Haïti-Parlement : vers la regulation du fonctionnement des Assemblées municipales et départementales

L’Exécutif est favorable à l’organisation des élections indirectes malgré la publication par le chef de l’Etat de la résolution du Sénat lui demandant de les stopper. C’est du moins ce qu’a laissé entendre le ministre de l’intérieur et des collectivités territoriales, Max Rudolph St-Albin qui répondait, ce lundi, à une invitation de la commission intérieur du grand corps. Reconnaissant que la résolution du Sénat n’a pas force contraignante et ne peut, même étant officiellement publiée, porter le CEP à surseoir à la tenue des élections indirectes, le Sénateur Francenet Denius plaide en faveur d’un cadre légal régissant le fonctionnement des Assemblées municipales et départementales.