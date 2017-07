Haïti – Actualité : Zapping…

Source HL/ HaïtiLibre

Greffiers et huissiers, la grève continue :

Jeudi, une rencontre, entre Heidi Fortuné, le Ministre de la Justice et les Responsables de l’Association Nationale des Greffiers et Huissiers d’Haiti n’a pas permis la levée de la grève de ces derniers au palais de justice de Port-au-Prince où les activités sont toujours paralysées depuis bientôt deux semaines. Les grévistes réclament notamment de meilleures conditions de travail. http://www.haitilibre.com/article-21490-haiti-actualite-zapping.html

800 élèves de Philo à la « Préfac Solidarité » :

800 élèves de philosophie auront l’opportunité de participer à la « Préfac Solidarité » qu’organise cet été, la Caisse d’Assistance Sociale (CAS).

Retour de mission de l’unité Aftercare du CFI :

L’unité Aftercare du Centre de Facilitation des investissements (CFI) http://www.haitilibre.com/article-21410-haiti-economie-l-unite-aftercare-du-cfi-au-service-du-secteur-des-affaires.html a effectué une récente mission de prospection dans le Département du Sud. L’objectif était de s’enquérir des difficultés auxquelles font face les entreprises de cette région, une vingtaine d’entreprises a été visité. L’équipe Aftercare a également saisit l’occasion pour prendre contact avec les Directions Départementales des Institutions Publiques telles que l’Administration Générale des Douanes, la Direction Générale des Impôts et la Mairie des Cayes.

Le DG de la PNH à Hinche :

Dans le cadre d’une tournée http://www.haitilibre.com/article-21520-haiti-actualite-zapping.html Michel-Ange Gédéon, le Directeur Général de la Police National d’Haïti (PNH) s’est rendu à Hinche où il à été reçu par le Commissaire Divisionnaire Marc André Cadostin. Dans la perspective de la réduction du personnel de la Police de la Minustah, Michel-Ange Gédéon, s’adressant à tous les élus locaux a fait la promotion d’une nouvelle ……………………………...lire la suite sur haitilibre.com