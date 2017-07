Éphéméride du jour ….., 17 juillet 1995 // Décès de René Philoctète, Poète, Dramaturge, Romancier, Educateur, Journaliste haïtien

17 juillet 1995 Décès de René Philoctète, Poète, Dramaturge, Romancier, Educateur, Journaliste haïtien

Co-fondateur du mouvement Spiralisme avec Jean-Claude Fignolé et Frankétienne, il est l’un de ceux qui a le plus marqué la poésie haïtienne du 20ème siècle. Avec son frère Raymond, journaliste et critique, il s’est engagé à une relecture précise de tous les grands classiques de la littérature haïtienne. Il est par-dessus tout un grand amateur de Rimbaud.

Membre fondateur du mouvement Haïti Littéraire du début des années 1960 avec Anthony Phelps, Roland Morisseau, Serge Legagneur, Davertige et Auguste Ténor, Philoctète fait de la poésie un espace de combat, d’amour et de solidarité.

Philoctète quitte Haïti en deux fois: en 1966, pour le Québec où il retrouve ses amis d’Haïti Littéraire. Il y reste six mois, le temps d’écrire Ces îles qui marchent. Il part une semaine en Argentine en 1992 afin de recevoir le Prix du parlement argentin.

Son œuvre est une promesse sur le temps, sur la femme et l’homme et un chant éternel à la beauté. Dans les années soixante, encouragé par son ami Gérard Résil, homme de théâtre, il se découvre une grande passion pour la scène et se met à écrire des pièces de théâtre, jouées à Port-au-Prince. Il se lance également après les années 1980 dans le roman. Il initie une œuvre poétique créole, avec des textes publiés dans la revue Conjonction et dans le quotidien Le Nouvelliste.

La tentation politique est grande chez le poète. Il s’insurge contre les tentations totalitaires qui menacent la jeune démocratie haïtienne, à la chute des Duvalier, sa poésie devient plutôt un bréviaire politique. Une urgence de combattre la violence et la montée de la dictature. Dans le quotidien Le Nouvelliste, il tient chronique, avec une plume acide pour dénoncer la bêtise et la politicaillerie haïtienne.

René Philoctète est décédé à Port-au-Prince le 17 juillet 1995. Sa poésie influence de nombreux jeunes poètes et d’écrivains. Mais cette œuvre, saluée par la critique haïtienne et si frémissante de fraternité et d’humanité, n’a pas bénéficié jusqu’ici de reconnaissance internationale. Pour refuser l’oubli, Lyonel Trouillot rassemble quelques textes de Philoctète, publiés aux Actes Sud en 2003, Anthologie poétique.

Œuvres principales:

Romans:

Le huitième jour. Port-au-Prince: Éditions de l’an 2000, 1973.

Le peuple des terres mêlées. Port-au-Prince: Deschamps, 1989.

Une saison de cigales. Port-au-Prince: Éditions Conjonction, 1993.

Entre les saints des saints. Port-au-Prince: C3 Éditions, 2016; Paris: Le Temps des Cerises, 2017.

Poésie:

Saison des hommes. Port-au-Prince: s.n., 1960.

Margha. Illustrations de Luckner Lazard. Port-au-Prince: Art Graphique Presse, 1961.

Les tambours du soleil. Port-au-Prince: Imprimerie des Antilles, 1962; Mis en scène par Faubert Bolivar, 1999 à Port-au-Prince.

Promesse. Port-au-Prince: s.n., 1963

Et caetera. Port-au-Prince: s.n., 1967; Port-au-Prince: Atelier Fardin, 1974.

Ces îles qui marchent. Port-au-Prince: Spirale, 1969; Port-au-Prince: Éditions Mémoire, 1992.

Margha; Les tambours du soleil; et Ces îles qui marchent. (Réimprimés en facsimile avec des poésies de René Depestre, Roger Dorsinville et Roland Morisseau). Nendeln: Kraus Reprint, 1970.

Herbes folles. Port-au-Prince: s.n. 1982.

Ping-Pong politique. Port-au-Prince: s.n., 1987.

Caraïbe. Port-au-Prince: s.n., 1982; Port-au-Prince: Editions Mémoire, 1995.

Anthologie poétique. Édition établie et présentée par Lyonel Trouillot. Paris: Actes Sud, 2003.

Nouvelles:

Il faut dès fois que les dieux meurent (nouvelles et récits). (« La petite sœur aux cheveux corbeaux », « Les fiancés du Maquis de Château », « Les alouettes du miroir », « Fleurs de quénepiers et mariage d’enfants », « Le Président et les ballons stupides », « Il faut dès fois que les dieux meurent »). Port-au-Prince: s.n., 1992.

Théâtre:

Rose morte. Port-au-Prince: 1962, texte miméographié.

Boukman, ou le rejeté des enfers. Port-au-Prince: 1963, texte miméographié.

Escargots. Port-au-Prince: 1965, texte miméographié.

Monsieur de Vastey. Port-au-Prince: Éditions Fardin, 1975.

Discographie:

« Margha » et « Psaume », poèmes de René Philoctète dits par Pierre Brisson sur son disque À voix basse (volume 1). Port-au-Prince: Productions Batofou, 2004.

Prix et distinctions littéraires:

1970 Premier prix du concours des Éditions de l’an 2000, pour Le huitième jour.

1999 Hommage à René Philoctète, Bibliothèque Monique Calixte, FOKAL, Port-au-Prince.

http://ile-en-ile.org/philoctete/

Aujourd'hui, 17 Juillet 2017

198ème jour de l’année, 29ème semaine de l’année

167jours avant la fin de l’année

Ce jour était officiellement dénommé jour du blé dans le calendrier républicain français

JOURNEE NATIONALE

Corée du Sud : fête de la Constitution, pour commémorer l’adoption de la Constitution de 1948.

Japon : GionMatsuri, festival qui commémore la lutte contre la peste à Kyoto en 869.

JOURNEE INTERNATIONALE

Journée mondiale de la justice internationale

Le 17 juillet 1998, le statut de la Cour Pénale internationale était adopté à Rome. C’est pour marquer cet anniversaire fondateur que la journée du 17 a été décrétée « Journée de la Justice Internationale ».

La Cour Pénale Internationale

Il s’agit en fait de la première cour pénale permanente créée pour combattre l’impunité des auteurs des crimes les plus graves qui touchent la communauté internationale.

Elle est une organisation internationale indépendante, qui n’appartient pas au système des Nations Unies ni, bien entendu, à aucun état. Elle siège est à La Haye, aux Pays Bas.

Son inspiration est déjà ancienne et correspond avec la découverte des génocides, crimes de guerre et crimes contre l’humanité perpétrés tout au long du XXème siècle. Les prmiers procès, comme Nuremberg (1945) et Tokyo (1946) ont jugé des auteurs de crimes de guerre, de crimes de guerre et contre l’humanité commis pendant la seconde guerre mondiale.

C’est ensuite dans les années 90, juste après la fin de la guerre froide, que des tribunaux internationaux se sont réunis pour juger des crimes de même nature comme pour l’ex-Yougoslavie ou encore le Rwanda.

Refus de l’impunité

Le refus de l’impunité, généralement partagé dans toute la communauté internationale faisait son œuvre… Malheureusement, ces tribunaux n’étaient créés que pour une période et un conflit précis.

La nécessité d’une cour pénale indépendante et permanente est devenue une évidence et a fini par s’imposer. Le 17 juillet 1998, c’était chose faite et 120 États ont adopté le Statut de Rome, qui a posé les bases juridiques de la création de la CPI.

Le Statut de Rome est entré en vigueur 4 ans plus tard, le 1er juillet 2002, après sa ratification par 60 pays.

http://www.journee-mondiale.com/404/journee-mondiale-de-la-justice-internationale.htm

UN FAIT A RETENIR

17 Juillet 1771 Samuel Hearne atteint l’Océan Arctique

Premier Européen à s’y rendre par voie de terre

Cette troisième et dernière expédition conduit Hearne très loin au nord, où aucun homme blanc ne s’est encore aventuré.

Le groupe finit par atteindre les côtes de l’océan Arctique. Ce qu’il a devant lui n’est pas le légendaire passage du Nord-Ouest, mais un cours d’eau gelé, bloqué par des hauts-fonds infranchissables. Néanmoins, il plante un piquet dans le sol, revendiquant la côte au nom de la Compagnie de la Baie d’Hudson.

La Pensée du Jour

«Ce qu’on obtient en atteignant nos objectifs n’est pas aussi important que ce que l’on devient en les atteignant.»

Zig Ziglar

PRENOM DU JOUR

Sainte-Charlotte mais aussi Carlotta, Carole, Caroline, Carla, Charline, Arlette, Arleen, Marceline…

Doyenne des Carmélites de Compiègne, Charlotte fut guillotinée sous la Terreur avec ses compagnes, place du Trône à Paris, le 17 juillet 1794. Les Charlotte sont douces et émotives. Leur couleur : le rouge. Leur chiffre : le 3

Aujourd’hui

Dimanche 16 Juillet 2017 Dernier Quartier

Dimanche 23 Juillet 2017 Nouvelle Lune

L’Ere des Cancer, comprise entre le 22 juin et le 21 juillet

LE CULTUREL CHEZ NOUS

MIZIK LAKAY

Boulot Valcourt «fè van»

Pour découvrir la musique de Boulot Valcourt «fè van»

Cliquez surle lien qui se trouvesurnotre site :

https://www.youtube.com/watch?v=i0_w7KYxtFc

Vendredi dernier, il y eut beaucoup de spéculation autour de Boulot Valcourt sur les réseaux sociaux. Mais plus de peur que de mal !

Effectivement, celui-ci, diabétique, avait eu un malaise. Il avait été transporté d’urgence à l’hôpital des suites d’une hyperglycémie.

Boulo va bien. L’état de santé du chanteur est stable.

——————————————————————————————————————————-

Port-Margot -19/20 juillet 2017

Édition spéciale de Livres en liberté sur la place publique de Port-Margot à l’initiative de la Bibliothèque Lisette Desrosiers Lafontant (BLDLPM).

Au programme : Conférences, lectures, spectacle, vente-signature. Invité d’honneur, Christophe Philippe Charles.

Institut français en Haïti- 20/21 juillet 2017

Atelier d’écriture avec la romancière Kettly Mars

Dans le cadre de la deuxième édition du Festival féministe Nègès mawon, un atelier d’écriture titré » Écrire son corps, écrire sa féminité ». Inscriptions : envoyez un récit ou un poème de 250 mots à festivalfeministe@gmail.com

Port-au-Prince, Jacmel, Gonaïves – Jusqu’au 23 juillet 2017

Troisième édition de la Quinzaine du livre

Invité d’honneur : Arnaud Delcorte.

LEL | Appel à contributions L’Association Legs et Littérature (Alel) lance un appel à contributions pour le dixième numéro de la revue Legs et Littérature consacré à la thématique «La critique littéraire» à paraître en octobre 2017. Les intéressés peuvent envoyer leur proposition de contribution avant le 31 août à legsetlitterature@venez.fr Plus d’infos : www.legsedition.net

L’actualité du monde, dans le passé

17 juillet 1203 Les croisés prennent Constantinople

Les croisés prennent la ville byzantine de Constantinople. Suite à l’appel du pape Innocent III en 1202, quelques chevaliers avaient pris la route des croisades, à destination de l’Égypte. Les Vénitiens acceptèrent de transporter les croisés par voie maritime à condition que les chevaliers s’emparent, pour eux, de Zara, en Dalmatie. Dès lors, plus personne ne s’intéressa à la reconquête de la Terre sainte et tous se mirent en tête de rétablir Isaac II Ange sur le trône byzantin. Le pape eut beau excommunier les Vénitiens, rien n’empêcha les croisés de s’attaquer à d’autres Chrétiens. Quelques mois après cette première prise, ils s’empareront une nouvelle fois de la ville et la pilleront avant d’établir l’Empire latin d’Orient.

17 juillet 1827 Naissance de Sir Frederick Abel, chimiste anglais employé par l’armée

En 1889, Abel et le chimiste britannique Sir James Dewar inventent la cordite, ainsi appelée en raison de la forme de corde dans laquelle elle est moulée. La cordite est un explosif utilisé en artillerie ou comme carburant solide pour les fusées. Cette substance ne dégage presque pas de fumée lorsqu’elle est allumée et ne produit pas de flash lumineux. Elle était plus malléable et plus sécuritaire.

17 juillet 1902 Willis Haviland Carrier et l’air climatisé

En ce jour Willis Haviland Carrier complète un dessin qui sera reconnu comme le schéma air climatisé du premier air climatisé au monde. 1901, il travaillait à la recherche et au développement pour une compagnie fabriquant des appareils de chauffage. Il fut alors assigné à résoudre un problème relatif au contrôle de l’humidité dans les systèmes de chauffage. C’est dans le cadre de cette recherche qu’il en est arrivé à trouver un système refroidissant l’air.

Après avoir réalisé son schéma, il a commencé à tester son invention et à exploiter une industrie de fabrication d’appareils d’air climatisé.

17 juillet 1954 Naissance d’Angela Dorothea Merkel, femme d’État allemande, chancelière fédérale depuis 2005

Physicienne de formation, membre de l’Union chrétienne-démocrate (CDU), elle assume la charge de ministre fédérale des Femmes et de la Jeunesse au sein du cabinet Kohl IV, de 1991 à 1994, avant de se voir confier, le ministère fédéral de l’Environnement, de la Protection de la nature et de la Sécurité nucléaire du cabinet Kohl V, jusqu’en 1998. En 2000, Angela Merkel est la première femme élue présidente de la CDU. Après la victoire relative de la droite lors des élections fédérales, elle est élue chancelière de la République fédérale d’Allemagne le 22 novembre 2005 par les membres du Bundestag, prenant la direction d’une « grande coalition » alliant la CDU et le SPD. À la suite des élections de septembre 2009, elle assume pour la seconde fois la charge de chancelière, après avoir formé un gouvernement de coalition CDU-FDP.

