Astrologie du jour

BELIER

Amour

Vos amours se porteront bien après quelques heurts récents. Votre fougue amoureuse vous fera surmonter tous les obstacles, et l’on ne saura résister à votre passion. Vous aurez donc une journée des plus satisfaisantes pour vos attachements et pour l’épanouissement des sentiments. Vous pourrez plaire et envoûter, surtout si vous savez vous montrer d’humeur facile et enjouée, sans chercher à affirmer le côté dominateur de votre personnalité.

Argent

Ce sera le moment de vous consacrer à vos problèmes financiers. Calculez, faites des projets pour colmater les brèches dans votre patrimoine ou votre compte bancaire. Mais le plus important sera d’être extrêmement circonspect dans vos dépenses : une imprudence pourrait avoir de graves conséquences à long terme. Pensez à faire des économies, sachant qu’ « épargne de bouche vaut rente de pré » (proverbe français).

Santé

Tous les astres dans votre secteur santé sont plutôt positifs par nature, ce qui vous promet une solide vitalité et une bonne résistance immunitaire. Mais l’association Uranus-Mercure pourra décupler la nervosité. Il faudra donc, par moments, veiller à vous détendre et à vous reposer.

Travail

Dans le travail, on ne pourra pas vous reprocher de mener un rythme de vie trop lent, ou de réfléchir trop longtemps avant d’agir. Stimulé par Mars, vous ne perdrez pas de temps en longues supputations. Sitôt pensé, sitôt fait. Côté réalisations, vous serez champion !

Citation

Ne parlez jamais de vous, ni en bien, car on ne vous croirait pas, ni en mal, car on ne vous croirait que trop (Confucius).

Famille/foyer

Vous serez l’indépendance personnifiée. A tel point que vous pourriez interpréter dans le mauvais sens certains propos ou attitudes de certains membres de votre famille. Vous serez comme un hérisson en colère, prêt à lancer vos flèches. Mais rassurez-vous, personne n’essaiera de vous priver de votre chère liberté !

Vie sociale

L’action d’Uranus, planète principale de cette journée, sera globalement fort neutre. Toutefois, elle pourrait éveiller la créativité de certains natifs prédisposés. Elle pourrait également valoir des chances à ceux qui fréquentent des groupements ou associations à caractère occulte, où ils pourraient jouer un rôle important ou se faire remarquer.

Nombre chance

422

Clin d’oeil

Prenez le temps de réfléchir et de mettre de l’ordre dans votre vie.

TAUREAU

Amour

Cette journée pourra être l’occasion de sortir des difficultés amoureuses apparemment inextricables dans lesquelles certains natifs se débattaient depuis longtemps. En prime, il y aura la possibilité de construire ou reconstruire sa vie affective sur des bases bien plus solides qu’auparavant. Cela concernera non seulement les célibataires, les couples, mais plus encore ceux et celles qui ont déjà fondé une famille et qui ont des enfants.

Argent

Vos intérêts financiers seront bien soutenus, et vos affaires devraient connaître une activité supérieure à la normale. Mais ce ne sera pas une raison pour chercher inconsidérément à assouvir votre fringale de dépenses !

Santé

Pensez à soigner vos jambes en évitant tout ce qui peut ralentir la circulation : bottes, chaussettes et collants trop serrés. Tenez-vous à l’écart de toutes les sources de chaleur, notamment le chauffage par le sol, les bains trop chauds, l’exposition prolongée au soleil.

Travail

Mettez la dernière touche à vos grand projets, puis vous pourrez commencer à les mettre à exécution. Bien soutenu par Mars, vous serez très efficace, et aussi fort combatif au cas où des obstacles se présenteraient. Si vous briguez un poste de direction, vous aurez de grandes chances d’obtenir satisfaction.

Citation

La sagesse chez un pauvre est un diamant serti dans du plomb (proverbe anglais).

Famille/foyer

Rien de spectaculaire dans la vie familiale. Cependant, l’impact de Neptune pourra se faire sentir en ce qui concerne votre domicile. Nombre d’entre vous pourront en effet commencer à se sentir moins à l’aise dans leur foyer actuel. Ne décidez pas un déménagement sur un coup de tête : réfléchissez et organisez-vous dans les détails.

Vie sociale

Les astres vous donneront une bonne chance de réaliser un certain succès sur le plan social, à condition toutefois que vous respectiez une certaine forme dans vos agissements et que vous soyez un peu plus diplomate, plus souple.

Nombre chance

575

Clin d’oeil

Pas de zèle intempestif : vous risqueriez de vous faire du tort.

GEMEAUX

Amour

Même si vous avez vécu dernièrement des moments privilégiés auprès de votre partenaire, vous ne commettrez pas l’erreur de croire que vous pouvez vous endormir sur vos lauriers ! Mieux que personne, en effet, vous savez que le bonheur se construit jour après jour. Et c’est ce que vous vous emploierez à faire. Vous fournirez des efforts supplémentaires pour maintenir un climat chaleureux dans votre couple. Célibataire, vous traverserez une journée très romanesque, et vous ferez une rencontre qui pourrait marquer un tournant dans votre vie amoureuse.

Argent

Même si vous pensez avoir un flair infaillible et une sorte de sixième sens en matière d’argent, vous aurez tout intérêt, cette fois, à tenir compte des conseils de spécialistes financiers. En effet, si vous n’en faites qu’à votre tête, vous pourriez vous retrouver dans une situation très délicate.

Santé

Votre vitalité sera en hausse et vous aurez envie de vous dépenser physiquement. Profitez de cette occasion pour vous mettre à la pratique régulière d’un sport ou d’exercices : vous aurez tout à y gagner. Les sportifs du signe feront des prouesses et pourront gagner des lauriers.

Travail

Dans le travail, vous ferez preuve d’une superbe créativité. En plus, Uranus vous aidera à promouvoir très habilement vos idées et projets. Dans ces conditions, vous devriez collectionner des succès malgré les oppositions de quelques envieux. Pour certains natifs du signe, la gloire sera même à portée de main. Mais il sera nécessaire de persévérer dans l’effort, car tout n’est pas encore gagné définitivement.

Citation

On ne prête qu’aux riches (proverbe général).

Famille/foyer

Si vos relations avec certains de vos proches ont été tendues dernièrement, vous devriez pouvoir renouer le dialogue avec eux, car l’influence restrictif de Saturne s’est dissipée. Vous pouvez vous attendre à ce que tout ce qui concerne vos enfants soit heureux et harmonieux.

Vie sociale

Les tendances de cette journée s’orienteront vers la vie en société, sans cependant pour cela signifier la vie dans les hautes sphères. Ce sont les réunions simples, dans la compagnie de bons copains, qui vous apporteront le plus de satisfaction. Téléphonez ou écrivez à un vieil ami dont vous n’avez pas eu de nouvelles depuis quelque temps ; votre geste pourrait le rendre incroyablement heureux et aussi vous mettre du baume dans le coeur.

Nombre chance

411

Clin d’oeil

Sachez que les plaintes sont de l’énergie dépensée en pure perte.

CANCER

Amour

Les natifs dont la vie amoureuse laisse à désirer passeront décidément par une phase assez difficile en ce moment. Saturne risque de provoquer de graves tensions au sein des couples fragiles. Cette configuration ne vous affectera guère si votre couple est solide. Célibataire, bonjour le coup de foudre ! Vous voudrez aussitôt convoler en justes noces puisque vous ne pourrez plus vous passer de cette personne. Il serait pourtant sage d’attendre un peu, histoire de reprendre vos esprits.

Argent

Avec cet aspect d’Uranus, attention sur le plan financier : vous ne serez pas vraiment menacé, mais si vous oubliez de faire vos comptes, vous risquez de vous embrouiller et d’avoir une mauvaise surprise.

Santé

Santé en courbe ascendante. L’optimisme sera à l’ordre du jour. Votre moral montera en flèche. Le moment sera bien choisi pour vous attaquer de front aux divers petits problèmes de santé qui vous tracassaient depuis longtemps. Il ne faut tout de même pas que les progrès de la médecine restent pour vous lettre morte !

Travail

Un peu de nervosité dans le travail en raison des influx astraux perturbants. Mais votre sens habituel de l’organisation ainsi que vos bonnes inspirations instillées par la Lune devrait vous permettre de surmonter les obstacles sans trop de difficultés et de remettre de l’ordre dans vos affaires temporairement négligées. Soyez ponctuel et motivé, et ne perdez pas votre temps dans des bavardages inutiles.

Citation

L’on prouve que l’on a du caractère quand on parvient à vaincre le sien (Madame Necker).

Famille/foyer

Votre vie familiale se déroulera dans une ambiance ouatée, et vos rapports avec vos proches seront chaleureux. C’est dans votre foyer que vous puiserez toute la force nécessaire pour affronter les difficultés à l’extérieur.

Vie sociale

L’ambiance astrale aiguisera votre intuition de façon très particulière. Elle vous poussera à vous intéresser à tout ce qui est insolite, étrange, inexplicable. Et il ne sera pas impossible que vous vous découvriez des dons de médium !

Nombre chance

220

Clin d’oeil

Basez-vous sur vos expériences passées pour agir avec bon sens et efficacité.

LION

Amour

Les circonstances vous permettront de voir votre conjoint ou partenaire sous un jour nouveau et de vous rapprocher davantage de lui. Vous vous estimerez chanceux de l’avoir à vos côtés. Et vous éprouverez alors un véritable regain de passion à son égard. Célibataire, en dehors de vos préoccupations professionnelles, l’accent sera mis cette fois sur une relation qui prendra beaucoup d’importance dans votre vie. Accordez-lui toute l’attention et tous les soins nécessaires, car elle est susceptible de vous apporter le bonheur, vrai et durable.

Argent

Le Soleil va former des figures tendues avec d’autres planètes. Or, ces conflits astraux ont tendance à rendre beaucoup trop dépensier. Vous voilà prévenu : ce ne sera pas le moment de lécher les vitrines ou de feuilleter les catalogues !

Santé

Avec le duo Neptune-Jupiter pour vous coacher, vous serez très résistant, et vous aurez de quoi augmenter vos performances. Ce sera perceptible dans tous les domaines, mais plus encore si vous êtes sportif où, à force d’entraînement, vous atteindrez un niveau très encourageant.

Travail

Pluton et Mars dans votre Ciel auront pour effet de réveiller votre ambition professionnelle. Mais Vénus, quant à elle, pourra provoquer des contretemps indépendants de votre volonté. Résultat de ce cocktail d’influences contradictoires : vous risquez de vous impatienter au mauvais moment. Essayez de rester calme.

Citation

Ne mords pas plus que tu ne peux mâcher (proverbe anglais).

Famille/foyer

Plusieurs problèmes familiaux se régleront au mieux grâce à votre sang-froid et surtout à votre ouverture d’esprit. L’atmosphère de votre foyer connaîtra une nouvelle embellie qui vous charmera.

Vie sociale

Vous aimerez sortir avec des amis. Vous verrez de nouveaux visages. Mais vous ne pourrez vous empêcher de polémiquer avec une certaine virulence. Attention aux disputes !

Nombre chance

731

Clin d’oeil

Imposez-vous des règles précises et prenez l’engagement de les respecter, quoi qu’il arrive.

VIERGE

Amour

Vous allez, très spontanément, réfléchir à ce que vous souhaitez vraiment pour votre vie conjugale, ce qui vous amènera sans doute à faire des choix importants. La plupart d’entre vous privilégieront la fidélité et la complicité ; mais quelques natifs pourront décider de s’octroyer une phase de grande liberté. Célibataires, que d’occasions de rencontres et d’aventures sentimentales en ce moment ! Vous ne saurez plus où donner de la tête et serez confrontés à l’embarras du choix. Tous les prétextes seront bons pour devenir les Don Juan (ou les Messaline).

Argent

Le climat astral ne vous rendra pas très sage en matière de finances. Vous serez enclin à dépenser beaucoup, et souvent pour des choses d’une utilité douteuse. Soyez prudent avant d’engager de grosses sommes dans des achats à première vue raisonnables. « N’achetez pas ce qui est utile, mais ce qui est nécessaire » (Caton le Censeur).

Santé

Pas de problème de santé particulier en ce moment. Vous semblez même être invulnérable au virus qui se balade. Si vraiment vous ne vous sentez pas en forme, ce sera plutôt dû à un trouble affectif. Chassez certaines fausses idées de votre tête, dont celle qui vous fait croire que vous n’êtes utile à personne ou que personne ne vous comprend.

Travail

Vos rapports avec vos collègues iront en s’améliorant. Des idées constructives jailliront à la suite de colloques ou de conversations. De toute façon, les efforts faits en commun seront couronnés de succès. Vous vous sentirez plus à l’aise avec votre environnement, ce qui vous permettra de progresser et de mieux vous extérioriser.

Citation

On peut laver sa robe et non sa conscience (proverbe persan).

Famille/foyer

Vos proches seront aux anges. Vous passerez beaucoup plus de temps que d’habitude avec eux. Le bel aspect de Saturne vous fera apprécier pleinement les joies de la vie de famille.

Vie sociale

Votre esprit de compétition sera très aiguisé. Que ce soit dans votre travail ou dans vos loisirs, vous chercherez à prouver que vous restez le meilleur.

Nombre chance

976

Clin d’oeil

Soyez prudent, pour ne pas être victime d’un retour de manivelle.

BALANCE

Amour

Vous aurez beau mettre une fleur au fusil, votre agressivité sera manifestement mal ressentie par votre conjoint ou partenaire, qui ne partage pas vos ambitions exagérées et ne peut pas suivre votre rythme. Trouvez d’urgence une solution de compromis, ou votre union risque de se briser sur cet écueil. Vous pourriez bien avoir plusieurs points communs importants avec la relation que vous venez d’acquérir. Mais attention ! Bien des gens paraissent trop aimables pour être sincères. Prenez votre temps pour connaître à fond l’autre avant de former des projets sérieux à son sujet.

Argent

Cet aspect de Jupiter sera à l’origine de vos soucis d’argent. Vous devrez vous montrer très vigilant dans vos dépenses afin que vos fins de mois ne tournent pas au cauchemar. Méfiez-vous de la publicité et des promotions ; ne feuilletez surtout pas des catalogues de vente.

Santé

Vous serez bon pied, bon oeil. Vous avez toutes les chances d’être en excellente forme, et c’est tant mieux. Hormis Vénus, qui influencera votre secteur santé, aucune planète ne le touchera, et cela explique tout.

Travail

L’influence de Mercure et de Pluton dans un secteur professionnel pourrait vous inquiéter. Pourtant, l’un et l’autre ont comme effet de décupler l’envie de réussir, ce qui n’est pas un mal pour vous, qui manquez parfois d’ambition. Simplement, il faudra veiller à ne pas vous montrer trop exigeant ou méprisant : cela se retournerait contre vous.

Citation

Plus un homme est généreux, plus il est capable (proverbe chinois).

Famille/foyer

Mercure et Saturne vont avoir un impact déterminant sur votre vie familiale. Avec, en prime, Vénus dans le secteur du foyer et de la famille, la journée sera facile à vivre pour la plupart d’entre vous. Vos parents sauront vous soutenir ; et vos enfants, même s’ils mènent une vie trépidante, seront bien dans leur peau et feront brillamment leurs études ou poursuivront avec enthousiasme leur sport favori.

Vie sociale

Quels que puissent être vos problèmes et votre désarroi, ne vous laissez pas embobiner par le discours trompeur de diverses sectes religieuses. Ces organisations ne résoudront pas vos difficultés, et vous risquez de tomber un jour définitivement sous leurs griffes.

Nombre chance

413

Clin d’oeil

Montrez-vous plus chaleureux et plus attentionné dans vos échanges.

SCORPION

Amour

Le climat astral de cette journée vous incitera à savourer en couple des amours simples, tranquilles, bucoliques même. Il ne sera donc pas question de se lancer dans des aventures extraconjugales tumultueuses. Célibataire, exalté et sensuel à l’extrême, vous ne vous sentirez bien ce jour que si vous êtes amoureux, et pas forcément de la même personne !

Argent

Autant la journée sera équilibrée sur le plan financier pour les natifs raisonnables et prévoyants, autant ceux qui se laisseront guider par leurs caprices risquent de s’en mordre rapidement les doigts !

Santé

La petite baisse de tonus ressentie ces derniers temps est due principalement à votre grande nervosité. Cette fois, essayez autant que possible de ne pas gaspiller votre énergie et de réguler votre activité. Poursuivez la pratique de méthodes de relaxation telles que le yoga et la sophrologie : c’est ce qui correspond le mieux à votre nature.

Travail

Vous avez toujours peur de vous exprimer en public, et cela vous a maintes fois causé des préjudices sur le plan professionnel. Une occasion de mettre fin à cette peur se présentera probablement aujourd’hui ; saisissez-la.

Citation

Ni la pauvreté ne peut avilir les âmes fortes, ni la richesse ne peut élever les âmes basses (Vauvenargues).

Famille/foyer

La vie de famille devrait être sans histoire. Si un conflit vous oppose à vos frères ou soeurs, essayez de ne pas l’envenimer : vous n’arriveriez à rien en ce moment. Soyez particulièrement vigilant si c’est un problème d’argent qui est au coeur d’un désaccord.

Vie sociale

Les gens que vous côtoierez de près ne seront pas toujours branchés sur la même longueur d’onde que vous. Attendez un peu plus tard pour montrer vos idées au grand jour.

Nombre chance

881

Clin d’oeil

Veillez à ce que votre souci de la perfection ne vous incite pas à rechercher la petite bête.

SAGITTAIRE

Amour

Un puissant vent de gaieté soufflera sur vos relations de couple. Momentanément libéré de l’influence pesante de Saturne, qui a longtemps alourdi l’atmosphère conjugale, vous recréerez avec votre conjoint ou partenaire des liens privilégiés, faits de sensualité, de compréhension profonde, et d’une certaine désinvolture. Vous pratiquerez avec lui le seul sport présentant un réel intérêt à vos yeux : l’amour physique. Célibataire, attention, une personne aussi habile que séduisante pourrait trouver le moyen infaillible de vous prendre dans ses filets !

Argent

Vous devrez vous méfier des propositions financières qui vous seront faites ce jour. Il y aura vraisemblablement des embrouilles, là-dessous. Et si vous vous laissez embringuer, vous risquez d’être entraîné dans une aventure catastrophique.

Santé

Pluton présidera cette fois à votre secteur santé. Pensez à ménager votre organisme, ou vous pourriez avoir des ennuis de santé. Evitez tout particulièrement les efforts excessifs. Si vous faites du sport, pratiquez-le en douceur ; la compétition est déconseillée pour l’instant.

Travail

Profitant d’une belle opportunité d’expansion de votre situation professionnelle, vous pourrez exploiter et consolider vos acquis. Vos gains et revenus connaîtront une nette progression, voire même une superbe embellie. Vous serez donc maître de votre situation, et vous aurez de plus en plus confiance en vous-même.

Citation

Cultiver la bonté la conserve, la négliger la gâte (proverbe chinois).

Famille/foyer

Vous entendrez exercer pleinement votre autorité sur votre foyer. Pas question que quelqu’un la conteste. Mais même si vous tenez à faire peser votre main de fer, pourquoi ne pas l’envelopper dans un gant de velours ? Un peu de diplomatie ne vous ferait pas de mal et, en revanche, vous aiderait à atteindre vos objectifs plus facilement.

Vie sociale

Pour bien occuper vos loisirs et éviter l’ennui, adonnez-vous à une activité qui laisse toujours quelque chose à apprendre ou à découvrir encore. Cela est parfaitement compréhensible car « en toute chose, on est plus ardent à la poursuite qu’à la jouissance » (Shakespeare). Fuyez donc la facilité.

Nombre chance

183

Clin d’oeil

Ne gaspillez pas votre énergie à poursuivre des chimères.

CAPRICORNE

Amour

Profitez à fond de la bienveillance de Vénus ! Tous ceux d’entre vous qui ont vu leur couple trembler sur ses bases dernièrement vont pouvoir retrouver une authentique complicité avec leur conjoint ou partenaire. Célibataire, une exceptionnelle influence conjuguée de planètes liées à l’amour vous placera devant une révélation brutale ou un choix crucial. L’amour suscitera chez vous d’intenses réflexions et des décisions draconiennes.

Argent

Voilà une journée qui vous fournira l’occasion de faire des gains importants sur lesquels vous devrez sauter à pieds joints. Mais la difficulté majeure résidera moins dans un manque à gagner que dans un risque de dépenses excessives.

Santé

Malgré un emploi du temps très chargé et le nombre impressionnant de vos petits soucis de tous ordres, vous aurez un tonus vraiment époustouflant grâce au soutien musclé des astres. Dynamisé par Mars, gonflé à bloc grâce à Jupiter, ces deux planètes de choc, vous traverserez la journée d’un pas alerte et d’un coeur joyeux, en remportant une pleine brassée de succès sur tous les fronts.

Travail

La chance professionnelle ne vous fera certainement pas défaut cette fois. Mais vous hésiterez devant les opportunités qui vous seront offertes, vous demandant si c’est vraiment là ce que vous souhaitez profondément. Plus introverti que d’habitude, vous allez couper les cheveux en quatre, comme si vous deviniez que les enjeux sont plus importants qu’ils n’y paraissent. Résistez à votre penchant actuel et allez de l’avant avec détermination et enthousiasme.

Citation

La promesse d’un homme de qualité s’exprime sans délai par un acte, celle d’un homme sans valeur est sans cesse différée (proverbe arabe).

Famille/foyer

Vous trouverez bien lourd le poids de vos responsabilités familiales. Mais les astres vous donneront le courage de les assumer pleinement, et la récompense de vos efforts ne se fera pas attendre.

Vie sociale

La Lune en cet aspect avivera votre imagination et l’imprégnera d’un attrait pour l’ésotérisme et l’occultisme. Profitez-en pour vous pencher sur votre propre horoscope et pour étudier les influences astrales.

Nombre chance

831

Clin d’oeil

Si vous voulez avancer, il faut moins gamberger et agir davantage. Action !

VERSEAU

Amour

Les célibataires devront se montrer prudents, car ils auront en ce moment nettement tendance à lâcher la proie pour l’ombre. Sous l’influence de Jupiter en bonne position dans leur Ciel, les natifs et natives du signe déjà liés découvriront la profondeur de certains sentiments nourris à leur égard par l’être qu’ils chérissent.

Argent

Des démarcheurs à domicile essaieront de profiter de votre faiblesse psychologique momentanée pour vous faire signer un engagement d’achat catastrophique. Sachez que vous disposez légalement de 7 jours pour dénoncer le contrat.

Santé

Vous aurez encore besoin de calcium pendant longtemps. Ne négligez donc pas les aliments riches en cet élément. Mangez des yaourts maigres, du fromage allégé. Essayez le fromage « cottage », légèrement salé, qui ne contient que 5% de matières grasses. Le gruyère vous conviendra très bien.

Travail

Les influx astraux, à nette primauté saturnienne, décupleront votre intelligence intuitive et réceptive. Utilisez ce superbe potentiel pour mener encore plus habilement votre barque sur le plan professionnel. L’évolution dans le travail sera assez bonne, et vous feriez bien de vous concentrer sur ce point positif afin de vous donner du courage.

Citation

Celui qui s’irrite d’être blâmé attire contre lui les calomniateurs (proverbe chinois).

Famille/foyer

Si vous commencez à vouloir trop régenter les choses en famille, vous dépenserez votre énergie en pure perte. Il sera tout à fait inutile d’essayer d’imposer votre autorité : vous ne parviendrez qu’à susciter l’agacement de vos proches, qui se sortiraient beaucoup mieux d’affaire sans vos conseils parfois envahissants.

Vie sociale

Sachez savourer à fond l’affection que l’on vous porte. Non seulement elle vous facilitera la vie en vous aidant à résoudre vos problèmes, mais encore elle comblera les désirs de votre coeur. Tâchez de cultiver un climat de bienveillance et d’entente cordiale en toutes circonstances.

Nombre chance

882

Clin d’oeil

Attention aux enthousiasmes prématurés, qui sont porteurs d’échecs.

POISSONS

Amour

Les natifs mariés du signe connaîtront une journée faste. La stabilité dans leur couple apparaîtra plus clairement, les éventuelles foudres et les quelques nuages des derniers temps seront estompés. Célibataire, la solitude vous pèsera, et vous ne serez pas éloigné(e) de croire que ça y est, vous allez finir vieux garçon (vieille fille). Mais détrompez-vous ! Ce jour, le coup de foudre sera d’actualité. Un(e) inconnu(e) rencontré(e) dans la rue, ou chez des amis, pourrait bien vous bousculer et prendre une place de choix dans votre coeur.

Argent

Mercure influencera votre secteur argent. Mercure étant la planète de l’intelligence et de la négociation, il devrait vous aider à obtenir des avantages sur le plan financier, soit en réussissant à convaincre une personne compétente de vous accorder une prime quelconque, soit en obtenant de votre banquier des prêts à de meilleures conditions.

Santé

Avec le Soleil et Mercure pour s’occuper de votre santé, vous n’avez pas de souci à vous faire. Votre gaieté sera votre meilleur atout pour réussir et pour profiter de la vie. Mais tous les natifs du signe ne seront pas à l’abri de petits problèmes allergiques qui pourraient se manifester au niveau des yeux ou de la peau. Si vous faites des travaux, évitez de manipuler des produits à risques sans prendre toutes les précautions nécessaires.

Travail

Si vous êtes au chômage depuis longtemps, ne perdez pas espoir. Aujourd’hui, des perspectives nouvelles s’ouvriront à vous, et vous aurez alors de grandes chances de régler vos problèmes. Vous n’aurez plus à subir l’influence de Pluton, qui a beaucoup contribué à vous déstabiliser en formant un aspect très négatif. D’autre part, vous serez soutenu par Mars. Donc, ça bougera dans votre vie, et des opportunités se présenteront sur le plan professionnel. Soyez prêt à les exploiter à fond.

Citation

Il est assez éloquent celui qui dit la vérité (Syrus).

Famille/foyer

Vos rapports avec votre entourage familial seront placés sous le signe de la détente et du bien-être. Finies les discussions qui tournaient systématiquement à la tragédie grecque ! Vous apprécierez à nouveau la vie de famille.

Vie sociale

Cette ambiance astrale n’aura pas pour effet d’améliorer votre humeur : un retard dans la correspondance, une petite erreur commise par un collègue, etc., en voilà assez pour vous faire monter sur vos grands chevaux !

Nombre chance

892

Clin d’oeil

Ne compliquez pas inutilement les choses : les solutions les plus simples sont parfois les plus efficaces

