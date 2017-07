Digicel entrepreneur de l’année est lancé

Source Ricardo Lambert | Le Nouvelliste

La nouvelle édition du concours « Digicel entrepreneur de l’année » 2017 vient d’être lancée. Plusieurs dizaines d’entrepreneurs venant des quatre coins du pays vont concourir pour décrocher le titre suprême. Le concours se déroulera cette année au tour du thème : « le transfert de savoir comme clé du succès ».

Une petite rencontre avec les anciens finalistes et gagnants des précédentes éditions a été organisée par la compagnie Digicel pour lancer en toute sobriété la 8ème édition de ce concours visant à encourager et promouvoir l’entrepreneuriat. Des discours de reconnaissances et de motivations, des causeries entre amis et entrepreneurs ont ponctué cette soirée. L’édition 2017 du concours mise sur le transfert et le partage des connaissances en management et entrepreneuriat. « Vous prenez la route, mais il vous faut un copilote expérimenté », avance la Digicel.

Ce concours est en effet un « processus qui permet aux entreprises de bénéficier d'un cadre d'apprentissage collectif », poursuit la Digicel qui a comme nouveau partenaire la Banque Inter Américaine de Développement; Comme pour les précédentes éditions, l'organisateur met en avant la nécessité du réseautage et de l'innovation pour inciter les entreprises à répondre aux appels à candidature. « Quand les entrepreneurs se mettent en réseau, cela permet de dynamiser et d'amplifier leur faculté naturelle à innover. Nous savons tous, que le succès en affaires consiste