Le CSS remet son rapport au président Jovenel Moïse: le salaire minimum de 335 gourdes fixées pour les ouvriers de la sous-traitance est loin d’atteindre les 800 gourdes réclamées: les ouvriers maintiennent leurs manifestations des 12, 13 et 14 juillet

Port-au-Prince, le 7 juillet 2017 – (AHP) – Le conseil supérieur des salaires a rendu public son rapport sur le dossier du salaire minimum, un mois, après son installation le 7 juin dernier.

Selon ledit rapport, le salaire de référence pour les ouvriers évoluant dans le secteur de la sous-traitance est passé de 300 a 335 gourdes et le salaire de production, 350 gourdes.



Le agents de sécurité se sont vus accorder un salaire de base de 300 gourdes, les gens de maison 200 gourdes et le salaire minimum pour les écoles professionnelles privées ainsi que les institutions sanitaires privées sera de 350 gourdes.

Le moins qu’on puisse dire, c’est que ce rapport est loin de calmer les tensions nées de la mobilisation des ouvriers de la sous-traitance qui réclamaient un salaire journalier de 800 gourdes.



Le président du CSS, Me Renan Hédouville a estimé que ce rapport tient compte des paramètres portant sur la création d’emplois, le progrès économique et la justice sociale. Il a été rendu public un mois après notre installation et il appartient à l’exécutif de l’apprécier, a-t-il indiqué.



Pour sa part, Gilbert Durant l'un des représentants du patronat au CSS, affirme