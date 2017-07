Contraction de 15% de l’enveloppe allouée au département du Centre dans le projet de loi de finances 2017-2018

Écrit par Riphard Serent, MPA / Economiste / riphardserent@gmail.com | Radio Vision 2000

Alors que le rapport du Conseil supérieur des salaires (CSS) capte une bonne partie de l’actualité économique depuis ce weekend dernier, le projet de loi de finances continue de faire son chemin au parlement, en vue de doter le pays d’un budget d’ici 1er Octobre 2017, où l’on entamera une nouvelle année fiscale.

Aujourd’hui, dans le cadre de cette rubrique, nous essayons d’analyser brièvement ce que l’Administration Moise-Lafontant envisage de donner au département du Centre dans ce projet de loi de finances 2017-2018, notamment l’enveloppe allouée à cette région pour des projets et des programmes pour l’exercice à venir.

En effet, notre analyse révèle une diminution de 15% de l’enveloppe allouée au département du Centre par rapport au budget rectificatif 2017, pour atteindre seulement 1.6 milliard de gourdes dans ce nouveau projet de loi de finance, soit environ 1% du budget. A rappeler que ce montant a été de 1.9 milliard de gourdes dans le budget rectificatif 2016-2017.

Alors que l’enveloppe allouée au secteur économique, qui regroupe 7 ministères, a subi une augmentation de 29% dans ce nouveau projet de loi de finance 2017-2018, le montant alloué pour des projets et des programmes dans le département du Centre a subi une contraction de plus de 10%, malgré une augmentation du nombre des projets envisagés pour ce département. Ce qui arrive c’est que la majeure partie des projets envisagés pour le département constitue de petits projets de 4 à 5 millions de gourdes, des montants très minimes pour avoir une enveloppe budgétaire plus satisfaisante et génératrice d’emplois et de développement dans ce département.

La plupart de ces projets concerne : la construction de marchés publics, la réhabilitation de tronçons de routes, bétonnages de rues, adoquinage et rénovation urbaine, construction de parcs récréatifs et construction de places publiques.

Les trois plus grands projets envisagés pour le département du Centre sont des projets de réhabilitation de la centrale hydroélectrique de Péligre constituant en 3 projets pour un montant de plus de 721.56 millions de gourdes ; un projet de réhabilitation de la route Thomassique/Cerca La Source et construction d’un pont pour 260 millions de gourdes et un projet de réhabilitation de la route Pont Sondé à Mirebalais pour un montant de 110 millions de gourdes.

Il faut dire que dans ce projet de loi de finances 2017-2018, le gouvernement envisage finalement de réparer la route de Péligre pour un montant total de 15 millions de gourdes, ce tronçon de route qui est en très mauvais état depuis des années.

Il reste maintenant aux parlementaires du Centre de faire leur boulot et définir les vraies priorités du département, en consultation avec les municipalités, les CASEC et ASEC, tout en veillant à ce que l’enveloppe qui sera finalement entérinée pour ce département, après le vote du budget, soit bien gérée au profit de la population du Centre.