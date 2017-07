Haïti – Politique : 3 projets d’arrêtés et un avant-projet de loi, adoptés

Source HL/ HaïtiLibre

Mercredi, lors du Conseil des Ministres, après discussions et analyses 1 avant-projet de loi et 3 projets d’arrêté ont été adoptés :

1.- Avant-projet de loi portant réorganisation et fonctionnement du Ministère de la Justice et de la Sécurité publique ;

2.- Projet d’arrêté créant la Brigade d’Intervention Contre l’Insécurité Foncière (BRICIF) http://www.haitilibre.com/article-21445-haiti-flash-creation-d-une-task-force-pour-lutter-contre-les-spoliateurs.html ;

3.- Projet d’arrêté octroyant exclusivement aux Chefs d’État élus au suffrage universel, les privilèges et avantages prévus aux articles 2 et 3 de l’arrêté d’octobre 2015 relatif aux privilèges accordés aux anciens chefs d’État et de gouvernement http://www.haitilibre.com/article-15618-haiti-politique-genereuses-primes-de-depart-pour-le-gouvernement.html ;

4.- Projet d’arrêté créant une Commission présidentielle dénommée………………….….lire la suite sur haitilibre.com