Haïti-Bac : Quatre arrestations pour la première journée

Source Alix Laroche / alix.l@hpnhaiti.com / Photo : Sadrac Théodore | hpnhaiti.com

Les examens du baccalauréat se déroulent normalement sur l’ensemble du territoire national. Aucun incident majeur n’a été signalé pour la première journée des épreuves où les bacheliers sont évalués en dissertation philosophique et en biologie. Sauf des cas d’arrestations effectuées et de candidats au nombre de 730 n’ayant pas été enregistrés à temps, faute de leurs directeurs, a communiqué à HPN le directeur du Bureau national des examens d’État (BUNEXE), M. Renan Michel.

Selon le directeur du BUNEXE, les gens ayant été épinglés par la police sont une demoiselle qui détenait une fausse fiche et trois jeunes hommes surpris devant un centre d’examens au niveau de Carrefour en train d’envoyer l’examen par téléphone à des candidats et candidates en salle. Ils ont été arrêtés et remis à la Justice pour les suites légales, comme il a été préalablement annoncé par les responsables du ministère de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle.

Les présumés fautifs, apprend-il, sont actuellement en train de répondre aux questions de leur juge naturel et seront sanctionnés conformément à la loi.

D'autre part, informe le professeur Michel, près de 730 candidats en difficulté de validation pour n'avoir