Le commerce électronique en RD représente près d’un milliard de dollars américains

Écrit par Etzer S. EMILE / Economiste / etzeremile@gmail.com | Radio Vision 2000

Au cours de l’année 2016, les transactions de commerce électronique au niveau des les entreprises de la République dominicaine ont généré 851 millions de dollars a dit Augusto Romano, président du Digo Interactive Media Network qui participait à une conférence interactives sur le commerce électronique à l’auditorium de la banque centrale, avec Ana Karina Cárdenas, directrice régional de la firme vénézuélienne de stratégie d’entreprise et de communication Pizzolante.

Ces résultats ont été générés par les opérations locales sur les cartes de débit, cartes de crédit et cartes prépayées, ainsi que les services de paiement dans la plupart des services publics comme l’eau, l’électricité et le paiement de vignette d’immatriculation du véhicule, entre autres services.

Augusto Romano reconnaît qu’il y a encore beaucoup d’efforts à faire pour rattraper les retards en matière de commerce électronique par rapport a certains d’autres pays. Le spécialiste de l’Internet a ainsi mis l’accent sur la fourniture d’infrastructure de communication. Selon Augusto Romano, la République Dominicaine dispose de six millions d’utilisateurs d’Internet, réalisant une pénétration de 51 pour cent de la population totale connectée au réseau; 69 pour cent de pénétration au niveau des personnes actives âgés entre 18 à 69 ans et 88 pour cent de pénétration d’internet sur les téléphones intelligents.

Nous ne disposons pas de chiffres officiels sur le volume d’activités du commerce électronique en Haïti, mais nous sommes tous d’avis que ce secteur est peu développé en Haïti, à preuve le faible nombre d’utilisateur de cartes de débit, de crédit ou prépayée, les limitations en termes de cadre légal et faiblesse des infrastructures de communication.

D’ailleurs, selon le rapport «L’état du haut débit en Amérique latine et dans les Caraïbes 2016» publié récemment par la Commission économique des Nations Unies pour l’Amérique latine et les Caraïbes (CEPAL), Haïti, Cuba et Nicaragua, sont les 3 pays de la région qui ont les plus faibles taux de pénétration soit moins de 15% des ménages connectés.

Le commerce électronique est devenue la mode dans le monde aujourd’hui. il peut potentiellement aider à améliorer les processus d’affaires en accélérant et en améliorant la prestation de services à la clientèle; augmenter les chiffres d’affaires en offrant des réseaux alternatifs de ventes et de distribution et de promotion. Regardez comment Amazon est devenu un empire en si peu de temps. Travaillons sur tous les aspects, peu importe le secteur pour faciliter, promouvoir, exploiter le commerce électronique et tous les bienfaits des technologies de l’information pour une économie plus compétitive et plus productive.