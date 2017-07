Les employés du Centre Ambulancier National (CAN) ont marché ce lundi à Port-au-Prince pour réclamer entre autres de meilleures conditions de travail et des arriérés de salaire

Port-au-Prince, le 10 juillet 2017 – (AHP) – Les employés du centre ambulancier national CAN, ont organisé ce lundi comme prévu, une marche pacifique à Port-au-Prince, dans le cadre d’un mouvement de protestation qu’ils ont lancé pour, entre autres, réclamer de meilleures conditions de travail.



Ces travailleurs exigent également leurs lettres de nomination, soulignant que, depuis cinq ans, ils ne sont liés que par contrat, une situation d’incertitude au début de chaque année fiscale. D’ailleurs, ils ont dénoncé un plan qui, selon eux, viserait à les renvoyer et affirment n’avoir pas reçu leur salaire depuis plus de 6 mois.



A chaque fois, ils nous font de vaines promesses qu’ils savent pertinemment qu’ils ne vont pas tenir, ont indiqué des manifestants qui déplorent l’attitude des autorités sanitaires qui ont confisqué dimanche soir, les clés des ambulances du CAN.



Intervenant ce lundi lors d’un point de presse, la ministre de la santé publique, le Dr Marie Greta Roy Clement confirme que c’est par décision du MSPP que les clés des ambulances du CAN ont été récupérées au local de l’institution.



Une décision qui, souligne-t-elle, avait été adoptée suite ………………………………....lire la suite sur ahphaiti.org