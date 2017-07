Éphéméride du jour ….., 12 juillet 2001 // Décès de Paul Eugène Magloire, Officier de l’armée d’Haïti, Président d’Haïti du 10 décembre 1950 au 6 décembre 1956

12 juillet 2001 Décès de Paul Eugène Magloire, Officier de l’armée d’Haïti, Président d’Haïti du 10 décembre 1950 au 6 décembre 1956

Fils de général et après une brève carrière d’enseignant, il s’enrôle dans l’armée en 1930 et atteint le grade de commandant en 1938.

En 1939, il est diplômé de l’école de droit de Port-au-Prince.

En 1944, il devient le chef de la police de Port-au-Prince, est promu major et nommé commandant des forces militaires du département de l’Ouest.

En janvier 1946, quand la population se souleva contre le président Elie Lescot, il entra en scène, et appuyé par un petit groupe d’officiers, finit par convaincre le président en difficulté d’abandonner le pouvoir aux mains d’une junte de trois membres dont lui-même (les deux autres étant le colonel Frank Lavaud et Antoine Levelt). Au sein de ce gouvernement provisoire, il occupa la fonction de ministre de l’Intérieur et de la Défense nationale du 12 janvier au 16 août 1946.

Il occupa la même fonction quand le même triumvirat refit son apparition en 1950, du 10 mai au 6 décembre 1950 à la suite du coup d’État contre Dumarsais Estimé.

Alors que la junte militaire en 1950 n’a que pour but de faire élire Magloire devenu colonel aux élections du 8 octobre 1950, il démissionna de la junte et se déclara candidat à la présidence. Il remporta largement l’élection face à son opposant, l’architecte d’obédience estimiste Fénélon Alphonse, devenant ainsi le premier président haïtien élu au suffrage universel.

Il gouverna dans une relative stabilité et d’une main de fer. Il emprisonna ainsi Daniel Fignolé.

Isolé, Magloire démissionna le 6 décembre 1956, sous la poussée de revendications populaires. Le pays fut plongé dans une crise qui persista au-delà des gouvernements provisoires qui s’ensuivirent et de l’élection de 1957. À son départ d’Haïti, il demeura quelque temps en Jamaïque, avant de se rendre aux États-Unis, où il resta jusqu’à la fin du régime des Duvalier en 1986. Sa petite-fille, Michèle Bennett épousa le dictateur haïtien Jean-Claude Duvalier. Magloire n’assuma pas la responsabilité de ce mariage se disant ennemi des Duvalier et de leur empire dictatorial. Le projet de Magloire est de rétablir la république. De retour en Haïti, il fut reçu par le général Henri Namphy et devint un de ses conseillers. A sa mort, il reçoit des funérailles nationales.

Aujourd’hui, 12 Juillet 2017

194ème jour de l’année, 27ème semaine de l’année

171jours avant la fin de l’année

Ce jour était officiellement dénommé jour de l’orcanette dans le calendrier républicain français.

L’orcanette est une plante, croissant dans les régions méditerranéennes, dont la racine rouge foncé fournit une matière colorante.

JOURNEE NATIONALE

Kiribati : Fête nationale

Sao Tomé-et-Principe : Fête nationale

Canada : Terre-Neuve-et-Labrador : TheTwelfth ou le Douzième jour, également appelé OrangemensDay (« fête des orangistes »), commémore la bataille de la Boyne en 1690.

Kiribati : Fête Nationale.

Mexique : Journée des avocats.

UN FAIT A RETENIR

12 Juillet 1764 L’astronome français Charles Messier découvre la première nébuleuse de l’histoire

Charles Messier était un éminent chasseur de comètes, mais il est surtout connu pour son catalogue de 110 objets d’aspect diffus (nébuleuses et amas stellaires), catalogue qu’il établit à destination des chercheurs de comètes, afin de leur éviter de les confondre avec ces objets étranges.

Cet objet est particulièrement brillant et possède un diamètre apparent très large, puisque la partie la plus lumineuse atteint 1/5 de celui de la Lune. Sachant que la vitesse d’expansion atteint 6,8 secondes d’arc par siècle, son âge est estimé à 3000 ou 4000 ans.

L’étoile centrale (à l’origine de la nébuleuse) a une magnitude apparente de 13,5, ce qui la rend difficilement observable pour un astronome amateur.

HAITI

12 Juillet

1918 Par décret du Conseil d’État, Haïti déclare la guerre à l’Allemagne

Déjà le 17 juin 1917, le gouvernement de Sudre Dartiguenave avait rompu les relations diplomatiques avec l’Allemagne, ce qui, dans le contexte, était assimilé à un acte de guerre. Il faut toutefois nous rappeler que le pays était occupé par les Américains et que cette grande guerre, comme on l’appelait à l’époque, était vieille de 4 ans.

La Pensée du Jour

« Des moutons dirigés par un lion sont plus redoutables que des lions dirigés par un âne.»

Douglas Mac Arthur

PRENOM DU JOUR

Saint-Olivier mais aussi Olier, Olivia, Olivette, Jason, Zélie et Zélia…

Accusé à tort d’avoir préparé le débarquement de 20.000 soldats français en Irlande, Olivier Plunket (1629-1681) fut pendu pour haute trahison. Les Olivier sont intelligents et tendres. Leur couleur : le jaune. Leur chiffre : le 9.

Aujourd’hui

Mercredi 12 Juillet 2017 Pleine Lune

Dimanche 16 Juillet 2017 Dernier Quartier

L’Ere des Gémeaux, comprise entre le 22 juin et le 21 juillet

LE CULTUREL CHEZ NOUS

MIZIK LAKAY

Samantha Normil«la muse»

Pour découvrir la musique de Samantha Normil«la muse»

Cliquez surle lien qui se trouvesurnotre site :

https://www.youtube.com/watch?v=mJSNwKY_5aU

Haïti au festival mondial Des femmes d’ici et d’ailleurs

Le Parc des Faubourgs (Arrondissement de Ville Marie, Montréal) accueillera du 28 au 30 juillet prochain la 6e édition de ce Festival Mondial.

Plusieurs artistes haïtiens sont donc à l’affiche : Alexandra Cherelus, les jeunes chanteuses Tamara Suffren, Normil Samantha et Qeen Bee.

« Ce festival est venu de l’idée de Monsieur Moaku Matia Maiwa (Charly Maiwan) de produire avec l’aide de généreux sponsors un festival de femmes et de faire découvrir les types de musique du monde que ces femmes transmettent dans leur propre pays ». La mission de Femmes d’ici et d’ailleurs est de créer un vecteur de transmissions de cultures de femmes qui viendront de partout à travers le monde…et de mettre en valeur le talent de ces femmes.

Une flopée d’artistes issus de l’Afrique y participera aussi : Tiranké Sidime (Guinée), Affoue Keita (Côte d’Ivoire), Diane Yvette Toïba (Bénin).

FOKAL- Aujourd’hui-5hpm

Projection de « Empire of Dust », un film de Bram Van Paesschen, sorti en Belgique en 2011

IFH- Aujourd’hui -7hpm

Projection du film « Los Olvidados » de Luis Bunuel, en présence de l’Ambassadeur du Mexique en Haïti

Concours national «MkonnPatrimwanPeyim» | 1reédition

Découvrir Haïti à l’occasion de ses quatre années d’existence et des 200 années de création du lycée Alexandre Pétion, organise la première edition du concours national sur l’ensemble du patrimoine haïtien sous le thème «MkonnPatrimwanPeyim» . Les écoliers du niveau secondaire de toutes les institutions scolaires du pays, ainsi que les étudiants sont invités à participer à ce concours. Pour plus d’informations, visiter la page facebook du concours accessible à partir de ce lien : www.facebook.com/mkonnpatrimwanpeyim ,ou appelez aux numéros suivants : (509) 4853 4273 / 3333 1223, ou écrivez à l’adresse électronique suivante : konkounasyonal@gmail.com

A l’étranger

Fondation alliance française(Faf)/ Paris- Jusqu’au 18 août 2016

Exposition de photos

Exposition collective « Objectif Sport » édition 2016 du concours international de photographies.

Ces photos seront à disposition des alliances françaises à partir du 18 juillet 2016. Il faut dire que plus d’une centaine d’alliances françaises, dans plus de 50 pays différents, ont participé à l’édition de 2016

101 Bd Raspail, 75006 Paris.

L’actualité du monde, dans le passé

12 juillet 1536 Décès d’Érasme, humaniste et un théologien néerlandais, l’un des plus représentatifs de la Renaissance

Homme particulièrement instruit et qui, de son vivant, était déjà reconnu dans l’Europe entière comme un des grands penseurs de son temps, Érasme ne se contentait pas de parler et d’écrire le latin, il connaissait aussi le grec et est d’ailleurs à l’origine de notre tradition classique. Sa connaissance du grec le convainquit que certaines parties de la Bible que l’on trouve dans la Vulgate latine n’avaient pas été correctement traduites. Pour réaliser ce Nouveau Testament grec, Érasme disposait de manuscrits grecs au nombre de six. Il en fit une nouvelle traduction latine pour faire voir les différences avec la Vulgate.

12 juillet 1749 Décès de Charles de la Boische, marquis de Beauharnois

Charles de la Boische, marquis de Beauharnois (12 octobre 1671-12 juillet 1749) a été gouverneur de la Nouvelle-France de 1726 à 1746.

Lorsque le gouverneur de la Nouvelle-France, Philippe de Rigaud de Vaudreuil décède, en octobre 1725, Beauharnois sollicite le poste pour lui-même. Le ministre de la Marine, Maurepas, accepte de le lui donner. Il est le premier officier de marine à accéder à cette fonction.

Beauharnois arrive à Québec dans un contexte de “guerre froide”. Bien qu’il n’y ait pas de véritable guerre entre Français et Britanniques, la Nouvelle-France et les colonies britanniques se disputent le commerce de traite et les alliances indiennes et rêvent d’une prochaine revanche.

Les Britanniques sont en possession de l’Acadie depuis 1713 et tentent de faire entrer les Abénakis, à cheval entre les deux colonies, dans leur réseau d’alliances. Par négociation, Beauharnois réussit à les garder de son côté.

12 juillet 1863 Naissance d’Albert Calmette, médecin et biologiste français né le 12 juillet 1863 à Nice, dans les Alpes-Maritimes et décédé le 29 octobre 1933 à Paris.

Sa renommée tient à la mise au point entre 1904 et 1928, avec Camille Guérin, du vaccin BCG, vaccin contre la tuberculose.

12 juillet 1864 Naissance de George Washington Carver, botaniste, un agronome américain, peintre, inventeur

Il a, entre autres, trouvé plus de 100 utilisations possibles à l’arachide et a ainsi inventé à partir de celle-ci: de la colle, de l’encre d’imprimerie, de la cire de chaussure, de la crème dépilatoire, des cosmétiques, du shampoing, du vinaigre, des teintures etc… Mais aussi à partir de la pomme de terre : du caoutchouc synthétique, de l’amidon, de la farine, de l’encre, du tapioca, etc….

12 juillet 1870 Brevet accordé pour l’invention du celluloid

Un brevet est remis à John Wesley Hyatt pour l’invention du celluloid (une matière composée essentiellement de nitrate de cellulose et de camphre). On le retrouve, entre autres, dans les balles de ping pong ou dans l’industrie cinématographique où il a servi à la production des précieuses pellicules.

12 juillet 1910 Décès de Charles Stewart Rolls, aristocrate britannique originaire du Pays de Galles, ingénieur en mécanique, pilote pionnier du sport automobile et de l’aviation, titulaire d’un brevet de pilote d’avion daté du 10 janvier 1910 et cofondateur de la prestigieuse marque automobile de luxe Rolls-Royce en 1904 avec Henri Royce.

Il fut le deuxième pilote à obtenir un permis de la » Royal Aero Club ». Il fut le premier pilote à traverser la Manche et à faire un aller-retour sans faire d’arrêt. Il se tua en pilotant un appareil des frères Wright, la queue de l’appareil se détachant en vol. Il est le tout premier Britannique à mourir dans un accident d’avion.

12 juillet 1927 Naissance de l’acteur américain Bill Cosby

Bill Cosby, de son vrai nom William Henry Cosby Jr., est un acteur, producteur, scénariste, compositeur et réalisateur américain né le 12 juillet 1937 à Philadelphie, en Pennsylvanie.

Bill Cosby commença à la télévision et au cinéma dans les années 1960. Il est alors repéré pour son humour par Carl Reiner, qui l’aidera à faire ses preuves pour la télévision. En 1969, il sera le premier noir-américain à créer une sitcom interprétée seulement par des noirs : le Bill Cosby Show. Plusieurs dérivés découleront, comme un dessin animé pour les enfants par exemple.

Au vu de sa réussite à la télévision, Bill Cosby décide de se lancer dans le cinéma, où il sera lors de ses débuts le partenaire de Sidney Poitier dans ses comédies. Il sera aussi derrière la caméra avec Uptown Saturday Night en 1974. Mais on le remarquera surtout pour son jeu dans les comédies, celle de Peter Yates : Ambulances tous risques en 1976, ou California Hôtel de Herbert Ross en 1978, où il jouera aux côtés de Jane Fonda, Michael Caine et Walter Matthau.

12 juillet 1985 Coca-Cola invente la canette de l’espace !

La compagnie Coca-Cola met au point le premier emballage adapté à la consommation de boissons gazeuses en état d’apesanteur : Coca-Cola Space Can (la canette de l’espace). Aujourd’hui, les astronautes testent le Coca-Cola Space Can à bord de la navette spatiale Challenger. À

12 juillet 1994 Apple dévoile Power Mac, une nouvelle génération d’ordinateurs

Apple propose une nouvelle famille d’ordinateurs Macintosh : Les Power Macintosh, ou Power Mac. Ces ordinateurs sont commercialisés par la société Apple et succèdent aux Macintosh 68k, basés sur la famille de microprocesseurs m68k de Motorola.

Les nouveaux ordinateurs, eux, sont basés sur des processeurs de la famille PowerPC d’IBM et Motorola.

Les premiers modèles de la gamme développée par Apple sont les suivants : Power Macintosh 6100, 7100 et 8100.

Ils fonctionnent sous le système d’exploitation Mac OS Classic et utilisent un émulateur de processeur Motorola 680×0 pour faire tourner les applications, conçues pour l’architecture m68k.

12 juillet 2003 Décès de Benny Carter, saxophoniste, trompettiste, tromboniste, pianiste, chanteur, arrangeur, compositeur et chef d’orchestre de jazz américain. Il a été un des grands acteurs du jazz des années 30 aux années 90.

Il a continué à écrire et à jouer jusqu’à plus de 90 ans. Il a fait des arrangements pour Louis Armstrong, Ray Charles, Ella Fitzgerald, Peggy Lee, Sarah Vaughan, et bien d’autres. Son plus grand succès a été Cow Cow Boogie.

Recherches: Nadeige CAJUSTE et Stéphanie RIGAUD

