Monde- Économie: A quand une vraie lutte contre la corruption en Haïti?

Écrit par Etzer S. EMILE / Economiste / etzeremile@gmail.com | Radio Vision 2000

Icône de la gauche, le leader du Parti des travailleurs et ancien ouvrier métallurgiste Lula, qui a présidé le Brésil de 2003 à 2010, est accusé d’avoir « structuré, orienté et commandé le schéma illicite de paiement de pots-de-vin au bénéfice de partis politiques, de politiques et de fonctionnaires publics, alors qu’il était président de la République. L’ex-président brésilien, Luiz Inácio Lula da Silva, a été condamné à neuf ans et six mois de prison pour corruption et blanchiment d’argent, a annoncé hier mercredi le juge Sergio Moro, à Curitiba.

Le 29 Mai dernier, le bureau du Procureur Général en République Dominicaine, a annoncé l’arrestation et l’incarcération de plusieurs personnes qui seraient impliqués dans le scandale de 92 millions de pots-de-vin reçus de l’entreprise brésilienne Odebrecht en échange de juteux contrats de travaux publics.

En Haïti, la bataille contre la corruption est surtout un slogan, une promesse, un idéal, un rêve. Aucun gros poisson n’a été condamné, aucun grand procès n’a été réalisé. D’un pouvoir à un autre, d’un régime à un autre, on répète les mêmes pratiques, on fait semblant de ne pas connaître la vérité, on tourne autour du pot. La corruption est devenue constante, culturelle. Elle est devenue normale.

Haïti reste pauvre et appauvri pendant que des personnalités du secteur public et privée s’enrichissent au nom de la patrie. La bonne gouvernance c’est surtout la transparence, la lutte contre la corruption, la fixation des responsabilités. Haïti, aujourd’hui la république sans sanction ou tout passe, tout est permis, doit devenir une république institutionnelle qui sanctionne et punit quand il est nécessaire.

On n’avancera pas avec autant de crimes impunis, avec autant de coupables et corrupteurs et corrompus en toute liberté, et qui donnent souvent la leçon.

Pour la gouvernance économique transparente et efficace, la lutte effective contre la corruption est un must.