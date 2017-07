Haïti-Banque mondiale: Don de plus de 150 millions de dollars pour le Cap-Haitien et le grand Sud

Source AL | hpnhaiti.com

Une note du ministère de l’Économie et des Finances (MEF) acheminée à HPN en date du 13 juillet 2017, informe que le ministre Jude Alix Patrick Salomon a signé cinq nouveaux accords de dons de la Banque mondiale à la République d’Haïti. Ce don évalué à un montant total de plus de 150 millions de dollars vise à prévenir les risques d’inondation au Cap Haïtien et appuyer la reconstruction après l’ouragan Matthew dans le grand Sud.