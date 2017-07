Haïti – Actualité : Zapping…

PetroCaribe : Laurent Lamothe répond au Sénat :

Jeudi, l’ex Premier Ministre, Laurent Lamothe, a été auditionné par la Commission sénatoriale « Ethique et Anticorruption » dans le cadre de l’enquête sénatoriale sur la gestion des fonds PetroCaribe. À l’issue de cette audition de plusieurs heures, Laurent Lamothe estime avoir répondu avec clarté et précision aux questions des sénateurs et démontrer par des faits incontestables, que chacune des accusations portées contre lui étaient sans fondement…

3 nageurs haïtiens au Championnat du monde :

3 nageurs haïtiens Naomie Grand’Pierre, Britheny Joassaint et Papy Doussous participeront aux côtés des plus grands nageurs mondiaux, au 17e Championnats du Monde de Natation qui se déroule à Budapest (Hongrie) du 14 au 30 juillet 2017.

Sombre bilan de MSF :

Jeudi, Médecins Sans Frontières (MSF) a présenté le bilan de ses activités d’assistance : 1,300 victimes de violences sexuelles et basées sur le genre, ont été recensées par la clinique « Prend ma main » de MSF entre mai 2015 et mars 2017. 83% d’entre étaient des femmes âgées de moins de 25 ans alors que 11% étaient des mineurs de moins de 10 ans a indiqué Claude Richard Accidat, Responsable de communication de l’organisation,.

Le DG de la PNH en tournée :

Michel-Ange Gédéon, le Directeur Général de la Police Nationale d'Haïti (PNH) à la tête d'une délégation, s'est envolé pour Fort Liberté rencontrer les autorités locales, le Directeur Départemental du Nord-est de la Police et ses hommes sur la nouvelle orientation de la mission Onusienne.