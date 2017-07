La République Dominicaine a pu exploiter commercialement les ouvertures relatives du marché cubain

Écrit par Etzer S. EMILE / Economiste / etzeremile@gmail.com | Radio Vision 2000

Depuis près de 3 ans, le régime cubain a fait des efforts pour libérer relativement l’économie en donnant beaucoup plus d’ouverture aux initiatives privées et en facilitant un peu plus les échanges commerciaux et en encourageant les investissements étrangers. Cela a été soutenu en grande partie par les mesures d’allègement de l’embargo prises par l’administration d’Obama en Décembre 2014.

Ainsi, la République Dominicaine a pu développer des offres commerciales et exploiter certains marchés de l’économie cubaine au cours des deux dernières années. A preuve, les exportations dominicaines vers Cuba ont augmenté de 40,3% de 2015 a 2016. Elles ont donc atteint le niveau de 73.94 millions de dollars en 2016 contre 52 millions en 2015 et seulement 32,8 millions de dollars en 2014 selon les donnes de Analytica publiées dans un article du journal dominicain Hoy.

Ces exportations pourront encore être plus importantes en 2017 vu le potentiel de Cuba, la tendance des échanges, et les dispositions qu’il continue de prendre dans le sens de la croissance économique et de facilitation commerciale. Les dirigeants dominicains commencent même à réfléchir sur un éventuel accord de libre-échange avec le pays de Fidel Castro.

Les exportations dominicaines vers Cuba sont principalement les produits de manufacture soit 81,5% comme les produits technologiques et les vêtements et 18,5% de produits primaires comme la nourriture.

A titre d’exemple, en 2016, la République Dominicaine a vendu des vêtements pour hommes et enfants, a cuba pour 2,89 millions de dollars, et des boissons alcoolisées pour 1,3 million de dollars.

Haïti, à cause de sa faible capacité de production et par manque de stratégie n’a pu bénéficier jusqu’à date de ces ouvertures relatives du marché cubain, malgré l’existence d’un accès préférentiel non réciproque dans le cadre de l’accord Cuba-Caricom favorisant les pays moins avancées de la Caricom comme Haïti, st-kits et st-Vincent.

Nous ne disposons de chiffres officiels sur les exportations haïtiennes vers Cuba mais il est clair que le niveau d’exportation dominicaine vers cuba dépasse largement les exportations haïtiennes vers tous les pays du monde pris individuellement sauf les Etats-Unis. Haïti doit absolument définir une meilleure stratégie de commerce régionale pour se positionner et profiter de certains marchés et de certains accès préférentiels s’il veut rentrer des volumes de devises importants.