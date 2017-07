La violence sexuelle, basée sur le genre, un problème de santé publique en Haïti, selon Msf

P-au-P, 13 juil. 2017 [AlterPresse] — Les autorités haïtienne devraient reconnaître et aborder la violence sexuelle et basée sur le genre comme un problème de santé publique, souhaite Amelie Janon, responsable affaires humanitaires et plaidoyer de Médecins sans frontières (Msf).

Elle a émis ce souhait lors d’une conférence de presse, ce jeudi 13 juillet 2017, et à laquelle a assisté l’agence en ligne AlterPresse.

Cette considération permettrait d’améliorer la disponibilité des services médicaux et psychologiques pour la prise en charge des victimes de ce type de violence et de renforcer les programmes de préventions, soutient-elle.

Msf a soigné près de 1, 300 victimes de violence sexuelle et basée sur le genre, indique le chargé de communication de l’institution, Claude Richard Accidat, citant le rapport de Msf, intitulé « contre leur gré : violence sexuelle et basée sur le genre contre les jeunes en Haïti ».

Parmi les victimes, figurent 83% de femmes victimes de viols. La plupart d’entre elles sont âgées de moins de 25 ans, signale le document qui couvre la période du mois de mai 2015 à mars 2017.

53% des patients traités, victimes de viol et d’autres types d’abus sexuels, sont des mineures alors que 71%, des enfants âgés de moins de 10 ans, ont subi des abus dans des endroits où ils devraient se sentir en sécurité.

En dépit des efforts des acteurs de la société civile et les progrès réalisés dans certains secteurs, les politiques publiques et la capacité de prise………………………..….lire la suite sur alterpresse.org