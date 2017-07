Éphéméride du jour ….., 10 juillet 1875 // Naissance de Seymour Pradel, Homme politique, Journaliste et poète haïtien

10 juillet 1875 Naissance de Seymour Pradel, Homme politique, Journaliste et poète haïtien

EDUCATION

Etudes classiques: Lycée Alexandre Pétion

Etudes universitaires: Ecole de droit

CARRIÈRE

Professeur au Lycée Alexandre Pétion.

Ministre de l’intérieur sous la présidence de Tancrède Auguste.

Sénateur de la République en 1917.

Candidat à la présidence en 1930; élections remportées par Sténio Vincent.

OEUVRES

Plusieurs de ses articles apparurent dans les journaux et revues de son époque.

Les deux tendances

Demi-teinte : recueil de poèmes

Les femmes : recueil de poèmes

Aujourd’hui, 10 Juillet 2017

191ème jour de l’année, 29ème semaine de l’année

174jours avant la fin de l’année

Ce jour était officiellement dénommé jour du cumin dans le calendrier républicain français.

JOURNEE NATIONALE

1973 Proclamation d’indépendance des Bahamas.

1973 Indépendance des Bermudes. Après trois siècles de colonisation anglaise.

Les Bermudes sont un archipel d’Amérique du Nord.

UN FAIT A RETENIR

10 Juillet 1962 Lancement du satellite « Telstar »

Premier satellite de communication, il permettra aux américains de recevoir des émissions en provenance de l’Europe et vice-versa.

HAITI

10 Juillet

2005 Enlèvement de Jacques Roche

Poète, écrivain, diseur, conteur et journaliste, Paul Roche, plus connus pour ses articles culturels parus régulièrement dans le quotidien Le Matin et en tant qu’animateur d’une émission télévisée sur la société civile patronnée par le groupe 184, fut lâchement assassiné par ses ravisseurs, et son cadavre retrouvé quatre jours après l’enlèvement.

La Pensée du Jour

«La pire des pestes est la raison humaine.»

Jean Calvin

PRENOM DU JOUR

Saint-Ulrich, Amélie, Ulrika, Rufine, Rufina, Félicité, Amalberge, Knut…

Mort en 1093, bénédictin, Ulrich rédigea les constitutions de la réforme de Cluny. Les Ulrich sont intelligents et de bonne humeur. Leur couleur : le vert. Leur chiffre : le 3.

Aujourd’hui

Lundi 10 Juillet 2017 Pleine Lune

Dimanche 16 Juillet 2017 Dernier Quartier

L’Ere des Gémeaux, comprise entre le 22 juin et le 21 juillet

LE CULTUREL CHEZ NOUS

MIZIK LAKAY

Dadou Pasquet «oupila»

Pour découvrir la musique de Dadou Pasquet «oupila»

Cliquez surle lien qui se trouvesurnotre site :

https://www.youtube.com/watch?v=teE8VqNPazM

Très bonne nouvelle pour les fans de Dadou Pasquet.

Retrouvez désormais le guitariste et ses amis chaque vendredi à partir de 9HPM à presse café, pour une ambiance agréable.

Presse café : 28, rue Rigaud, Pétion-Ville.

Centre culturel Pyepoudre- Jusqu’au 16 Juillet 2017-à partir de 9h a.m

Atelier de théâtre sur le thème : « Celles qui veillent ».

Animateurs : Elisabeth Lenoir, SalikouKietenga et Sarah Bilion.

Infos : festivalfeministe@gmail.com

Dans le cadre de la deuxième édition du festival féministe «NègèsMawon»

FOKAL, Institut français en Haïti et Rapadou Café bar-restaurant- Jusqu’au 16 juillet 2017

Deuxième édition du festival de théâtre sur le thème : « Héritage du théâtre de l’absurde dans la dramaturgie contemporaine ».

LEL | Appel à contributions L’Association Legs et Littérature (Alel) lance un appel à contributions pour le dixième numéro de la revue Legs et Littérature consacré à la thématique «La critique littéraire» à paraître en octobre 2017. Les intéressés peuvent envoyer leur proposition de contribution avant le 31 août à legsetlitterature@venez.fr Plus d’infos : www.legsedition.net

L’actualité du monde, dans le passé

10 juillet 1509 Naissance de Jean Calvin, Réformateur religieux et écrivain

Il est, avec Martin Luther, l’un des initiateurs de la Réforme protestante, en opposition à certains dogmes et rites de l’Église catholique romaine. Il créa une religion parallèle le calvinisme

Jean Calvin recommandait fortement la chasse aux sorcières et leur exécution. Calvin disait « la Bible nous enseigne qu’il y a des sorcières et qu’elles doivent être tuées. Cette loi de Dieu est une loi universelle ». Il accusait les sorcières d’être responsables des maladies (la peste). Il est mort le 27 mai 1564.

10 juillet 1830 Naissance du peintre français Camille Pissaro

Jacob Abraham Camille Pissarro, dit Camille Pissarro, né à Saint-Thomas (Îles Vierges) le 10 juillet 1830 et mort à Paris le 13 novembre 1903, est un peintre impressionniste puis néo-impressionniste français d’origine danoise.

Connu comme l’un des « pères de l’impressionnisme », Camille Pissaro a peint la vie rurale française, en particulier des paysages et des scènes représentant des paysans travaillant dans les champs « Etude de Pommiers à Eragny » (1892). Célèbres sont aussi ses scènes de Montmartre.

10 juillet 1851 Décès de Jacques Daguerre, Inventeur du daguerréotype

Jacques Daguerre, né le 18 novembre 1787, était un artiste français considéré comme un des inventeurs de la photographie. En 1837, il parvint à fixer ces images avec de l’eau chaude saturée de sel marin. Dès lors, le daguerréotype était né.

10 juillet 1856 Naissance de Nikola Tesla, inventeur et ingénieur en électricité

Nikola Tesla (en serbe cyrillique Никола Тесла), né le 10 juillet 1856 à Smiljan, dans l’Empire d’Autriche (aujourd’hui en Croatie), et mort le 7 janvier 1943 à New York, aux États-Unis, est un inventeur et ingénieur serbe de la Croatie, également citoyen américain, ayant principalement œuvré dans le domaine de l’électricité.

Nikola Tesla est souvent considéré comme l’un des plus grands scientifiques dans l’Histoire de la technologie, pour avoir déposé plus de 900 brevets traitant de nouvelles méthodes pour aborder la conversion de l’énergie.

Recherches: Nadeige CAJUSTE et Stéphanie RIGAUD

