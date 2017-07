Les titres de l’actualité du mardi 11 juillet 2017 sur Radio Vision 2000

L’Exécutif a publié, lundi, dans le Journal Officiel « Le Moniteur » la résolution du Sénat lui demandant d’intervenir auprès du Conseil Electoral Provisoire pour qu’il sursoie à l’organisation des élections indirectes.

Le vice-président du CEP, Me Carlos Hercule confirme que l’institution électorale a reçu, ce mardi, une correspondance de l’Exécutif dans laquelle ce dernier a dit avoir pris acte de la résolution du grand corps mais n’a pas demandé au Conseil d’arrêter le processus. Il annonce donc la poursuite des élections indirectes.

Nouvelle manifestation, ce mardi, des ouvriers de la sous-traitance à la Capitale pour continuer de dénoncer le rapport du Conseil Supérieur des Salaires et exiger un salaire minimum de 800 gourdes. Partie de la SONAPI, sur la route de l’aéroport, la manif a pris fin devant le parlement. Elle s’est déroulée sans incident majeur.

Le PDG du groupe croissance, l’Economiste Kesner Pharel assimile à de la provocation le maigre ajustement proposé par le CSS et prédit d’éventuelles tensions sociales dans le pays. Il propose que le conseil supérieur des salaires soit dessaisi du dossier du salaire minimum.

Kesner Pharel en a profité pour demander aux parlementaires de bien analyser le projet de budget 2017/2018 avant de le voter.

La Banque interaméricaine de développement accorde 10 millions de dollars américains à l’Etat haïtien dans le cadre de la mise en œuvre de la caravane du changement. Ce fonds est destiné notamment à la réhabilitation de route et au curage de canaux. Un accord a été signé, en ce sens, ce mardi, entre les ministres des Finances et des TPTC et le représentant de la BID.

La commission sénatoriale spéciale chargée d’approfondir le rapport de la commission éthique et anti-corruption sur l’utilisation des fonds Petro Caribe a auditionné, ce mardi, l’ex-premier ministre Jean-Max Bellerive. Ce dernier était accompagné notamment de son ex-ministre des Finances, Ronald Baudin.

385 armes à feu et accessoires obsolètes ont été détruits, ce mardi, lors d’une cérémonie à l’académie de police à frères à laquelle ont pris part notamment le Directeur Général de la PNH, le secrétaire d’Etat à la sécurité publique, des responsables de la MINUSTAH et des ambassadeurs du Brésil et du Japon.