Deuxième édition du festival de théâtre En lisant

Source EJ/Radio Métropole Haïti

Cette année, pour sa deuxième édition, le festival En Lisant a choisi de promouvoir des œuvres du théâtre de l’Absurde : du 6 au 16 juillet, 6 pièces seront présentées au cours du festival, ainsi que des lecture-spectacles, des conférence-débats, des causeries, des ateliers de formation « Lire et jouer l’absurde et une projection de film.

Ce choix répond à un double objectif. Premièrement : présenter un courant théâtral qui a voulu donner une réponse à l’incompréhension et à la barbarie orchestrées par la seconde guerre mondiale.

Comment représenter le monde après tant de violence et de haine, si ce n’est pas par son côté absurde. Dans un monde où la parole n’a pas su éviter les camps de concentration, les invasions militaires, des dramaturges tels que Adamov, Beckett, Ionesco ont choisis de représenter sur scène l’incommunicabilité, la déchéance, la solitude et le grotesque… Des chefs d’œuvre ont vu le jour et des personnages marginaux suscitent une autre réflexion… Deuxièmement :

Pour cette édition, la portée sociale des œuvres a été déterminante dans le choix des spectacles retenus. Si dans Kavalye Polka, Premier amour et En attendant Godot, le spectateur est invité à questionner la question d’insertion sociale, dans d’autres œuvres comme Les bonnes, Temps mort, En lisant propose une lecture de la notion de justice. Quant à La leçon, elle dénonce………………...lire la suite sur metropolehaiti.com