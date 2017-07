Les titres de l’actualité du lundi 17 juillet 2017 sur Radio Vision 2000

C’est la ruée vers le centre d’instruction du Ministère de la Défense à Gressier où des centaines de jeunes s’y sont rendus, ce lundi, en vue de se faire inscrire à la première classe de soldats. Les intéressés sont issus de différentes régions du pays notamment le Nord, l’Artibonite, le Sud et le Sud-Est.

Certains jeunes interrogés par Vision 2000 mettent en avant le désir de servir leur pays pour justifier leur volonté d’intégrer l’armée d’Haiti en pleine remobilisation alors que d’autres y voient une opportunité d’obtenir un emploi.

C’était la grande affluence également, ce lundi, à la direction centrale de la police judiciaire à Clercine où de nombreux jeunes tentaient d’obtenir, non sans difficulté, leur certificat de bonnes vies et mœurs nécessaires à l’inscription à la nouvelle force armée.

Le président Jovenel Moise ne publiera pas le rapport du Conseil Supérieur des Salaires, a laissé entendre, ce lundi, le porte-parole et conseiller en communication du chef de l’Etat, Lucien Jura. Pour justifier cette décision, Lucien Jura évoque la volonté du chef de l’état de maintenir l’harmonie et la paix sociales dans le pays.

Le président Jovenel Moise encourage la poursuite des discussions afin d’arriver à un juste milieu, a dit Lucien Jura.

La commission Economie et Finance de la Chambre des Députés a entamé, ce lundi, l’analyse du projet de budget 2017/2018. Elle a rencontré le ministre des travaux publics, l’Ingénieur Fritz Caillot dont le ministère bénéficie de 12.2% du projet de budget.

Lancement officiel, ce lundi, de l’organisation socio-économique baptisée: CEVIVE, Centre Vivre Ensemble dont le coordonnateur général n’est autre que l’ex-premier ministre Evans Paul.

Faire la promotion du bien être constitue le principal objectif de CEVIVE. Son programme est axé sur la lutte contre la pauvreté, a dit l’ex-chef de gouvernement.

Le dossier des élections indirectes a été au cœur d’une rencontre, ce lundi, au Sénat, entre la commission Intérieure et des Collectivités territoriales et le ministre de l’Intérieur, Max Rudolph Saint-Albin qui s’était fait accompagner du directeur général dudit ministère, Fednel Monchéry.