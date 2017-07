Haïti – Migration: Brigades consulaires mobiles et numéros d’urgence en RD pour les haïtiens

Source HL/ S/ HaïtiLibre

Devant la situation particulière de tension et de rapatriement massif d’haïtiens en situation migratoire irrégulière, le Consulat Général de la République d’Haïti à Higuëy, informe les haïtiens vivant dans la partie Est de la République dominicaine, particulièrement, à San Pedro de Macoris, la Romana, Higuëy, Bavaro et Punta Cana, que pour renforcer ses services auprès de ses concitoyens, il vient de former deux brigades consulaires mobiles, disponibles vingt-quatre (24/24) heures par jour et sept (7/7) jours par semaine.

Le Consulat demande à tous les compatriotes d’être très prudents et d’avoir toujours à leur portée tous leurs documents légaux et de lui communiquer tous les cas de violation de leur droit civils et d’abus.http://www.haitilibre.com/article-21503-haiti-flash-deportations-recommandations-du-consulat-d-haiti-aux-haitiens-en-rd.html

Pour rejoindre les membres des brigades, appeler au : 829-726-5891 / 849-269-9173

Membres des brigades consulaires :

Brigade 1 :

1. Consul Evariste Valmir

2. Vice Consul (Vc.) Ménard Jean Eddy

3. Vc. Exantus