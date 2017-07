Haïti championne de l’ITF Cotecc U12 Team Championship 2017

Source Legupeterson Alexandre | Le Nouvelliste

A l’échelle régionale, le tennis juvénile haïtien se porte bien. A titre d’exemple, le sacre historique de l’équipe nationale féminine U12, composée de Richardlyne François et de Laurie Euzerbe, en République dominicaine. Chez nos voisins, à l’ITF/Cotecc U12 team championship 2017, elles ont disposé en finale par trois sets à zéro de l’équipe première du pays hôte.

Après avoir eu raison respectivement des équipes des Bermudes (3-0), Porto Rico (2-1), République dominicaine (2-1) et Bahamas (3-0), les fillettes d’Haïti, moral gonflé à bloc avant d’affronter l’équipe première du pays hôte, n’avaient qu’un objectif, celui de s’adjuger les récompenses réservées à l’équipe championne de l’ITF/Cottec U-12 team championship 2017. Lassée au repos le vendredi 14 juillet, l’équipe féminine d’Haïti, plus que motivée et déterminée, s’est bien réveillée dans la matinée du samedi. Joint au téléphone, le capitaine de la sélection s’est montré confiant en disant : « Nous ne pouvons pas laisser passer cette chance.

Le bicolore haïtien doit flotter sur le sol dominicain. Nous allons montrer au peuple haïtien qu’il peut compter sur le tennis juvénile », a commenté Francky St-Louis avant la finale. En effet, le premier match simple a mis aux prises la # 2 dominicaine Rocio Espinal avec celle d’Haïti, Laurie Euzerbe. Cette dernière a, sans trembler, gagné le premier set : 6/4 avant de perdre sur tie-break le second : 7/6. Malgré le support du public local, Euzerbe a fait parler sa détermination pour gagner le match en remportant le troisième set au terme d’un super tie-break : 11/9. Ainsi, elle apporte à Haïti le premier point de la finale.

Intraitable et irrésistible depuis le coup d’envoi de la compétition, Richarlyne François, en moins d’une heure, a fait une nouvelle victime en expédiant son adversaire, Elmudesi Rosario, humiliée par deux sets à zéro : 6/0, 6/0. Sur l’ensemble de l’ITF/Cotecc U12 team champioship 2017, la # 1 d’Haïti ne perd que six (6) jeux. Pour le reste, elle ne fait que balayer, corriger, voire humilier ses adversaires pour s’imposer à chaque fois par…………………………….lire la suite sur lenouvelliste.com