Haïti – Technologie: Vers la réalisation de la Deuxième édition de HAITINUMÉRIQUE 2030

Source EJ/Radio Métropole Haïti

L’Organisation Haitian Caribbean Information and Technology (HACARABTECH), en partenariat avec Haititechnews, annonce que la deuxième édition de HAITINUMÉRIQUE 2030 se tiendra les 27 et 28 juillet 2017, sur le thème «Tous unis pour la révolution numérique en Haïti ».

Selon un communiqué de l’organisation, la première journée de ce grand événement, qui sera exclusivement consacré à la technologie se tiendra le jeudi 27 juillet 2017, à l’hôtel Marrriot, à partir de 5 heures de l’après-midi en vue d’honorer plusieurs personnalités, écoles, organisations et institutions qui œuvrent dans le domaine de la technologie avec une vision de progrès et de développement durable. On peut citer entre autres, le sénateur de la Floride, Daphne CAMPBEL; le sénateur Youri LATORTUE; les députés Jerry TARDIEU et Gary BODEAU ; Pascal ADRIEN ; Jean-David RODNEY; Stéphane LACROIX; François GUILLAUME II ; Magalie THEODORE ; Klaus PHILIPSEN; Nesmy MANIGAT; le Dr Wladimir LOUIS-CHARLES; Reynold GUERRIER; Yves LAFORTUNE ; Sœurette MICHEL; Kimberly JEAN-PIERRE; ainsi que le fondateur de Haititechnews, Henry BEAUCEJOUR.

Cette activité annuelle, qui se réalise dans le cadre de la valorisation des efforts réalisés par les pionniers du numérique et qui s’impliquent dans le développement des TICs en Haïti, vise à leur rendre hommage publiquement tout en les encourageant à poursuivre leurs actions dans ce domaine pour une numérisation effective d’Haïti d’ici à 2030.

Parallèlement, la deuxième journée de cette grande conférence technologique se tiendra le vendredi 28 juillet 2017, à l'hôtel Royal Oasis, entre 10 heures du matin et 2 heures de l'après-midi par une série de conférence-débats, colloque, séminaire pour promouvoir