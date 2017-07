Haïti-Culture : Deux textes haïtiens en finale à la 4e édition du Prix théâtre Rfi

P-au-P, 12 juil. 2017 [AlterPresse] — Deux textes haïtiens sont sélectionnés pour participer à la finale de la 4e édition du prix théâtre de la Radio France internationale (Rfi), pour leurs qualités littéraires, dramaturgiques et leur originalité.

Les auteurs sont Noé Beaubrun et Faubert Bolivar.

Leurs textes respectifs ont pour titres : « reconstruction (s) » et « Quai des ombres », précise un document de la Rfi, transmis à l’agence en ligne AlterPresse.

Parmi les finalistes, figurent également les Camerounais Edouard Elvis Bvouma, Denis Sufo Tagne et Kouam Tawa pour leurs textes respectifs « la poupée barbue », « debout un pied » et « mille et une femmes ».

Sont également, en finale, « verso recto » de Sylvie Dyclo-Pomos (Congo), « arènes intérieures » de Koukouvi Dzifa Galley (Togo), « la rue bleue » de Sedjro Giovanni Houansu (Benin), « délestage » de Davide-Minor Llunga (Rdc), « là-bas » de Fidèle Kofi (Cote d’Ivoire », « les invisibles » de Hicham Lasri (Maroc), « longues sont mes nuits » de Faustin Keou Leturmy (Congo) et « le tableau pas complet » de Mylene Ntamengouro (Burundi).

Le prix théâtre Rfi 2017 sera remis à Limoges (Sud-Ouest de la France, préfecture du département de la Haute-Vienne), le dimanche 24 septembre 2017, dans le cadre…………………....lire la suite sur alterpresse.org