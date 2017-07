Astrologie du jour

BELIER

Amour

Votre vie conjugale promet quelques complications. Vous idéaliserez votre conjoint ou partenaire au point d’éprouver à son égard un penchant platonique, et d’être attiré physiquement par d’autres personnes ! Célibataire, sur le plan amoureux, il est peu probable que cette journée revête une importance particulière. Les représentants de l’autre sexe que vous rencontrerez correspondront rarement à vos goûts et de ce fait ne seront guère en mesure d’éveiller en vous de tendres sentiments.

Argent

Sur le plan financier, attention à ne pas déséquilibrer gravement votre budget en faisant de petits achats inutiles. Apprenez à être économe, cela vous évitera bien des désagréments qui vous gâcheraient la vie.

Santé

Jupiter, cette planète protectrice, devrait vous éviter malaises et maladies. Et si par hasard vous avez un problème de santé, cette même planète s’évertuera à vous donner la chance d’être pris en charge par un ou des médecins de grande qualité, qui poseront un diagnostic judicieux et sauront vous aider à guérir rapidement.

Travail

En raison d’un environnement planétaire assez tumultueux, vos rapports avec vos collaborateurs, vos associés ou vos supérieurs risquent d’être assez conflictuels. Vous sentirez un besoin quasi irrépressible d’imposer votre volonté, de faire passer vos idées. Ce ne sera pas facile, et vous provoquerez peut-être même des hostilités. La diplomatie devra donc être de mise. Souvenez-vous : « On prend plus de mouches avec un rayon de miel qu’avec un tonneau de vinaigre » (proverbe turc).

Citation

Plus l’offenseur est cher, et plus grande est l’offense (Corneille).

Famille/foyer

Vos relations avec votre entourage familial seront plus positives aujourd’hui que ces derniers temps. Vous vous démènerez pour offrir confort et bien-être à vos proches. Ce sera évidemment un bon point en votre faveur, et vous recevrez des témoignages de reconnaissance et d’appréciation qui vous mettront du baume dans le coeur.

Vie sociale

Cette journée, patronnée par Vénus, favorisera les contacts avec l’étranger ou les étrangers. Vous aurez l’occasion de faire la connaissance de gens intéressants et agréables venant de loin.

Nombre chance

344

Clin d’oeil

Ne vous fâchez pas si vous n’obtenez pas de suite ce que vous désirez.

TAUREAU

Amour

Des tensions risquent de se produire dans votre couple. Vous serez nerveux, susceptible, et vous prendrez un malin plaisir à jeter de l’huile sur le feu lors des discussions avec votre conjoint ou partenaire. Et comme lui aussi réagira au quart de tour, l’ambiance sera plutôt électrique ! Si vous êtes célibataire, vous refuserez de vous laisser mettre en cage, et vous vivrez de formidables moments de passion.

Argent

Méfiez-vous des opérations boursières ou immobilières aujourd’hui, car elles cacheront bien des embûches en raison des mauvais aspects de la Lune. N’allez pas non plus vous endetter pour mettre sur pied des projets qui ont peu de chance de voir le jour, tant ils manquent de bases solides.

Santé

Vous jouirez d’un tonus excellent. Mais vous devriez vous aérer davantage. Sachez que des promenades en plein air vous feraient le plus grand bien et qu’elles calmeraient efficacement vos angoisses.

Travail

Vos rapports avec vos collaborateurs, vos associés ou vos supérieurs risquent d’être assez conflictuels. Vous aurez besoin d’imposer votre volonté, de faire passer vos idées. Ce ne sera pas facile.

Citation

Il ne faut pas juger d’un homme par ce qu’il ignore, mais par ce qu’il sait (Vauvenargues).

Famille/foyer

La vie au foyer connaîtra bien des remous et ne risque en tous cas pas de pécher par monotonie. Si l’entente entre conjoints est satisfaisante, il n’en est pas de même avec le reste de la famille. En fait, votre façon d’imposer au lieu de proposer n’arrangera pas les choses.

Vie sociale

Vous prendrez un goût exagéré à l’indépendance, et tout ce qui ressemble de près ou de loin à une contrainte vous mettra dans tous vos états. Autant dire que vous réussirez très vite à provoquer l’hostilité générale, aussi bien dans votre entourage social que parmi vos amis. Si vous ne mettez pas de l’eau dans votre vin, préparez-vous à être seul contre tous pendant un certain temps.

Nombre chance

596

Clin d’oeil

Ménagez vos nerfs et ceux des autres en évitant de manifester votre agacement.

GEMEAUX

Amour

Votre vie conjugale sera agréable ; mais dans l’ensemble, ce domaine vous préoccupera peu. Vous pourrez établir des relations de solide complicité avec votre conjoint ou partenaire, qui vous épaulera efficacement. Célibataire, vous verrez grand. Vous ne connaîtrez plus ni tabous, ni interdits. Aidé par Vénus en bel aspect, vous mènerez désormais votre vie amoureuse à votre façon, sans vous soucier du qu’en-dira-t-on.

Argent

Vous seriez tenté d’améliorer votre quotidien en jouant gros. Erreur ! Malgré vos espoirs, cette journée ne vous réservera pas la chance de gagner quelque chose de significatif. Gardez jalousement votre argent, car si quelqu’un doit gagner beaucoup, ce ne sera certainement pas vous cette fois-ci.

Santé

Mars en aspect tortueux vous plongera probablement dans un état de surexcitation extrême. Vous risquez ainsi de vous mettre en danger soit par maladresse, soit par précipitation. A moins que vous ne preniez délibérément l’initiative d’utiliser les grands moyens et de provoquer une crise de santé salutaire !

Travail

Les influx de la planète Jupiter vous insufflera un bon esprit d’entreprise qui pourra vous permettre de conclure rapidement un projet de contrat ou d’association. Toutefois, soyez très vigilant et sachez bien vérifier tous les documents vous-même ; si besoin est, faites-vous conseiller par des personnes compétentes.

Citation

Heureux celui qui connaît les divinités des champs (Virgile).

Famille/foyer

Vous serez un peu inquiet, ne sachant plus très bien si les êtres que vous adorez, notamment vos enfants, vous aiment toujours autant. Mais ces doutes ne seront plus de mise ce soir, tant vos proches vous manifesteront ouvertement leur affection.

Vie sociale

Très émotif, vous aurez, plus que jamais, une sensibilité à fleur de peau. Les réactions des êtres que vous aimez, vous blesseront fortement ou vous plongeront dans l’extase. Bref, votre moral sera très fluctuant.

Nombre chance

909

Clin d’oeil

Dites-vous que « la façon de donner vaut mieux que ce qu’on donne » (Corneille).

CANCER

Amour

Vous commencerez à vous lasser un peu de la routine dans la vie de votre couple. Vous préférerez asticoter votre partenaire, au risque même de l’exaspérer, plutôt que de le laisser s’endormir dans le ronron d’une vie conjugale sans histoires et sans surprises. Pourquoi ne pas penser à poursuivre un passionnant hobby ensemble ? Célibataire, une aventure sentimentale aura sans doute des développements embrouillés, et vous ne pourrez pas encore fixer votre choix définitif. En tout cas, vous n’aurez vraiment pas à vous plaindre côté coeur.

Argent

Côté finances, vous aurez du mal à remonter la pente après vos récentes dépenses somptuaires. Le mieux serait d’aller voir votre banquier pour négocier un découvert dans de bonnes conditions. Pratiquer la politique de l’autruche ne vous serait d’aucune utilité.

Santé

Si vous avez quelques ennuis de santé, les planètes, très dynamisantes, vous permettront cette fois de prendre rapidement le dessus. Seule la circulation veineuse pourra échapper à leurs influences.

Travail

Réjouissez-vous ! Si vos facultés d’adaptation ont été mises à rude épreuve dernièrement, cette fois, en revanche, vous n’aurez pas à redouter de brusques retournements de situation. Vous pourrez même consolider votre position professionnelle, ou trouver un emploi beaucoup plus satisfaisant pour vous.

Citation

Les vaches du malchanceux sont mortes d’un coup de pied de mouche (proverbe rundi).

Famille/foyer

Sous l’impulsion de Mars en bel aspect, vous vous attacherez à entretenir un climat très chaleureux dans votre vie familiale. Le dialogue sera à l’honneur. Veillez à maîtriser votre émotivité.

Vie sociale

Retenez-vous, ne ruez pas dans les brancards, même si vous avez envie de tout envoyer promener. Vous regretteriez bien vite d’avoir joué les gros bras et agi sous le coup d’une impulsion passagère.

Nombre chance

566

Clin d’oeil

N’oubliez pas qu’une querelle peut être une occasion d’entente.

LION

Amour

Que vous soyez un jeune couple ou ensemble depuis longtemps, les planètes vous ficheront une paix royale. Vous vous laisserez prendre en charge : par votre conjoint pour le quotidien, ou par votre famille s’il s’agit de fêter en événement particulier. Si vous êtes seul, tout est en place dans le Ciel pour que vous croisiez la personne qui est faite spécialement pour vous.

Argent

Si vous devez effectuer d’importantes transactions financières ou régler des problèmes litigieux, vous serez favorisé par Pluton. Mais ce ne sera pas une raison pour commettre des imprudences.

Santé

Vive la sieste ! Une sieste, même de dix minutes, a toutes les vertus et peut remplacer bien des médicaments et barbituriques néfastes. C’est la meilleure médecine pour vivre longtemps. La sieste régularise nos rythmes biologiques. On a pu démontré qu’une sieste d’une demi-heure par jour permet de réduire de 30% les risques de maladies cardio-vasculaires !

Travail

Votre sens très aiguisé des relations publiques vous sera diablement utile dans votre métier. Vous saurez vous placer auprès de personnes influentes. Leur appui vous sera tout acquis.

Citation

C’est aussi un art que d’être fou de temps en temps (proverbe allemand).

Famille/foyer

Cet environnement astral à primauté mercurienne influencera favorablement vos relations avec vos enfants. L’ambiance dans votre foyer sera facile et légère. Vous pourrez relâcher sans danger la discipline. Avec vos parents, bonnes relations également.

Vie sociale

Vous qui d’habitude êtes le plus cool et le plus tolérant des copains risquez cette fois de durcir le ton. Plus exigeant, plus directif avec vos amis, vous aurez tendance à ne rien laisser passer. On voit que Pluton sévit dans les parages !

Nombre chance

361

Clin d’oeil

Sachez que « le temps de la réflexion est une économie de temps » (Publilius Syrus).

VIERGE

Amour

Ce sera plutôt le train-train, mais un train-train globalement agréable à vivre. De toute façon, vous préférez nettement les situations stables aux bouleversements en cascade. Avec cette phase de Lune, les célibataires endurcis apparaîtront comme une espèce en voie de disparition ! Vous ferez une rencontre ce jour et vous renoncerez aussitôt à votre chère liberté !

Argent

Avec cet aspect de Jupiter, votre vie financière sera à la fois moins protégée et moins animée. Ne craignez rien : le pire qui puisse vous arriver, c’est que l’augmentation récente de vos revenus ou de vos capitaux fait maintenant place à la stagnation.

Santé

Vous avez décidé de faire du sport ? Bravo ! Mais Uranus vous recommandera quelques précautions. Alors, n’oubliez pas de vous échauffer correctement et de vous masser à l’arnica : vous mettrez ainsi vos muscles à l’abri des risques de claquage.

Travail

Risque de confrontation explosive entre vous et votre employeur. Ayez recours aux bons offices d’un collègue ou d’une personne étrangère à l’entreprise pour désamorcer la bombe. Faites preuve de modestie.

Citation

Repentir tardif est rarement sincère (proverbe latin).

Famille/foyer

Vos relations avec ceux que vous aimez seront chaleureuses. Vous vous sentirez bien dans votre peau, en particulier si vous appartenez au deuxième décan, et vous aurez envie de faire partager votre joie de vivre à vos proches.

Vie sociale

Vous pourrez vous faire aisément accepter dans un cercle assez fermé auquel vous vous joindrez, et vous pourrez vous voir même proposer un poste de responsabilité.

Nombre chance

682

Clin d’oeil

Pour alléger vos problèmes de couple ou de famille, misez sur la compagnie de vos amis les plus proches.

BALANCE

Amour

Une nouvelle phase de votre vie conjugale va probablement se jouer car vous deviendrez subitement plus mesuré que d’habitude dans vos réactions. Vos relations avec votre conjoint s’en trouveront considérablement améliorées. Célibataire, votre horizon semble plein de promesses. Ce sera une journée favorable à l’amour, aux fiançailles, au mariage et à tous les projets sentimentaux. Tout cela est merveilleux, et vous seriez impardonnable si par étourderie ou par négligence vous n’en profitiez pas au maximum.

Argent

Cela ne va pas vous plaire, mais vous serez obligé aujourd’hui de renoncer à certaines petites joies de l’existence. Mieux vaudra placer votre argent que le dépenser en gadgets très vite inutiles.

Santé

Pluton, en aspect dysharmonique, vous rendra irascible ? C’est fort possible, vu sa position incongrue dans votre Ciel. Mais ne le laissez pas prendre le dessus, car la colère saperait votre énergie. En cas d’alerte, respirez profondément et allez faire un tour dehors. Cela devrait suffire à désamorcer le crise.

Travail

Durant cette journée, ceux qui créent, inventent ou ont des dons artistiques seront les plus avantagés. Mais ils devront faire preuve de plus d’audace que d’habitude et même ne pas hésiter à se mettre en avant. Les autres travailleurs n’auront vraiment pas à se plaindre.

Citation

Souviens-toi de te méfier (Epicharme).

Famille/foyer

Vous ne verrez que les désavantages de la vie de famille. Non conformiste de nature, vous détesterez les obligations, qui vous semblent être un sérieux obstacle à votre épanouissement personnel. Ne dramatisez rien !

Vie sociale

Vous supporterez très difficilement toutes les formes de contraintes ou de limitation : vous serez en pleine phase d’expansion. Alors, malheur à ceux qui tenteront de vous mettre des bâtons dans les roues. Avec votre entourage amical, il y aura probablement quelques prises de bec ; mais pas de rancune de part et d’autre, heureusement.

Nombre chance

622

Clin d’oeil

Ne vous laissez pas déprimer par des considérations défaitistes.

SCORPION

Amour

Le plaisir sensuel avant tout ! Telle sera votre devise. Autant dire que votre conjoint ou partenaire aura intérêt à réviser son Kama Sutra ! S’il ne réussit pas à vous faire vibrer et à maintenir constamment votre désir en éveil, vous risquez de mordre à belles dents dans le fruit défendu ! Si vous êtes libre, vous prendrez le maximum de bon temps, et vous fuirez les complications sentimentales.

Argent

Vous serez tenté par l’achat d’un tas de choses inutiles mais qui vous paraissent sur l’heure indispensables. Aussi, vous aurez un peu tendance à oublier les factures en souffrance. Montrez-vous plus raisonnable afin d’éviter des complications ultérieures.

Santé

Avec les turbulences de Neptune, la morosité risque de pointer le bout de son nez. Il ne tient qu’à vous de la vaincre. Sortez de la routine. Un nouveau hobby ou des rencontres dans un milieu différent vous révéleront une autre face du monde et dissiperont le cafard comme par enchantement.

Travail

Pendant cette journée, vos efforts seront plus intellectuels que matériels ou concrets. Vous penserez et réfléchirez beaucoup sur vos activités ou les projets que vous avez en tête. Vous aurez envie de mettre sur pied des idées.

Citation

Le sang des martyrs est la semence des chrétiens (Tertullien).

Famille/foyer

Avec Pluton en cet aspect, il est possible que vous ayez quelques soucis concernant vos proches. Pour les uns, il s’agira de difficultés momentanées touchant leurs parents. D’autres, au contraire, devront surveiller d’un peu plus près l’évolution de leurs enfants, qui seront soit trop angoissés, soit un peu trop révoltés.

Vie sociale

Vous êtes d’une honnêteté irréprochable, soit ! Mais il serait utopique de vous attendre à ce que tout le monde le soit. Quoi que vous fassiez, sachez qu’il y aura toujours des gens malhonnêtes, des escrocs, des hypocrites. Acceptez cet état de choses sans vous révolter si vous ne voulez pas vous épuiser et vous créer des inimitiés ou même des hostilités inutiles.

Nombre chance

926

Clin d’oeil

Chassez de votre esprit toute idée un tant soit peu pessimiste.

SAGITTAIRE

Amour

Avec la présente configuration astrale, les natifs solitaires seront prêts à tomber amoureux, et leur charme sera d’une redoutable efficacité. Si vous vivez une union stable, votre vie de couple sera pleine de tendresse et de sensualité. Excepté, peut-être, pour quelques natifs dont le mariage bat sérieusement de l’aile, et qui vont profiter du soutien de Mars pour s’enflammer pour quelqu’un d’autre. Dans ce cas, des tensions sont à prévoir : vous n’avez pas pour habitude de mentir, et votre conjoint, mis au courant de votre aventure, risque de le prendre fort mal.

Argent

Ce sera plus fort que vous : vous ne résisterez pas au plaisir d’acheter tout ce qui vous plaît, de la plus infime babiole au plus bel objet de collection. Ne vous étonnez pas si vous avez une fin de mois difficile.

Santé

La présence d’Uranus dans votre Ciel sera particulièrement faste sur le plan de la santé. Tous les natifs du signe trouveront des possibilités de guérison ou auront un excellent tonus. Le yoga et la thalassothérapie vous réussiront à merveille. Profitez des circonstances si favorables pour essayer de perdre ces quelques kilos que vous avez en trop.

Travail

Dans le domaine professionnel, votre ténacité, votre courage, vous permettront de venir à bout de tous les obstacles. Bonne réussite intellectuelle et artistique assurée. A vrai dire, tous les natifs auront leur part de succès professionnel. Tout ce qui sera entrepris durant cette journée sera conduit à bon terme.

Citation

Les inimitiés qui ne sont pas bien fondées sont les plus opiniâtres (Cardinal de Retz).

Famille/foyer

Comptez sur l’appui de Jupiter pour ne pas vous laisser troubler par l’animosité de l’un de vos voisins. Restez serein face à ses provocations. Et surtout ne répondez pas à ses mesquineries par vos propres mesquineries !

Vie sociale

Vous éprouverez des sympathies et des antipathies sans demi-teinte. Votre sensibilité sera exacerbée et vous inclinera à la susceptibilité. Attention, un tel comportement ne vous facilitera pas les choses et pourrait même être propre à vous attirer des ennuis inutiles.

Nombre chance

362

Clin d’oeil

Ne montrez pas votre susceptibilité, ou vous vous en mordrez le doigt.

CAPRICORNE

Amour

Les rapports conjugaux ne seront pas du tout mauvais, pour la simple raison que vous serez mieux disposé que d’habitude à mettre de l’eau dans votre vin : vous serez moins tatillon, vous ferez preuve d’une largesse d’idée dont on ne vous aurait pas soupçonné. Célibataire, les amours nouvelles auront peu de chances d’être autre chose qu’un feu de paille, mais cela ne devra vous préoccuper outre mesure. Par contre, une liaison ancienne pourrait trouver son aboutissement dans une rupture aussi brutale qu’imprévisible.

Argent

C’est décidé : vous allez consacrer tous vos efforts à améliorer votre situation matérielle. Vous aborderez cette journée avec de bonnes résolutions. Le tout sera de les appliquer ! Mais la planète Mercure vous soutiendra.

Santé

Vénus dans sa position actuelle n’est pas maléfique par nature et ne devrait donc rien provoquer de réellement ennuyeux sur le plan santé. Mais Vénus est la planète de la gourmandise ! Attention, donc, à ne pas abuser des nourritures terrestres, et notamment de l’alcool. Même si vous disposez en général d’un système digestif solide, mieux vaudrait ne pas trop le mettre à contribution !

Travail

N’hésitez pas éternellement. Vous n’accomplirez rien de valable si vous passez tout votre temps à vous interroger sur l’opportunité d’une telle ou telle action. « Celui qui est indécis pour commencer, est tardif pour agir » (Quintilien). Dépêchez-vous de vous lancer.

Citation

Il n’y a jamais eu ni bonne guerre ni mauvaise paix (B. Franklin).

Famille/foyer

La Lune, mal aspectée, vous cherchera noise. Elle vous soufflera une attitude hautaine et jusqu’au-boutiste, que vous risquez rapidement de regretter. Alors, pour l’instant, mieux vaudra ne prendre aucune décision importante concernant votre famille.

Vie sociale

Vous aurez, grâce aux influx planétaires favorables, un certain talent social. Mais n’en abusez pas : il y a des moments où il vaut mieux être discret et se tenir coi. Observez les autres et tirez parti de leurs défauts.

Nombre chance

497

Clin d’oeil

Soyez plus perspicace, et ne lâchez pas la proie pour l’ombre, qu’il s’agisse d’affaires ou de sentiments.

VERSEAU

Amour

Vous verrez votre vie conjugale bénéficier du soutien de Jupiter, planète de bien-être et de joie de vivre. Pour la majorité d’entre vous, la journée sera donc marquée par une belle entente, une profonde complicité et, dans de nombreux cas, l’envie de faire des choses ensemble, y compris peut-être sur le plan professionnel. Célibataire, cet aspect de Vénus distillera une atmosphère très fleur bleue, où vous évoluerez aussi heureux qu’un poisson dans l’eau. Vous serez tellement à l’aise dans le monde des émotions et des tendres sentiments !

Argent

La protection de la planète Jupiter vous apportera dans le domaine matériel des occasions que vous n’osiez plus espérer. Ne vous fiez pourtant pas toujours aux apparences ; étudiez méthodiquement les propositions qui pourraient vous être soumises.

Santé

La santé sera bonne si vous y mettez du vôtre en évitant le froid et l’humidité. Le foie et la vésicule biliaire devront être ménagés. Veillez au bon fonctionnement des reins et à la circulation artérielle.

Travail

Dans le travail, vous aurez à prouver votre efficacité. Si vous y arrivez, les retombées seront excellentes ensuite. N’ayez pas peur de prendre des initiatives, de mettre vos idées originales en pratique : Mercure soutiendra vos efforts et vous assurera du succès.

Citation

L’homme bon enseigne la bonté, le tigre apprend à mordre (proverbe chinois).

Famille/foyer

Votre foyer sera probablement le théâtre de profonds changements ou même bouleversements. Il se pourrait, entre autres événements, que vous deviez procéder à un déménagement. Votre conjoint, vos enfants ou vos autres proches seront en l’occurrence d’un secours précieux. Comme tout votre petit monde sera sur le pied de guerre, essayez de rester très cool, car tout mot ou geste mal placé pourrait provoquer des réactions négatives.

Vie sociale

La journée semble particulièrement bonne pour se faire de nouveaux amis ou pour renouer avec des amis du passé. Cela pourrait même apporter à terme certains avantages sur le plan social ou professionnel.

Nombre chance

336

Clin d’oeil

Ne perdez pas votre temps à faire voir aux autres leurs erreurs ; examinez plutôt les vôtres.

POISSONS

Amour

Les célibataires ressentiront une impérieuse envie de liberté et d’indépendance. Vous aurez des possibilités de rencontres et d’aventures aussi brèves que fugitives. Une recherche d’émotions fortes ou un besoin de tester vos pouvoirs de séduction, en somme ! Si vous vivez en couple, Uranus sera en position défavorable, et vous aurez la pénible impression d’évoluer sur des sables mouvants. Il est vrai que votre conjoint ou partenaire aura le chic pour faire souffler, alternativement, le chaud et le froid sur vos relations !

Argent

Si vous voulez acheter une voiture neuve, n’hésitez pas à mettre en concurrence plusieurs concessionnaires, ce qui devrait vous permettre d’obtenir une remise de l’ordre de 10 %. N’ayez pas peur de négocier, de marchander. Dix pour cent, ce n’est pas rien, non ?

Santé

Ecoutez le conseil de Vénus. Vous êtes un grand gourmand, et il arrive trop souvent que votre silhouette en souffre. Réagissez pour ne pas ternir votre image de fonceur. N’oubliez pas qu’une allure saine, aisée, sportive, est l’un des plus grands atouts de réussite dans plusieurs domaines, notamment dans le domaine amoureux.

Travail

Ambiance astrale des plus stimulantes. Profitez-en à fond pour vous affirmer et prendre les initiatives professionnelles susceptibles de se développer et de donner de bons résultats dans un avenir proche.

Citation

On ne peut répondre de son courage quand on n’a pas été dans le péril (La Rochefoucauld).

Famille/foyer

Saturne vous poussera à renforcer le pouvoir que vous exercez sur vos proches. Avec vos enfants, toutefois, évitez de vous montrer trop possessif ; favorisez plutôt les rapports de complicité avec eux.

Vie sociale

Il est probable que vous ayez l’occasion de faire une nouvelle rencontre au cours d’un voyage. Et même si vous ne partez pas, il est possible que quelqu’un vienne de loin vous rendre visite. Dans tous les cas, les perspectives paraissent agréables. Mais il convient de ne pas trop rêver.

Nombre chance

117

Clin d’oeil

Pensez à vivre les petites joies quotidiennes avec intensité. Le vrai bonheur n’est rien d’autre que la somme de ces joies bien goûtées en leur temps.

Recherches: Nadeige CAJUSTE et Stéphanie RIGAUD

Image & sources: horoscopedujour.fr / http://mode.glamourparis.com