès national africain (ANC), membre de l’Internationale Socialiste, afin de lutter contre la domination politique de la minorité blanche. En 1944, avec Walter Sisulu et Oliver Tambo, il fonde la plus dynamique ligue de jeunesse de l’ANC.

Aux élections générales de 1948, la victoire du Parti national Afrikaner entraîne la mise en place de sa nouvelle politique qui fut appelée apartheid.

En 1952, Mandela, par ailleurs avocat, monte la campagne de défiance contre le gouvernement de Daniel Malan.

En 1955, alors que le Parti National semble appelé à durer au gouvernement, Mandela participe à la rédaction de la charte de la liberté dont le programme fondamental est la lutte contre la ségrégation raciale et l’apartheid. À cette époque, Mandela et Tambo se sont associés au sein de leur propre cabinet et prodiguent des conseils juridiques gratuits aux noirs les plus pauvres.

Le 5 décembre 1956, Mandela et 150 autres personnes sont arrêtés et accusés de trahison. Ils sont au bout du compte tous acquittés, grâce aux plaidoiries des avocats et au légalisme pointilleux des tribunaux sud-africains en 1961.

Après le massacre de Sharpeville où il y a eu 79 morts et 178 blessés en 1960, les appels à la lutte armée sont plus pressants d’autant plus que l’ANC et le Congrès panafricain sont interdits, ses leaders emprisonnés ou assignés à résidence. La stratégie non-violente de l’ANC est abandonnée par Nelson Mandela qui fonde Umkhonto we Sizwe, réseau prônant l’action armée.

Il fut emprisonné en 1962 puis condamné à cinq ans de prison en 1963, et, après un procès où il contesta la justice d’apartheid, condamné à la détention à perpétuité en 1964 en raison de ses activités politiques clandestines, devenant au fil des années, le plus célèbre et l’un des plus anciens prisonniers politiques.

Il fut en partie libéré le 7 décembre 1988 et mis en résidence surveillée. Le 5 juillet 1989, il rencontre au Cap le président Pieter Botha. Il fut définitivement libéré le 11 février 1990 sur ordre de Frederik de Klerk qui, pour des raisons politiques, mit fin à la clandestinité de l’ANC, et le sollicita pour maintenir la paix civile en Afrique du Sud. Les deux hommes ont travaillé ensemble pour instaurer la fin de l’apartheid et un régime de transition.

Il se vit décerner le Prix Nobel de la paix avec le président Frederik de Klerk en 1993. En 1979, il avait reçu le Prix Nehru pour la Paix et en 1989, le Prix Kadhafi des droits de l’Homme.

À la suite des premières élections démocratiques du 27 avril 1994, remportées largement par l’ANC, Nelson Mandela est élu Président de la république d’Afrique du Sud et prête serment à Pretoria le 10 mai 1994 devant tout le gotha politique international, d’Al Gore à Fidel Castro.

Il préside au premier gouvernement non racial du pays, en l’occurrence un gouvernement d’union nationale entre l’ANC, le Parti National et le parti zoulou Inkhata.

Ses deux vice-présidents sont alors Thabo Mbeki et Frederik de Klerk.

Statue de Nelson Mandela à Johannesburg Conformément aux négociations de la période de transition, une commission « vérité et réconciliation » est créée pour entendre des exactions et des crimes commis sous l’apartheid par le gouvernement, les forces de sécurité mais également par les mouvements de libération. Il s’agit de confronter le passé afin de tourner la page historique douloureuse et non de juger les crimes ou exactions constatées qui, le cas échéant, en l’absence de regrets des protagonistes, seront toujours du ressort des tribunaux pénaux.

Président, Nelson Mandela est davantage un chef d’état qu’un chef de gouvernement: il confie ce rôle à Thabo Mbeki.

Prônant la réconciliation nationale, il se rend même à Orania pour rencontrer Madame Hendrik Verwoerd et organise une tea party à Pretoria réunissant les épouses des anciens premiers ministres et présidents du pays avec les épouses des anciens prisonniers de Robben Island.

Internationalement, il redonne une légitimité à l’Afrique du Sud qu’il donne en exemple en matière de réconciliation nationale.

Son autobiographie Un long chemin vers la liberté est publiée en 1995 et raconte son enfance, son engagement politique, ses longues années de prison et son accession au pouvoir.

En 1996, le Parti National quitte le gouvernement peu après l’adoption d’une nouvelle constitution.

Il accepte d’être médiateur de plusieurs négociations de paix, notamment dans l’Afrique des grands lacs.

En 1997, Mandela quitte la présidence de l’ANC qui échoit à Thabo Mbeki.

À la fin de son mandat, certains radicaux critiquent l’absence d’efficacité de la politique de son gouvernement dans la lutte contre le SIDA, dans la lutte contre les inégalités raciales ou encore la lenteur des procédures d’indemnisations des noirs spoliés sous l’apartheid.

En 1999, Thabo Mbeki lui succède à la présidence de la république. Comme il s’y était engagé lors de son élection, Nelson Mandela n’est pas candidat à un second mandat et quitte la vie politique. Pour continuer de lutter pour les valeurs qui lui tiennent à cœur, il fonde la Fondation Nelson Mandela.

Après son divorce avec Winnie Mandela, Nelson Mandela s’est remarié avec Graça Machel, veuve de l’ancien président du Mozambique, Samora Machel.

En février 2003, Mandela déclara que les États-Unis étaient « une menace contre la paix dans le monde » et que leur président George W. Bush souhaitait « plonger le monde dans l’holocauste », l’accusant d’ignorer les Nations unies.

En septembre 2004, il fut plébiscité en tant que première personnalité sud-africaine.

Nelson Mandela se consacre aujourd’hui à la lutte contre le Sida.

Le 6 janvier 2005, il annonce publiquement le décès de son fils, Makgatho Mandela âgé de 54 ans, des suites du Sida. Par ce geste, il veut montrer qu’il est temps de briser le tabou qui entoure cette maladie dans de nombreux pays. Il déclare à ce sujet : « Nous ne devons pas dissimuler la cause de la mort des membres de nos familles, que nous respectons, car c’est le seul moyen de pouvoir faire comprendre à la population que le Sida est une maladie ordinaire. C’est pourquoi nous vous avons aujourd’hui fait venir pour annoncer que mon fils était mort du Sida ».

De nombreuses personnalités et hommes politiques ont vu des membres de leur famille mourir du Sida, mais ils l’ont caché, car cette maladie est considérée comme une honte. Parmi les citoyens lambda, il arrive très souvent que les personnes atteintes soient rejetées par leur entourage, condamnées à mourir seules et isolées.

En 2006, il reçoit le prix Ambassadeur de la conscience d’Amnesty International.

En 2007, le président Bush compare la situation en Irak à celle de l’Afrique du Sud et impute le chaos en Irak à Saddam Hussein, ironisant sur le fait que celui-ci avait empêché l’émergence d’un leader unificateur comme Mandela. Il ajoute que « Nelson Mandela est mort parce que Saddam Hussein a tué tous les Mandela », voulant ainsi marquer l’absence d’un Mandela irakien ; des auditeurs crurent alors que Nelson Mandela lui-même était effectivement mort, ce qui fut démenti par la fondation Nelson-Mandela.

En 2007, Mandela essaie de persuader Mugabe de quitter le pouvoir « plus tôt que plus tard », « avec un minimum de dignité », avant d’être « poursuivi comme l’ancien dictateur Augusto Pinochet ». Il engage les Global Elders avec Kofi Annan comme médiateur, mais Mugabe ne fait aucune réponse à ces approches. En juin 2008, au plus fort de la crise de l’élection présidentielle zimbabwéenne, Nelson Mandela condamne « le tragique manque de leadership » au Zimbabwe.

Le 18 juillet 2007, à l’initiative du milliardaire Richard Branson et du musicien Peter Gabriel, Nelson Mandela, Graça Machel et Desmond Tutu organisent à Johannesburg une assemblée de dirigeants influents du monde entier qui veulent contribuer, à l’aide de leur expérience et de leur sagesse, à résoudre les problèmes les plus importants de la planète. Nelson Mandela annonce la formation de ce conseil des Global Elders (les anciens, ou sages, universels) dans un discours lors de son quatre-vingt-neuvième anniversaire. Desmond Tutu est président du conseil et ses membres fondateurs incluent également Kofi Annan, Ela Bhatt, Gro Harlem Brundtland, Jimmy Carter, Li Zhaoxing, Mary Robinson et Muhammad Yunus.

Mandela explique que « ce groupe peut parler librement et avec audace, travaillant aussi bien de manière publique que de manière officieuse sur toutes sortes de mesures qui doivent être prises. Nous travaillerons ensemble pour soutenir le courage là où il y a la peur, pour encourager la négociation là où il y a le conflit, et donner l’espoir là où règne le désespoir ».

Le quatre-vingt-dixième anniversaire de Nelson Mandela, le 18 juillet 2008, est célébré dans tout le pays avec un concert hommage à Hyde Park dans le cadre de la série de concerts 46664, dont le nom vient du numéro de prisonnier de Mandela. Dans son discours d’anniversaire, Mandela demande aux personnes riches d’aider les pauvres du monde entier.

Nelson Mandela soutient toujours l’ANC après sa présidence. En 2008, il refuse de se prononcer sur les divisions du parti et annonce qu’il ne soutiendra aucun candidat lors des élections générales de 2009, déclarant qu’il « ne souhaitait pas être mêlé aux combines et aux divisions qui pointent au sein de l’ANC ». Dans un premier temps, il ne fait donc pas de campagne publique pour Jacob Zuma, le président de l’ANC candidat à la présidence du pays, qui fut poursuivi en justice pour plusieurs affaires et qui fait face à une opposition revigorée menée par Helen Zille et au congrès du Peuple, une dissidence d’une faction de l’ANC regroupant d’anciens partisans de Thabo Mbeki. Mais finalement Mandela prend parti en faveur de Zuma à l’occasion de deux rassemblements. Le premier a lieu en février 2009 dans le Cap-Oriental. Par la voix de son petit-fils, Nelson Mandela y confirme son appartenance et son soutien à l’ANC et concrètement son engagement en faveur de Jacob Zuma, ce que refusera de faire Thabo Mbeki. Le second rassemblement en faveur de Zuma auquel Mandela participe, au côté de son ex-femme Winnie Mandela, a lieu le 19 avril 2009, à trois jours des élections générales. Il s’agit alors du dernier grand rassemblement public de l’ANC réunissant quelque cent vingt mille personnes dans un stade de Johannesburg. Dans le discours diffusé qu’il a fait enregistrer, Mandela rappelle au parti ses objectifs principaux qui sont la lutte contre la pauvreté et « la construction d’une société unie et non raciale ».

En 2010, Winnie Madikizela-Mandela, dans un entretien, reproche à son ancien mari d’avoir accepté de partager le prix Nobel de la paix avec Frederik de Klerk et l’accuse d’avoir donné son accord à un mauvais arrangement et ainsi « d’avoir laissé tomber les Noirs et d’avoir favorisé l’économie blanche ». Elle fustige la politique menée lors de sa présidence et l’accuse d’être devenu pendant la période post-présidence « une fondation privée » et « une figure de proue pour sauver les apparences », prenant comme symbole l’élévation d’une grande statue de Nelson Mandela au beau milieu du quartier blanc de Sandton, le plus riche de Johannesburg et non à Soweto, lieu symbolique de la lutte contre l’apartheid. Elle critique également la Commission de la vérité et de la réconciliation qu’il avait autorisée et qui avait estimé en 1997 qu’elle avait « commis des violations grossières des droits de l’homme ». Winnie Madikizela-Mandela nie plus tard avoir accordé une interview.

La présidence annonce le samedi 08 juin 2013 que l’ex-président sud-africain Nelson Mandela est hospitalisé pour une pneumonie survenue dans la nuit de vendredi à samedi. Son état est jugé grave et sa vie en danger.

Le président sud-africain Jacob Zuma annonce son décès le 5 décembre 2013 à 22 h 45 lors d’une allocution solennelle. Le chef d’État précise que Mandela est mort « paisiblement » dans sa maison, entouré des siens. Jacob Zuma a également annoncé l’organisation de funérailles nationales, demandant la mise en berne des drapeaux sud-africains à partir du 6 décembre jusqu’après ces funérailles.

L’ensemble de la communauté internationale s’émeut de la nouvelle, de nombreuses personnalités, dont le secrétaire général de l’ONU Ban Ki-moon, rendant hommage de façon unanime à Mandela pour les combats qu’il a menés tout au long de sa vie.

Début février 2014, la fortune de Nelson Mandela a été évaluée à 3 millions d’euros : sa villa de Johannesburg, une modeste maison dans sa province natale du Cap oriental et les droits d’auteurs de ses livres.

Aujourd’hui, 18 Juillet 2017

199ème jour de l’année, 29ème semaine de l’année

166jours avant la fin de l’année

Ce jour était officiellement dénommé jour de la chalemie dans le calendrier républicain français.

La chalemie est un instrument à vent et anche double, de la famille du hautbois, très répandu au Moyen Âge et à la Renaissance, originaire de l’Espagne musulmane et cousin des Mizmars, Zurna, Rajtas et Ghaitas. C’est un instrument à tonalité haute, que l’on utilisait le plus souvent en plein-air, parfois accompagné d’une cornemuse, à l’image d’un couple bombarde et biniou.

JOURNEE NATIONALE

Uruguay : serment de la Constitution.

JOURNEE INTERNATIONALE

Journée internationale Nelson Mandela

Elle est plus connue sous son nom anglais, Mandela day, et existe depuis 2010.

En novembre 2009, l’Assemblée générale des Nations Unies a déclaré que le 18 juillet serait une « Journée internationale Nelson Mandela » en l’honneur du travail effectué par l’ancien président sud-africain en faveur de la paix et de la liberté.

67 minutes…

Le 18 juillet de chaque année, jour de la naissance de Nelson Mandela, l’ONU se joint à la Fondation Nelson Mandela pour exhorter le monde à consacrer 67 minutes de son temps à aider les autres, afin de commémorer la Journée internationale qui lui est consacrée.

67 minutes de son temps à passer pour servir les autres et le bien public, en souvenir des 67 années de militantisme du vieux leader Sud-Africain, aujourd’hui décédé.

Célébration post-mortem ?

De nombreux internautes se sont étonnés de trouver encore cette journée dans le site… bien que le vieux sage se soit aujourd’hui éteint, les Nations Unies la maintiennent effectivement toujours dans leur calendrier.

Le monde aime les anniversaires et les célébrations, laissons aujourd’hui le monde célébrer l’Afrique !

http://www.journee-mondiale.com/345/journee-internationale-nelson-mandela.htm

UN FAIT A RETENIR

18 Juillet 1995 Découverte du plus vieil instrument de musique

La Flûte de Divje Babe est un fémur d’ours des cavernes percé de plusieurs ouvertures et découvert dans le parc archéologique de Divje Babe à proximité d’Idrija au nord-ouest de la Slovénie. On pense que l’objet est en fait une flûte paléolithique et pourrait être le plus vieil instrument de musique connu même si cette version est parfois contestée. L’objet qui aurait environ 45 000 ans est visible au Musée national slovène (Narodni Muzej Slovenije) à Ljubljana.

HAITI

18 Juillet

1859 Loi constitutionnelle abrogeant la constitution impériale du 20 Septembre 1849

Cette loi vint entériner la déclaration du Comité des Gonaïves qui avait aboli le régime impérial et proclamé le rétablissement de la République.

La Pensée du Jour

«Aucun de nous, en agissant seul, ne peut atteindre le succès. »

Nelson Mandela

PRENOM DU JOUR

Saint-Frédéric mais aussi Frédérique, Fred, Freddie, Freddy, Frédéri, Frédérika, Frédrich, Frida, Fritz, Manfred…

Evêque d’Utrecht, Frédéric fut assassiné en 838 dans sa cathédrale sur l’ordre de l’impératrice Judith à qui il reprochait sa vie débauchée. Les Frédéric ont de l’autorité et de la force. Leur couleur : le jaune. Leurs chiffres : le 5 et le 9.

Aujourd’hui

Mardi 17 Juillet 2017 Dernier Quartier

Dimanche 23 Juillet 2017 Nouvelle Lune

L’Ere des Cancer, comprise entre le 21 juin et le 22 juillet

———————————————————————————————————————

LE CULTUREL CHEZ NOUS

MIZIK LAKAY

Jean Jean Roosevelt «»

Pour découvrir la musique de Jean Jean Roosevelt «»

Cliquez surle lien qui se trouvesurnotre site :

https://www.youtube.com/results?search_query=Jean+Jean+Roosevelt+

Le Jean-Jean des petits, chanteur, compositeur et guitariste haïtien, participe au festival international « Nuits d’Afrique » de Montréal. Et sa prestation est pour cet après-midi au parterre du quartier des spectacles au 1435 Rue St-Alexandre #500, Montréal.

Réalisant sa 31e édition, le festival international « Nuits d’Afrique » est une manifestation majeure qui rassemble plus de 700 artistes originaires d’Afrique, des Antilles et de l’Amérique latine, avec plus de 100 spectacles sur une période de 13 jours. C’est l’événement multiculturel le plus important de Montréal.

A noter que Jean-Jean est le seul artiste haïtien a participé à cette édition.

Port-Margot -19/20 juillet 2017

Édition spéciale de Livres en liberté sur la place publique de Port-Margot à l’initiative de la Bibliothèque Lisette Desrosiers Lafontant (BLDLPM).

Au programme : Conférences, lectures, spectacle, vente-signature. Invité d’honneur, Christophe Philippe Charles.

Institut français en Haïti- 20/21 juillet 2017

Atelier d’écriture avec la romancière Kettly Mars

Dans le cadre de la deuxième édition du Festival féministe Nègèsmawon, un atelier d’écriture titré » Écrire son corps, écrire sa féminité ». Inscriptions : envoyez un récit ou un poème de 250 mots à festivalfeministe@gmail.com

Port-au-Prince, Jacmel, Gonaïves – Jusqu’au 23 juillet 2017

Troisième édition de la Quinzaine du livre

Invité d’honneur : Arnaud Delcorte.

LEL | Appel à contributions L’Association Legs et Littérature (Alel) lance un appel à contributions pour le dixième numéro de la revue Legs et Littérature consacré à la thématique «La critique littéraire» à paraître en octobre 2017. Les intéressés peuvent envoyer leur proposition de contribution avant le 31 août à legsetlitterature@venez.fr Plus d’infos : www.legsedition.net

L’actualité du monde, dans le passé

18 Juillet 1323 Canonisation de Thomas d’Aquin

Thomas d’Aquin (né en 1224/1225 au château de Roccasecca près d’Aquino, en Italie du Sud, mort le 7 mars 1274 à l’abbaye de Fossanova près de Priverno dans le Latium), est un religieux de l’ordre dominicain, célèbre pour son œuvre théologique et philosophique. Considéré comme l’un des principaux maîtres de la philosophie scolastique et de la théologie catholique, il a été canonisé le 18 juillet 13231, puis proclamé docteur de l’Église par Pie V, en 1567 et patron des universités, écoles et académies catholiques, par Léon XIII en 1880. Il est également un des patrons des libraires. Il est aussi qualifié du titre de « Docteur angélique ». Son corps est conservé sous le maître-autel de l’église de l’ancien couvent des dominicains de Toulouse.

18 Juillet 1892 Décès de Thomas Cook, homme d’affaires britannique, pionnier du secteur touristique

Il est le fondateur du groupe touristique du même nom.

Le 5 juillet 1841 il organise le premier voyage de groupe organisé de Leicester à Loughborough pour 500 militants luttant contre la dépendance à l’alcool de leurs concitoyens. La première agence de voyages est née.

En 1845, Thomas Cook organise des voyages à Liverpool.

En 1855 il organise, pour les touristes britanniques, le premier circuit touristique à travers l’Europe.

En 1868, il crée les premiers coupons d’hôtel.

En 1869 c’est la première croisière sur le Nil.

En 1874, Thomas Cook crée le chèque voyage.

18 Juillet 1898 Marie Curie annonce la découverte du polonium

En 1898, Pierre laisse de côté ses travaux sur la piézoélectricité pour rejoindre sa femme sur son étude de la radioactivité. Il obtient l’autorisation du directeur de l’École de physique et de chimie (qui est aujourd’hui l’École supérieure de physique et de chimie industrielles de la ville de Paris (ESPCI)) d’utiliser un atelier au rez-de-chaussée. Les différents traitements chimiques sont réalisés dans un hangar, qui se trouve à côté de l’atelier, séparé uniquement par une cour.

Dans ce laboratoire de fortune où ils étudient la pechblende, ils découvrent deux nouveaux éléments.

Le 18 juillet 1898, Marie Curie annonce la découverte du polonium, nommé ainsi en référence à son pays d’origine.

Le 26 décembre, avec Gustave Bémont, elle annonce la découverte du radium.

18 Juillet 1917 Naissance d’Henri Salvador, chanteur et guitariste de jazz français

Né à Cayenne, en Guyane française et décédé le 13 février 2008. Hormis son incroyable longévité, Henri Salvador est un personnage marquant de la musique française et mondiale :

Ses chansons populaires restent fredonnées par des générations de français (Syracuse, Une chanson douce, Clopin-clopant, Maladie d’amour, Le Loup, la biche et le chevalier »

Il est le premier chanteur de rock’n roll français (1956) ;

Il serait à la source de la bossa nova brésilienne (1957).

18 Juillet 1921 Naissance de John Glenn, Premier astronaute américain à aller en orbite (1962)

John Herschel Glenn Jr, né à Cambridge dans l’Ohio, est un astronaute, pilote de chasse et homme politique américain.

Engagé dans l’US Marine Corps en 1942, il pilota des Corsairs durant les campagnes du Pacifique à partir de 1944.

Durant la guerre de Corée, il abattit au total trois Mig avec un F-86 Sabre.

Devenu pilote d’essai, il accomplit le 16 juillet 1957 le premier vol supersonique transcontinental de la Californie à New York à bord d’un Vought F8U « Crusader ».

Joignant la NASA en 1959, il fit partie du premier groupe d’Américains à être astronaute au sein du programme Mercury.

Il pilota la première mission orbitale des États-Unis à bord de Friendship 7 le 20 février 1962.

Après avoir complété trois orbites, il amerrit au bout de quatre heures, 55 minutes et 23 secondes de vol.

Il est devenu un héros national.

Il quitta le corps des astronautes le 30 janvier 1964.

Il a ensuite été sénateur de l’Ohio de 1974 à 1999.

Son deuxième et dernier vol dans l’espace eut lieu le 29 octobre 1998 à bord de la navette spatiale Discovery pour étudier les conséquences d’un séjour spatial sur un corps âgé, plus exactement à étudier les similitudes des effets du vieillissement et de la microgravité sur l’organisme. Cette mission dura huit jours, 21 heures, 44 minutes et 56 secondes. À 77 ans, il devient ainsi l’astronaute le plus âgé jusqu’à présent.

18 Juillet 1921 Naissance du BCG, contre la tuberculose

Le 18 juillet 1921 a lieu la première vaccination à la crèche de la maternelle de l’hôpital de la Charité, à Paris. Le pédiatre Benjamin Weil-Hallé vaccine un nouveau-né dont la mère était morte de la tuberculose quelques heures après l’accouchement.

Le médecin Albert Calmette et le vétérinaire Camille Guérin ont mis au point le vaccin antituberculeux, auquel ils donnent leur nom : BCG (bacille Calmette-Guérin). Les deux chercheurs travaillaient depuis déjà quelques années sur le bacille tuberculeux, découvert par Robert Koch en 1882.

18 Juillet 1969 Naissance de Breen LeBoeuf, chanteur et bassiste rock/blues canadien franco-ontarien, est né à North Bay en Ontario.

En 1977 Offenbach arrive à Toronto; ils sont à la recherche d’un bassiste, et Breen se joint au groupe. Il se lie d’amitié à Gerry et il ne le laissera jamais tomber même lorsque Gerry travaille notamment à ses projets d’albums solos.

Avec Offenbach, Breen enregistre plusieurs albums. Il chante « lead » sur plusieurs plages et la chanson « Mes blues passent pu dans ‘porte » qu’il co-écrit avec Gerry et l’auteur Pierre Huet devient un classique québécois. En 1985, la décision est prise d’arrêter, et Offenbach enregistre « Le dernier show au Forum ».

L’année suivante, il travaille avec Gerry Boulet pour mettre en place l’album « Rendez-vous doux » et la « Tournée des Highways », tournée interrompue par la maladie grave de Gerry. Durant 1988-89, Breen participe comme bassiste/chanteur à la tournée « Incognito » de Céline Dion. L’année suivante, Breen lance le premier de ses 3 albums solos, « De ville en aventure ». L’album Buzz Band sort également en 1990. Durant les années ’90, Breen participe aux rééditions de plusieurs bandes maîtresses d’Offenbach, tout en poursuivant ses projets personnels.

En 2006, Breen rejoint le groupe April Wine début 2007. Il tourne avec April Wine au Canada et aux États-Unis jusqu’en juillet 2011, lorsqu’il laisse April Wine pour changer de direction; retour au Québec et des projets avec ses amis Martin Deschamps, Guy Bélanger, Noir Silence, et plusieurs autres. Il tourne toujours au Québec et participe à plusieurs projets de créations1.

18 Juillet 1986 Les premières images de l’épave du Titanic sont rendues publiques

Le centre (entre la 2ème et la 4ème cheminée) a disparu.

La proue est partiellement enfouie dans la vase (la violence du choc a tordu ‘le nez’ du bâtiment et causé de nombreuses fissures).

À cause de la vase qui submerge la déchirure, nous n’avons découvert que récemment sa forme et son ampleur.

Recherches: Nadeige CAJUSTE et Stéphanie RIGAUD

