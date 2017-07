Astrologie du jour

BELIER

Amour

Atmosphère conflictuelle en vue. Vous serez fortement enclin à vous disputer avec votre partenaire ou conjoint à propos de tout et de rien. Comme il ne s’agira que des questions de détail, ce ne sera pas grave, ce sera même salutaire puisque le ronron quotidien sera quelque peu dépoussiéré. Célibataire, un coup de coeur important sera dans l’air, d’autant plus qu’Uranus, le maître des bonnes surprises, sera bien aspecté.

Argent

Ce sera une journée durant laquelle vos chances au jeu seront les plus grandes, notamment au Millionnaire et au Tiercé. Inutile, pourtant, de risquer de grosses sommes ; au contraire, misez petit, et les astres feront le reste pour vous. Consultez votre nombre de chance du jour.

Santé

Très bonne résistance de fond pour la grande majorité d’entre vous. Reste qu’avec les mauvais aspects formés par Saturne, quelques natifs du signe pourront se sentir en moins bonne forme. Fatigue diffuse ou petite maladie sans gravité mais momentanément gênante sont possibles. Pour éviter ces désagréments, adoptez une bonne hygiène de vie, avec suffisamment de sommeil, un peu de sport et une alimentation parfaitement équilibrée.

Travail

Le présent mouvement astral devrait vous aider à obtenir de bons résultats sur le plan professionnel : promotion, reconnaissance de vos talents, ou, pour quelques-uns, augmentation de salaire. Votre travail quotidien vous apportera de nombreuses satisfactions.

Citation

Te fuir toi-même est plus profitable que fuir le lion (proverbe arabe).

Famille/foyer

Avec cet aspect de Mars, vos proches seront sans doute en grande forme, et ils prendront leur vie à bras-le-corps avec un bel appétit. Vos relations avec eux seront franches et directes. Avec, peut-être, dans quelques cas, des disputes soudaines mais sans conséquences !

Vie sociale

La vie routinière n’a-t-elle pas commencé à vous lasser un peu ? Eh bien, de nouvelles rencontres vous donneront aujourd’hui la possibilité de transformer votre cadre de vie habituelle. Plusieurs opportunités s’offriront à vous. Mais il faudra y mettre du vôtre et ne pas refuser systématiquement tout ce qui sort de l’ordinaire. Ce dépoussiérage, plus psychologique que physique, vous sera avantageux à plus d’un titre.

Nombre chance

734

Clin d’oeil

Sachez que la chance n’intervient pour aider que ceux qui ne comptent pas sur elle.

TAUREAU

Amour

Dans le domaine conjugal, vous connaîtrez une journée très heureuse. Les astres vous promettent un climat de détente et de complicité remarquable. Vous n’aurez pas besoin d’exprimer ce que vous ressentez, car tout sera deviné, perçu, compris par l’être cher avant même que vous sachiez vous-même ce que vous éprouvez ou désirez. Célibataire, si vous attendez une histoire d’amour sérieuse, il faudra sans doute patienter encore un peu. Mais, rassurez-vous, vous ne souffrirez pas de la solitude : Uranus vous poussera vers une aventure ou une amitié amoureuse.

Argent

Dans le domaine matériel, vous pourrez effectuer des transactions très profitables, tout spécialement l’achat ou la vente de biens immobiliers. Mais attention aux risques excessifs et aux opérations mal préparées.

Santé

Avec Neptune qui s’ennuie dans les parages, ce ne sera pas toujours la grande forme. Si vous n’avez pas le courage de faire du sport, optez pour des séances de marche au grand air, sans oublier l’essentiel : de bonnes nuits de sommeil réparateur.

Travail

L’influence du Soleil dans votre Ciel vous rendra plus ambitieux et vous incitera à placer la barre très haut dans votre vie professionnelle. Si vous avez le sentiment que vos compétences ont été jusque-là sous-employées, vous ferez en sorte que la situation évolue à votre avantage.

Citation

La queue du chien lui rapporte sa pitance et sa gueule des coups (proverbe arabe).

Famille/foyer

Vous vous sentirez partagé entre vos responsabilités diverses et votre famille. Ne vous inquiétez pas trop ; le choix s’imposera à vous de lui-même et, grâce au concours de Saturne en bel aspect, ce choix s’avérera le meilleur.

Vie sociale

Avec Mars, planète d’action et de dynamisme, influençant votre signe, vous ne risquez pas de vous laisser aller à la paresse. Vos loisirs seront résolument constructifs. Vous pourrez, par exemple, entreprendre de transformer de fond en comble la décoration de votre intérieur, et vous saurez convaincre vos proches de mettre la main à la pâte.

Nombre chance

792

Clin d’oeil

Ne jouez pas avec l’attirance que vous suscitez chez les autres ; vous seriez perdant à ce jeu en fin de compte.

GEMEAUX

Amour

L’amour conjugal sera un domaine de votre vie dans lequel les tensions du moment ne se feront pas sentir. Même la mauvaise configuration de Jupiter ne se révélera pas négative sur vos relations de couple. Dans ces conditions, votre vie à deux va retrouver tout son sens et sa profondeur. Célibataire, voilà l’une des journées les plus fastes de l’année sur le plan amoureux. Vous aurez de réelles chances de faire une rencontre importante. Sachez profiter des présentes configurations astrales exceptionnellement bénéfiques.

Argent

Il pourra se passer aujourd’hui bien des choses sur le front financier. Au positif, les planètes vous pousseront à prendre des décisions importantes. Mais attention, comme il y aura des configurations négatives, vous devrez vous méfier de votre impulsivité. Ce ne sera pas le moment de prendre des risques. Vous vous en sortirez sans dommage si vous prenez le temps de planifier à long terme.

Santé

Soyez prudent sur le plan physique. Si vous faites du sport, ne fournissez pas d’effort prolongé, car vous serez sujet à des étourdissements. Votre circulation veineuse devra être surveillée attentivement. Ne vous exposez pas trop longtemps au soleil.

Travail

Dans le travail, soyez vigilant et ne sous-estimez pas les capacités de vos concurrents ou adversaires. Ils sauront profiter de votre moindre faux pas pour prendre le dessus et vous infliger une défaite cuisante. « On ne s’égare jamais si loin que lorsque l’on croit connaître la route » (proverbe chinois).

Citation

Laissez-moi vous dire que me marier serait la même chose que m’étrangler ou m’empoisonner. Me marier, mourir, c’est tout un (Moreto Y Cabana).

Famille/foyer

Un de vos enfants pourrait vous causer des tracas en raison de ses relations douteuses. Ne le grondez pas, mais faites-lui partager votre souci. Agissant de la sorte, vous vous donnerez de grandes chances de le ramener à la raison.

Vie sociale

Les sectes religieuses, qu’elles soient d’origine américaine, européenne ou asiatique, constituent une menace grave pour vos enfants et vos proches, surtout quand ceux-ci sont fragiles psychologiquement. Soyez vigilant et, si nécessaire, faites-vous aider par les organismes officiels qui luttent contre l’influence néfaste des sectes.

Nombre chance

388

Clin d’oeil

Remettez-vous les idées en place en faisant su sport ou de la marche au grand air.

CANCER

Amour

Tout ira pour le mieux dans votre vie de couple. Envie de faire rimer amour avec toujours ? Cela se pourrait bien. Pour certains, ce sera le mariage ; pour d’autres, la mise en route d’un bébé ou l’achat d’une maison ensemble. En tout cas, de beaux projets ! Célibataire, avec Uranus influençant votre signe, une chose est sûre : votre sensualité sera au top. Plus séducteur que jamais, vous serez prêt à tout pour faire tomber dans vos bras la personne qui vous plaît. Et même si ce n’est pas pour la vie, de tels moments méritent que vous les viviez à fond.

Argent

Vous avez des difficultés à arrondir vos fins de mois ? Si la chance vous sourit, vous aurez du jour au lendemain sur le bras le problème de dépenser cet argent qui vous sera tombé du ciel. Eh bien, il n’est pas impossible que dame Chance vienne vous visiter aujourd’hui !

Santé

La présente conjoncture astrale devrait permettre aux natifs de retrouver vitalité, tonus, énergie. Cependant, si vous vous sentez toujours fatigué, c’est sans doute parce que vous ne respectez pas votre biorythme : vous n’essayez pas de dormir, de vous lever et de vous alimenter à heures fixes. Votre horloge interne ne doit pas être constamment perturbée. Le rythme des sécrétions hormonales trop souvent dérangé crée immanquablement la fatigue.

Travail

Vous ne manquerez pas de motivations aujourd’hui, et vous partirez d’attaque pour de nouveaux projets ou de nouvelles entreprises. La chance sera de votre côté : proposez des idées, et elles seront acceptées avec enthousiasme.

Citation

Ne faites que ce qui vous semble bien ; ne le faites que quand cela vous semblera bien (proverbe chinois).

Famille/foyer

Vous serez amené à assumer un surcroît de responsabilités familiales. Heureusement, vos épaules sont solides, et vous avez du courage et le sens du devoir. Une fois encore, vos proches pourront compter sur vous.

Vie sociale

N’hésitez pas à vous étourdir dans un tourbillon d’activités et de distractions. Ce sera le meilleur moyen de vous changer les idées. Arrangez-vous pour voir des amis gais et chaleureux, qui sauront vous communiquer leur joie de vivre. Allez au cinéma, au théâtre ; votre fibre artistique en vibrera de plaisir !

Nombre chance

318

Clin d’oeil

Et si vous vous persuadiez pour une fois que l’argent ne fait pas le bonheur ?

LION

Amour

Vous abritez souvent dans votre coeur les plus tendres sentiments sans avoir la hardiesse de les manifester explicitement. Mais aujourd’hui, vous allez probablement tomber sur un partenaire expansif qui, doué de grandes qualités de contact, n’entendra pas votre langage subtil. Votre réticence habituelle risque alors de vous faire du tort. Votre vie conjugale ne sera pas particulièrement protégée. L’ambiance en couple risque d’être assez morose. Les couples en crise profonde risquent d’envisager une séparation. Les autres seront souvent au bord de la dispute.

Argent

Mars vous rendra exagérément optimiste dans votre métier et vous incitera à sous-estimer les difficultés. Alors, efforcez-vous, même devant des propositions alléchantes, de garder la tête froide et d’examiner à fond le problème.

Santé

Pour lutter contre vos petits problèmes de peau, limitez votre consommation d’aliments raffinés. Remplacez le sucre blanc par du sucre roux, préférez le pain complet ou aux céréales au pain blanc. Prenez de belles salades de cresson ou de chou cru. Mais évitez le porc, les crustacés, le gibier.

Travail

Avec Pluton en cet aspect, il faut vous attendre à traverser une phase délicate dans le travail. Il y aura des risques de mésentente avec vos supérieurs, qui vous mèneront la vie dure et, du même coup, entameront sérieusement votre motivation. Ce sera peut-être le moment d’envisager un changement professionnel ; mais évitez d’agir dans la précipitation, le temps jouera pour vous.

Citation

Si Dieu n’existait pas, il faudrait l’inventer (Voltaire).

Famille/foyer

Excellentes relations avec votre entourage familial. Vous ferez taire votre esprit de critique, et vous saurez désamorcer l’agressivité de certains de vos proches. Ce ne sera pas toujours facile, mais vous redoublerez d’efforts, et les résultats seront enthousiasmants.

Vie sociale

Des personnalités hors du commun pourront vous apporter leur concours pour mettre en valeur vos idées, ou pour vous ouvrir des portes utiles à votre progrès social ou professionnel.

Nombre chance

834

Clin d’oeil

Ne vous enfermez pas dans des bouderies prolongées, surtout si c’est vous qui avez tort.

VIERGE

Amour

Priorité à votre vie sentimentale ! Dans ce domaine, il se passera des choses très importantes aujourd’hui. De toute manière, vous tâcherez de consolider vos liens affectifs, et de faire rimer amour avec toujours. Si vous avez connu des déceptions sentimentales, vous serez enfin libéré du passé et prêt à vivre un nouvel amour à condition, bien entendu, que vous fassiez un effort. Ne croyez surtout pas qu’il vous est impossible d’aimer à nouveau ou avec autant d’intensité qu’auparavant : il est bien connu qu’ « un nouvel amour en remplace un ancien comme un clou chasse l’autre » (Cicéron).

Argent

Vous ferez bien de surveiller de près l’état de vos finances. Ou bien les ennuis commenceront, beaucoup plus tôt que vous ne croyez. Une prime quelconque pourrait arriver comme une bénédiction du Ciel !

Santé

Avec Mars influençant votre signe, vous serez d’humeur plus stable que dernièrement. Votre moral s’alignera sur votre forme, et vous avancerez à un rythme aussi soutenu que régulier. Si vous pensiez depuis longtemps à vous inscrire dans un club de sport, ce sera le moment.

Travail

Le Ciel ne vous sera pas particulièrement hostile, et votre carrière devrait se dérouler sous des auspices plutôt favorables. Mais avec Saturne, vous risquez de vous laisser aller à un mécontentement injustifié. Or, méfiez-vous, cette impatience risque de vous souffler des décisions ou des attitudes qui ne feront que gâcher vos chances.

Citation

La justice vaut mieux que l’adoration (proverbe indien).

Famille/foyer

Vos relations avec vos proches seront une fois de plus assez animées. Si vous avez des enfants, ils se montreront actifs et entreprenants. Vous n’aurez aucune souci à vous faire à leur sujet. Tout au plus faudra-t-il veiller à ce qu’ils se détendent pour éviter la nervosité. Avec vos parents, vous devrez faire un effort pour que le courant puisse passer.

Vie sociale

Si vous avez l’occasion d’aller à une foire, un carnaval ou une fête quelconque, allez-y, préférablement avec vos amis. Ne manquez pas non plus les manifestations sportives. Bref, il faudra que vous sortiez et que vous vous engagiez, car vous multiplierez ainsi les possibilités de rencontre et d’enrichissement.

Nombre chance

348

Clin d’oeil

N’oubliez pas que la peur disparaît dans l’action. Agissez !

BALANCE

Amour

Célibataires, vous serez très sollicités, et vous n’aurez guère envie de perdre votre liberté. Pourtant, celui ou celle que vous rencontrerez aujourd’hui pourrait bien vous faire changer d’avis ! Alors, n’affichez pas trop clairement votre hostilité à la vie à deux. Climat conjugal un peu agité, mais stimulant. Quelques petites disputes occasionnelles, un brin de jalousie font beaucoup plus de bien qu’une parfaite entente dans une relation qui s’endort.

Argent

Compte tenu de cette configuration de Mercure, vous pouvez espérer une belle éclaircie sur le front financier. Revenus en hausse ou dettes enfin épurées. Quoi qu’il arrive, une chose est sûre : vous serez plus à l’aise.

Santé

Avec Jupiter pour veiller sur votre petite santé, vous n’aurez a priori aucune raison de vous inquiéter. Cette planète, dont la réputation bénéfique n’est plus à faire, vous promet en effet une excellente vitalité et une solide résistance aux virus ambiants. Son seul défaut ? Accentuer votre goût pour la table en vous poussant aux excès. On ne va pas vous reprocher d’être un fin gourmet, mais juste vous conseiller un peu de modération, dans votre intérêt !

Travail

Vous aurez de fortes chances d’obtenir de bons résultats professionnels. Et cela parce que vous saurez allier la souplesse à la fermeté, le sens de la diplomatie à la rigueur. Certains d’entre vous se verront confier d’importantes responsabilités.

Citation

L’amitié, c’est l’amour en habit de semaine (proverbe anglais).

Famille/foyer

Ce jour, vos préoccupations seront essentiellement orientées vers les enfants. Nombre de célibataires penseront à fonder un foyer principalement avec l’idée d’avoir bientôt de petites têtes blondes. Beaucoup d’entre vous envisageront sérieusement d’agrandir la famille malgré la conjoncture difficile. Ceux qui ont déjà des enfants se pencheront sur eux pour leur donner les meilleures chances de prendre un bon départ dans la vie.

Vie sociale

Sans le vouloir expressément, vous donnerez l’impression de jouer les décontractés et les dilettantes. Mais ce ne sera rien qu’une apparence. Dès que les circonstances l’exigeront, vous serez parfaitement capable de vous imposer une discipline stricte et de prendre les choses au plus grand sérieux. Vous saurez prouver que vous avez le sens des responsabilités.

Nombre chance

555

Clin d’oeil

Sachez déléguer les responsabilités, sans créer de jalousies.

SCORPION

Amour

Côté coeur, vous aurez tendance aujourd’hui à refuser de faire des choix clairs, ce qui se traduira par une valse-hésitation qui ne vous aidera pas à vous épanouir. Et qui, bien entendu, sera difficile à vivre pour votre… ou plutôt pour vos partenaires.

Argent

Amélioration progressive sur le plan matériel. Il faut dire que les influences ne vous ont guère incité ces derniers temps à faire des économies. Mais à partir d’aujourd’hui, vous serez mieux loti, l’argent cherchant à entrer dans votre escarcelle d’un peu partout. Malgré cela, n’oubliez jamais que « la fortune a pour main droite l’habileté et pour main gauche l’économie » (proverbe italien).

Santé

Cette fois, vous devrez envisager comme objectif prioritaire la lutte contre l’anxiété et la nervosité. Vos efforts auront d’autant plus de chances d’être récompensés que Mercure formera des aspects très encourageants dans ce sens. Pluton, de son côté, vous donnera l’envie d’améliorer votre look et d’affûter vos armes de séduction.

Travail

De bonnes opportunités professionnelles se présenteront. Sachez en profiter sans trop vous perdre dans les sorties et les mondanités. Soignez pourtant votre standing et votre image de marque : ce sont là des atouts précieux qui aideront à votre essor.

Citation

Le discours est le visage de l’esprit (Sénèque).

Famille/foyer

La journée se déroulera sur un registre positif : à vous les joies de la vie de famille. Vous vous sentirez vraiment heureux en compagnie de vos proches, et aucune fausse note ne viendra troubler cette belle atmosphère d’entente.

Vie sociale

Cet aspect de Neptune fait présager des contraintes multiples qui laisseront peu de place pour les activités récréatives : des contraintes en rapport avec l’immobilier, avec les parents âgés ou encore avec la profession. Tâchez de réaliser un bon équilibre entre vos différentes activités.

Nombre chance

956

Clin d’oeil

Ne renvoyez pas à plus tard ce qui doit être fait d’urgence.

SAGITTAIRE

Amour

Avec cet aspect de Vénus, nombre d’entre vous auront droit à une vie amoureuse animée et plutôt agréable. Cela dit, si vous êtes marié, de petites disputes pourront émailler le quotidien. Mais la passion sera la plus forte, et vous trouverez toujours le moyen de vous réconcilier. Si vous êtes solitaire, une rencontre sera dans l’air. Pour certains, ce sera le début d’une histoire importante ; pour d’autres, un feu de paille sans avenir.

Argent

Les astres pourront provoquer quelques remous dans le secteur finances. Neptune, tout d’abord, vous mettra dans une situation confuse. Attention à tout ce qui manque de clarté et aux erreurs dans vos comptes. Jupiter, lui, sera beaucoup plus positif ; son intervention amènera des occasions nouvelles et vous aidera à redresser la barre.

Santé

Pas de problème particulier dans le secteur santé, qui ne sera affecté par aucune planète. Vous devriez être en bonne forme physique. Tout au plus serez-vous sujet à une baisse de moral passagère due à l’aspect tortueux que Pluton formera. Mais votre capacité à affronter l’adversité devrait vous permettre de réagir rapidement et de retrouver votre allant. Inutile pour autant de chercher des compensations dans des excès de nourriture et de boissons. A vous de rester sage pour vous épargner des problèmes.

Travail

Vous subirez de plein fouet les mauvais aspects de Neptune. Voilà pourquoi vous vous retrouverez probablement dans une situation professionnelle difficile. Heureusement, le sentiment de frustration et d’anxiété que vous ressentez ne va pas tarder à s’atténuer. Des changements très positifs devraient intervenir bientôt.

Citation

On n’a pas bâti Rome en un jour (Cervantès).

Famille/foyer

Profitez de la présente accalmie planétaire pour vous rapprocher des vôtres. Les nombreuses planètes influençant votre secteur famille développeront votre intuition et vous rendront à même de comprendre profondément votre entourage. Ce sera une chance à saisir pour ceux dont les liens familiaux se sont relâchés ces derniers temps faute de dialogue.

Vie sociale

Vous ne risquerez pas de vous sentir mal dans votre peau, fatigué, déprimé, car l’influence de Jupiter vous sera très favorable. Cette planète vous ménagera également des rencontres avec des personnes dynamiques, actives, qui vous stimuleront.

Nombre chance

166

Clin d’oeil

Attaquez de front les difficultés qui se présentent ; surveillez votre santé, cette arme indispensable au combat.

CAPRICORNE

Amour

Célibataire, vous serez tenté de vous lancer à l’assaut des forteresses inaccessibles que convoite ardemment votre coeur. Vous aurez beaucoup d’ambition, et cela vous empêchera d’être réaliste et conscient de vos limites. Gare aux déceptions ! Si vous êtes marié ou déjà lié, vous aurez droit à une vie de couple harmonieuse, qui manquera peut-être d’un peu de peps, mais qui vous apportera bien des satisfactions.

Argent

Grâce au coup de pouce de Neptune, votre situation financière aura tendance à s’améliorer assez sensiblement. Méfiez-vous cependant de votre meilleur ami, qui pourrait vous entraîner à la dissipation tout en vous voulant sincèrement du bien. Rappelez-vous que « les dissipateurs sont les frères de Satan » (le Coran).

Santé

Avec une alimentation riche en calcium, magnésium et phosphore, vous traverserez sans encombre cette journée assez délicate. Consommez beaucoup de laitages. Faites aussi une cure de poissons, véritable mine de protéines. Pour éviter la déprime et la fatigue, consommez des aliments à forte teneur en magnésium : fruits et légumes secs, bigorneaux, soja ; le cacao est aussi très riches en magnésium, mais n’en abusez pas si vous tenez à votre ligne.

Travail

Ne vous faites pas d’illusions dans le cadre de votre travail. On vous fera des promesses qui ne seront pas tenues, ou des propositions qui n’auront aucune suite. D’autre part, manque d’énergie et de motivation, ce qui vous donnera envie de vous réfugier dans vos rêves.

Citation

Les plus grandes fautes sont celles dont les auteurs font le moins de cas (proverbe arabe).

Famille/foyer

Vous aurez le coeur au bord des lèvres. D’une émotivité exacerbée, vous comprendrez mal pourquoi vous êtes jusqu’ici si réticent envers ceux que vous aimez. Vos proches n’en reviendront pas ! Continuez à être explicite dans la manifestation de vos sentiments ; cela est nécessaire car « ceux-là n’aiment pas qui ne montrent pas leur affection » (Shakespeare).

Vie sociale

Excellents influx dans le domaine relationnel. Vos amis vous entoureront d’affection. Mais ne vous laissez pas étouffer : « Le zèle des amis est parfois plus néfaste que la haine des ennemis » (Schiller).

Nombre chance

436

Clin d’oeil

Ne permettez pas à des sentiments d’infériorité de s’installer en vous.

VERSEAU

Amour

Sur le plan amoureux, les astres donneront carte blanche aux les célibataires. Ne les décevez pas. Et n’hésitez pas à déclarer hardiment votre flamme aujourd’hui. Vos désirs seront mûrs pour aboutir et vos espoirs pourront être soudainement couronnés. Dans votre vie conjugale, vous ajouterez un petit grain de fantaisie, pour bien prouver que, quand vous le voulez, vous savez vous montrer imprévisible. Votre conjoint ou partenaire sera surpris et charmé. Et le bonheur sera au rendez-vous.

Argent

Le manque de sérieux et de rigueur dans la gestion de votre situation matérielle ne se pardonnerait pas ! Sans aller jusqu’à vous serrer la ceinture et imposer un programme de restrictions draconien à votre famille, vous aurez intérêt à limiter les dépenses superflues et à ne pas trop vivre au jour le jour. Evitez aussi soigneusement de vous lancer à l’aveuglette dans des opérations financières hasardeuses ou de tenter des coups de poker.

Santé

Ambiance astrale énervante. Si vous avez du mal à vous endormir, comme cela semble probable aujourd’hui, consommez de la laitue, des yaourts, des potages de légumes le soir. Avant de vous coucher, buvez une tisane chaude de verveine, de camomille ou surtout de fleur d’oranger. Essayez de faire le vide dans votre esprit ou du moins de ne penser qu’à des choses agréables une fois dans votre lit.

Travail

Vous poursuivrez votre escalade à l’assaut des sommets. Grâce à l’appui total de Mars, votre cote de popularité sera très forte, et vos supérieurs vous apprécieront au-delà même de vos espérances.

Citation

Celui qui ne peut faire une prière chez lui fait la messe chez les autres (proverbe arménien).

Famille/foyer

Vos relations avec vos enfants seront dans l’ensemble faciles. En ce qui concerne vos parents, des conflits sont possibles, mais vous trouverez le moyen de vous entendre. Avec vos frères et soeurs, tout ira bien ; si un différend vous oppose, ce sera le moment ou jamais de le régler.

Vie sociale

Vous bénéficierez d’aspects particulièrement positifs sur le plan relationnel. Il faudra donc profiter de ces bonnes dispositions pour reprendre contact avec des personnes perdues de vue depuis longtemps, surtout si vous avez eu une petite brouille. Ces personnes semblent pouvoir vous être très utiles dans un proche avenir.

Nombre chance

114

Clin d’oeil

Ne vous appesantissez pas sur une occasion manquée ; il en viendra d’autres.

POISSONS

Amour

La Lune sera en bel aspect. Autant dire que l’amour des natifs vivant en couple sera l’une de leurs priorités absolues. Si vos relations conjugales s’étiolaient, vous ferez le nécessaire pour leur redonner un coup de jeunesse. Vous réussirez si bien que vous pourriez repartir pour une nouvelle lune de miel. Célibataire, vous collectionnerez les coups de coeur et les aventures. Mais une rencontre décisive vous tombera dessus sans crier gare et pourra transformer votre conception de l’amour.

Argent

Avec cet aspect de Jupiter, vous risquez d’encourir un cambriolage ou un vol. Pensez donc à protéger votre maison ou appartement et éventuellement votre voiture avec des moyens renforcés ; ne vous promenez pas avec une importante somme d’argent ou avec des valeurs négociables.

Santé

Pluton, en ne formant aucune mauvaise figure planétaire, ne pourra que renforcer votre résistance et protéger votre forme. De son côté, Mars devrait maintenir votre énergie au top niveau, mais aussi vous exposer à un certain risque de foulure ou d’élongation musculaire. Attention donc aux marches d’escalier et, si vous faites du sport, soyez prudent dans vos mouvements.

Travail

C’est vous qui saurez le mieux profiter cette fois d’occasions inespérées, d’opportunités sur le plan professionnel. Vous pourrez prendre des contacts très intéressants, présenter des idées avec succès.

Citation

L’amour non payé de retour, c’est question sans réponse (G.C. Lichtenberg).

Famille/foyer

Saturne influencera vos relations avec votre famille. Il va vous inciter à assumer le mieux possible votre rôle de parent si vous avez des enfants, mais aussi à vous occuper de vos parents ou de vos frères et soeurs s’ils ont momentanément besoin de vous. Mais cela n’ira pas sans quelques grincements de dents !

Vie sociale

Sans parler de solitude, Saturne pourrait vous placer un peu en retrait ou vous inciter à faire un tri, histoire de ne garder parmi tous ceux qui vous entourent, que les gens auxquels vous tenez vraiment.

Nombre chance

434

Clin d’oeil

Combattez votre tendance à vous gâcher l’existence avec des problèmes qui n’en sont pas.

Recherches: Nadeige CAJUSTE et Stéphanie RIGAUD

Image & sources: horoscopedujour.fr / http://mode.glamourparis.com