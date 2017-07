Astrologie du jour

BELIER

Amour

Vénus sera largement favorable à votre vie conjugale. Mais Pluton sera nettement négatif. Qu’en conclure ? Tout simplement que la majorité d’entre vous oscilleront entre bonheur et tensions, entre désir et disputes. Méfiez-vous : si les choses tournent mal entre vous et votre conjoint, ce ne sera pas le moment d’en rajouter ! Célibataire, soyez sur vos gardes : les personnes que vous rencontrerez cette fois ne seront vraiment pas faites pour vous. Il vous faudra encore patienter avant de trouver l’âme soeur qui vous convienne parfaitement.

Argent

Profitez bien de cette journée pour vous attaquer à vos problèmes d’argent. Avec Vénus en bonne place dans votre Ciel, vous gérerez vos finances avec efficacité, et vous viendrez à bout des difficultés. Vous ne serez donc pas trop gêné dans vos achats nécessaires, et vous n’allez vous priver de rien d’indispensable.

Santé

Vous ne risquez rien de grave sur le plan santé, mais vous ne serez pas le mieux loti cette fois. Les responsables ? Le Soleil et Neptune. Hormis une certaine fatigue, cette compagnie astrale pourrait accentuer une tendance à ressasser des idées sombres. Pour en venir à bout, faites confiance à l’amour et à l’amitié.

Travail

Attendez encore quelques jours pour entreprendre de vastes projets. Vous aurez alors la lucidité nécessaire pour mener à bien des opérations délicates. Vous pourrez aussi obtenir d’importants appuis financiers.

Citation

Nos chimères sont ce qui nous ressemble le mieux (Victor Hugo).

Famille/foyer

Vous devriez vous occuper un peu plus de votre intérieur : quelques travaux d’embellissement ne seront pas superflus et, comme vous avez en général bon goût, vous prendrez un réel plaisir à vous occuper de la décoration.

Vie sociale

Les rapports humains en général seront sous des aspects très bénéfiques. Plus vous vous extérioriserez, plus vous rencontrerez de bonnes occasions ou débouchés.

Nombre chance

129

Clin d’oeil

Ne surestimez pas vos capacités de résistance physique.

TAUREAU

Amour

Les circonstances, arrangées par Mercure, vous permettront d’améliorer vos relations avec l’homme (la femme) de votre vie. Profitez-en, car de sérieux sujets de discorde planent sur vous. Célibataire, cette journée vous sourira en matière de coeur. Une amitié amoureuse prendra de plus en plus d’importance dans votre vie ; le piège se refermera tout doucement sur vous, sans même que vous vous en rendiez compte. N’est-il pas vrai qu’il existe des amitiés dont on se passe de plus en plus difficilement ?

Argent

Vous serez en mesure de réaliser d’excellentes transactions financières. Vous pourrez même consolider votre situation matérielle en envisageant des placements à long terme. Compte tenu des aspects assez exceptionnels de la planète Pluton, cette journée semble s’y prêter particulièrement bien.

Santé

Avec Mars et Jupiter, planètes du bien-être, influençant en ce moment les secteurs de votre thème liés à la santé, vous ne devriez pas manquer de vitalité. Seulement attention : ces deux planètes formeront entre elles une configuration négative, ce qui pourra vous souffler un comportement néfaste pour la santé. Attention en particulier aux abus de tout ordre : excès alimentaires et sexuels notamment.

Travail

Vos projets professionnels ne pourront aboutir que si vous les entourez de la plus grande discrétion, souvenez-vous-en. Vous pourrez bénéficier de l’appui total de certaines personnes très puissantes.

Citation

Les hommes sont des caisses fermées dont la clé est l’épreuve (proverbe arabe).

Famille/foyer

Conseil de Pluton : sachez éviter les orages domestiques en évitant les paroles blessantes. Tâchez d’être aimable et de ne pas céder à des coups de tête que vous regretteriez. Réfléchissez un peu plus, et essayez de contrôler votre tendance à la contradiction.

Vie sociale

Faites jouer vos relations ou vos amitiés pour obtenir une juste récompense de vos mérites. Aussi souhaitable que soit la modestie, il est néanmoins préférable de faire reconnaître sa vraie valeur pour ne pas avoir l’impression d’avoir jeté des perles aux cochons.

Nombre chance

380

Clin d’oeil

Le grand bonheur tout d’une pièce est extrêmement rare. Ce sont en général les petits bonheurs de la vie quotidienne qui font le grand bonheur.

GEMEAUX

Amour

Jupiter promet des relations chaleureuses avec votre conjoint ou partenaire, mais aussi des risques de disputes si vous vous rebellez contre la liberté de celui-ci, ou si vous êtes en désaccord concernant l’argent commun. Célibataires des deux sexes, profitez bien du climat idyllique de ce jour pour trouver un partenaire affectueux et stable. Et, surtout, gardez-vous de le trouver trop terre à terre. N’hésitez pas à exercer tout votre pouvoir de séduction.

Argent

La planète Saturne en bel aspect vous offrira de superbes occasions d’empocher des revenus supplémentaires, surtout si vous vous intéressez à l’art. Si vous êtes vous-même artiste, peintre ou sculpteur, vous rencontrerez des amateurs qui vous feront des propositions intéressantes pour vos oeuvres. Mais encore faudrait-il que vous osiez les montrer !

Santé

Vous aimez les carottes et en mangez beaucoup. C’est une bonne chose. N’oubliez tout de même pas de varier votre alimentation en mangeant du poisson, riche en protéines, des légumes secs, riches en magnésium, et d’autres légumes et fruits frais. Consommez très peu de viande aujourd’hui.

Travail

Vous serez en mesure de réaliser de fulgurants progrès dans votre travail. Vous aurez des ambitions très élevées et les moyens de les assouvir. Gardez-vous pourtant contre un optimisme exagéré.

Citation

La vie est dans la santé, non dans l’existence (Ariphron).

Famille/foyer

Avec cet environnement astral à caractère « rétro », vous éprouverez le besoin de retrouver vos racines. Ne vous privez pas de cette satisfaction tout à fait légitime. Commencez à établir votre arbre généalogique si le coeur vous en dit. Visitez les lieux de votre tendre enfance. Renouez avec certains membres de votre grande famille dont vous n’avez pas de nouvelles depuis longtemps. Tout cela vous sera bénéfique à un titre ou à un autre.

Vie sociale

L’influence d’Uranus en aspect favorable vous donnera le courage pour effectuer des démarches délicates, soit pour vous, soit pour l’un de vos proches. Vous obtiendrez gain de cause.

Nombre chance

405

Clin d’oeil

N’hésitez pas à vous investir dans le futur.

LION

Amour

Votre conjoint ou partenaire sera vraisemblablement aussi prompt et aussi passionné que vous cette fois. Ne réprimez plus votre goût du théâtre et de la mise en scène ; lancez-vous et comblez les désirs de l’autre ! Célibataire, Vénus, cette planète sympathique, vous accordera de nouveau et avec autant d’intensité les bienfaits déjà prodigués dans le passé récent. Vous serez magnétique, et vous brillerez de tous vos feux.

Argent

Vous estimez que rien ne vaut l’exemple, et c’est pourquoi vous vous imposerez un strict programme d’économies, en priant vos proches de vous imiter. Progressivement, votre fermeté portera ses beaux fruits.

Santé

Dans l’ensemble, vous n’aurez pas à vous plaindre de votre santé. Cet aspect d’Uranus devrait vous valoir une bonne vitalité et vous aider à renforcer vos défenses immunitaires. Attention tout de même à ne pas vous montrer trop gourmand. Si vous avez abusé des repas trop arrosés et des plats en sauce, ayez la sagesse de vous mettre au régime avant que votre foie ne vous rappelle durement à l’ordre.

Travail

Sur le plan professionnel, vous devrez redoubler d’efforts pour consolider vos acquis. D’autant plus que vous serez plus timoré, plus inquiet, et que vous risquez de rater des affaires intéressantes par manque d’audace. Veillez à lutter contre cette tendance.

Citation

La vie de l’homme n’est pas dans le nombre de ses jours mais dans le souvenir qu’il laisse (proverbe arabe).

Famille/foyer

Neptune sèmera la pagaille dans les foyers. Désaccord familial à propos d’un achat. Mais si chacun y met un peu de bonne volonté, le problème sera résolu sans larmes et sans cris.

Vie sociale

Vous vous sentirez concerné par le don d’organes en vue de greffe. Manifestez d’une façon ou d’une autre votre position en faveur du don et du prélèvement d’organes afin de donner à certains malades l’espoir d’une seconde vie. Pourquoi ne pas posséder une carte de donneur ?

Nombre chance

885

Clin d’oeil

Sachez faire un bon tri de vos idées et ne retenir que celles qui en valent vraiment le peine.

VIERGE

Amour

C’est évident : vous ne voulez pas que votre vie conjugale prenne mauvaise tournure. Alors, ne cachez rien à votre conjoint ou partenaire, ou faites-le à bon escient. Il n’est pas sûr que l’autre apprécie les mystères et les devinettes, et il serait dommage que vous gâchiez les chances d’une relation qui a fait ses preuves. Célibataire, vous pourriez vous laisser attirer par les avantages matériels qu’une personne peut offrir au lieu de chercher à voir si l’amour sincère est susceptible ou non de naître entre vous deux.

Argent

Vous investirez peut-être dans une affaire qui ne sera pas immédiatement rentable. Quoi qu’il en soit, ne vous laissez pas rouler dans la farine par des gens plus téméraires ou plus machiavéliques que vous. Votre point fort, ce sera de tout prévoir. Vous serez très en verve, et toutes les professions où l’on doit argumenter et persuader seront favorisées.

Santé

La santé sera bonne dans l’ensemble. Mais vous devrez ménager vos nerfs. Une longue promenade en forêt vous serait extrêmement bénéfique. Par ailleurs, les reins et les intestins seront exposés aux inflammations.

Travail

Le secteur travail devrait connaître une nette amélioration. Cela faisait quelque temps déjà que Pluton a provoqué soit une instabilité de votre statut professionnel, soit des doutes concernant votre avenir ou votre orientation. Cette fois-ci, tout va rentrer dans l’ordre.

Citation

Homme adultère vaut moins que caille ou pie (proverbe chinois).

Famille/foyer

Une merveilleuse harmonie régnera dans votre foyer. Votre bonheur familial s’amplifiera et s’enracinera. Radieux, vous aiderez votre petit monde à s’épanouir. On se regroupera chez vous.

Vie sociale

Uranus en aspect favorable devrait vous valoir des sollicitations amicales. Mais attention tout de même : Mars, le belliqueux, pourrait provoquer des conflits. Evitez les polémiques !

Nombre chance

350

Clin d’oeil

Étudiez attentivement les projets que vous pourriez développer dans un proche avenir.

BALANCE

Amour

Pas de planète influençant le secteur vie à deux : voilà qui au moins est garant de la paix des ménages. Un climat que vous devriez apprécier, surtout si vous avez traversé récemment des périodes plus tendues. Célibataire, avec Jupiter influençant le secteur amour de votre thème, apprêtez-vous à vivre une journée aussi sensuelle que romantique. Si vous venez de trouver l’âme soeur, votre relation a toutes les chances de s’approfondir. Et si vous êtes encore seul, c’est juré, ce n’est plus pour longtemps.

Argent

Compte tenu de l’exceptionnelle protection que vous valent les astres en ce moment, il y a gros à parier que votre situation financière sera stable. Vous aurez même droit à une amélioration qui, pour certains d’entre vous, sera substantielle.

Santé

Vous aurez un tonus de tous les diables ! En prime, vous serez un brin tyrannique avec votre entourage professionnel et familial. Tout devra se faire selon vos directives, et cela pourrait poser quelques problèmes.

Travail

Votre avenir professionnel semble très prometteur. Après bien des retards et des contretemps, vous pourrez enfin mettre à exécution un projet ambitieux dans lequel vous avez investi du temps et de l’argent.

Citation

Il ne louerait pas Dieu, celui qui ne louerait pas les hommes (proverbe arabe).

Famille/foyer

Vous aurez à coeur d’établir de bonnes relations avec vos proches et, dans l’ensemble, vous y arriverez. A condition de respecter l’autonomie et la personnalité de chacun et d’écouter le point de vue des uns et des autres sans vouloir à tout prix imposer votre vision du monde ou votre code moral personnel !

Vie sociale

Avec cette convergence de vibrations cosmiques, de puissantes amitiés pourront vous aider à franchir un nouveau cap social ou professionnel. Sachez bien profiter de l’aubaine.

Nombre chance

577

Clin d’oeil

Ne cherchez pas à fuir les réalités, à vous réfugier dans l’illusion.

SCORPION

Amour

En amour, vous ne serez guère porté à l’indulgence, et vos remarques acides à l’égard de votre conjoint ou partenaire ne favoriseront évidemment pas l’entente conjugale. Attention ! Si vous poussez l’autre dans ses derniers retranchements, il pourrait bien vous réserver quelques mauvaises surprises. Célibataires, vous ferez des ravages, surtout dans votre milieu professionnel. D’ailleurs, vous vous concocterez une occasion où travail et plaisir amoureux feront bon ménage.

Argent

Avec une telle configuration astrale, la chance en argent collera à vos semelles, presque contre votre gré. Vous pourrez espérer de grandes largesses de sa part, à condition toutefois que vous soyez parfaitement documenté sur ce que vous voudrez faire.

Santé

Le Soleil et Neptune, tous deux mal positionnés dans votre Ciel, peuvent vous souffler des envies néfastes à votre santé. Résistez aux tentations désastreuses. Concentrez vos efforts sur une bonne hygiène de vie et une pratique sportive régulière. Vous serez vous-même surpris d’en ressentir les bienfaits aussi rapidement.

Travail

Pour votre avenir professionnel, il sera nécessaire de bien clarifier vos objectifs avant de prendre des décisions importantes. Si vous ne le faites pas, vous risquez de commettre de graves erreurs dès le départ.

Citation

Ne jugez point, et vous ne serez point jugés (Evangile).

Famille/foyer

Ce sera le branle-bas de combat dans votre foyer ! Vous subirez la volonté d’indépendance de chacun des membres de votre famille. Pour y mettre un peu d’ordre, Mars vous poussera à faire démonstration de votre autorité. Attention toutefois à ne vexer personne.

Vie sociale

Attiré par le prestige, vous serez sélectif dans vos relations sociales et essaierez de côtoyer les êtres les plus en vue. Vous aurez tous les atouts requis pour assouvir vos aspirations.

Nombre chance

314

Clin d’oeil

Ne vous laissez pas démonter face à des situations imprévues, tout en essayant de prévoir l’imprévisible.

SAGITTAIRE

Amour

Vénus vous sera entièrement favorable. Résultat : vous comprendrez mieux les sentiments et les intentions de votre partenaire. Cela vous aidera à accepter ses décisions, même si elles sont inattendues ou vous semblent peu judicieuses. Célibataire, en amour, vous fuirez la médiocrité et la routine. Si vous êtes à la recherche du partenaire idéal, vous pourriez bien rencontrer cet oiseau rare ce jour. Mais vous n’admettrez jamais qu’il puisse vous décevoir.

Argent

Vous qui rêvez toujours de gagner au Loto, vous devrez vous contenter de ce que votre travail vous rapporte. Ne vous plaignez pas : si les astres ne vous promettent aucun coup de chance exceptionnel, ils ne vous menacent pas non plus d’une quelconque catastrophe. Alors, même si vous êtes obligé de vérifier l’état de votre compte en banque avant de satisfaire vos envies actuelles d’achats, gardez le sourire en pensant à tous ceux qui ont moins que vous.

Santé

Pluton, en ne formant aucune mauvaise figure planétaire, aura pour effet de renforcer votre résistance et de protéger votre forme. De son côté, Mars devrait maintenir votre énergie au top, mais aussi vous exposer à un certain risque de foulure ou d’élongation musculaire. Attention donc aux marches d’escalier et, si vous faites du sport, soyez prudent dans vos mouvements.

Travail

Cette journée semble décisive à plus d’un titre pour les changements brusques et positifs qu’elle vous apportera dans le domaine professionnel. Vous serez à même de vous réaliser pleinement dans une orientation nouvelle. Grâce aux bons aspects astraux, vous saurez voir sur-le-champ les solutions à retenir, les directions à prendre.

Citation

Toute chose est l’esclave de la diligence (Ménandre).

Famille/foyer

Sous l’influence de Jupiter, vous donnerez à vos enfants les coudées franches ; vous n’entraverez pas leur liberté, mais surveillerez discrètement leurs occupations. Vous serez persuadé qu’une complicité profonde fera plus de bien qu’une discipline sévère.

Vie sociale

Vous ne vous sentirez pas au mieux de votre forme affective. En fait, vous éprouverez un tas de sentiments contradictoires. Vous aurez l’impression d’être délaissé par vos proches, d’être trahi dans vos amitiés. Mais d’un autre côté on aura du mal à vous comprendre.

Nombre chance

428

Clin d’oeil

Ne cédez pas au penchant d’exagérer l’importance des difficultés que vous rencontrez.

CAPRICORNE

Amour

Vie amoureuse protégée dans l’ensemble. Seuls quelques natifs pourront subir les retombées peu agréables de mauvais choix faits par le passé. Mais la plupart d’entre vous vivront dans un climat serein et sans histoire. Si vous êtes solitaire, Vénus s’avérera prometteuse : vous aurez de bonnes chances de croiser quelqu’un avec qui vous aurez très vite envie de partager votre vie.

Argent

Vous aurez envie de courir deux lièvres à la fois, partagé entre le désir d’accroître votre patrimoine et celui de le dilapider en menant une grande vie pour éblouir l’élu de votre coeur. Attention ! Prêtez oreille à la voix de la raison.

Santé

Bien soutenus par les aspects harmoniques d’Uranus, les natifs du signe devraient jouir aujourd’hui d’une santé du diable. Les sportifs seront favorisés et auront le vent en poupe. Il faudra cependant se méfier des excès, qui pourraient entraîner des désagréments.

Travail

Si vous souhaitez trouver un emploi plus en rapport avec vos aspirations, soyez particulièrement à l’affût aujourd’hui : une excellente occasion devrait se présenter. Mais évitez de lâcher la proie pour l’ombre.

Citation

Ce qui est apporté par le vent sera emporté par le vent (proverbe persan).

Famille/foyer

Avec Mars en bel aspect, vous déploierez une belle énergie. Vous mettrez sur pied de vastes projets concernant votre famille. Mais, si vous ne demandez pas son avis à votre conjoint, bonjour les disputes !

Vie sociale

Sans que ce soit vraiment fondé, vous risquez d’être en proie à un sentiment d’insatisfaction. Mais si vous avez l’impression que vos amis ne vous accordent pas assez d’égards, n’est-ce pas parce que vous êtes trop exigeant ?

Nombre chance

296

Clin d’oeil

Sachez reconnaître vos torts et rectifier vos tirs en temps opportun.

VERSEAU

Amour

Avec cet aspect de Vénus, on ne peut pas dire que le domaine conjugal sera bien exaltant. Le train-train de votre vie conjugale pourra vous paraître pesant. Célibataire, vous aurez un coeur d’artichaut. L’influence simultanée des astres Vénus et Mars dans votre thème aura de quoi vous donner l’humeur joyeuse mais vagabonde dans le domaine amoureux. Vous aurez envie de plaire, mais seulement dans le cadre d’amours charmantes et éphémères.

Argent

Le secteur finances sera dans l’ensemble assez calme. Mercure vous incitera à bien gérer votre budget et à faire les bons choix, à équilibrer raisonnablement vos rentrées et vos dépenses.

Santé

Le meilleur allié de votre santé en ce moment ? Le sens de l’humour. C’est en le cultivant systématiquement que vous parviendrez à dénouer les tensions qui vous habitent ou qui vous entourent. Profitez de toutes les occasions possibles pour rire de bon coeur. S’il vous faut négocier des passages délicats avec des proches, évitez le forcing et faites usage de l’art de la pirouette.

Travail

Vous devriez réaliser aujourd’hui un succès éclatant dans votre travail. N’ayez pas la grosse tête pour autant et dites-vous que la chance, l’appui de Saturne en l’occurrence, y est pour beaucoup.

Citation

Le sentiment que l’homme supporte le plus difficilement est la pitié, surtout quand il la mérite (H. de Balzac).

Famille/foyer

Concilier vie professionnelle et vie familiale : tel est votre souci permanent. L’équilibre sera bien difficile à atteindre. Mais « la difficulté de réussir ne fait qu’ajouter à la nécessité d’entreprendre » (Beaumarchais).

Vie sociale

Vous tenez à vos amis avec lesquels vous partagez vos espoirs et vos projets. Elargissez le cercle de vos relations, les influx astraux y étant favorables, mais insistez sur une sincérité réciproque.

Nombre chance

423

Clin d’oeil

Ne permettez à personne de s’immiscer dans votre vie privée.

POISSONS

Amour

Vous allez entrer dans une période beaucoup plus calme sur le plan conjugal. Cela faisait plusieurs semaines que les planètes valaient à certains couples d’importantes tensions, qui se sont peut-être même traduites par une séparation ou une rupture. Cette fois, votre vie de couple devrait reprendre un cours normal. Si vous êtes un coeur solitaire, les influences planétaires seront favorables à une rencontre, et nombre d’entre vous se lanceront sans doute dans une aventure à deux.

Argent

Le présent environnement astral vous procurera une certaine aisance matérielle. Cela vous permettra notamment de vous dégager de certaines dettes ou de faire certaines dépenses urgentes. Les opérations financières auront une grande chance de réussite malgré peut-être quelques déceptions dans vos démarches initiales. Toutefois vous devrez être à la fois prudent et dynamique en partant à la conquête de nouveaux avantages.

Santé

Vous aurez besoin de mener des activités sportives ou de faire des exercices physiques. Cela vous permettra de canaliser votre trop-plein d’énergie avant qu’il ne déborde et ne se retourne contre vous.

Travail

Cet aspect de Neptune ne sera pas très favorable sur le plan professionnel, dans la mesure où il aura tendance à vous brouiller les idées, ou à vous placer dans des situations confuses et compliquées. Mais vous saurez vous en sortir, et même avec des honneurs.

Citation

La loi doit être comme la mort, qui n’épargne personne (Montesquieu).

Famille/foyer

Si des décisions rapides et des mesures énergiques s’imposent pour régler un problème d’ordre familial, vous n’hésiterez pas à les prendre, quitte à vous rendre impopulaire auprès de vos proches. C’est que vous voudrez être rationnel et efficace jusqu’au bout des ongles !

Vie sociale

Les astres vous promettent aujourd’hui des appuis sûrs qui vous aideront à matérialiser vos désirs. Faites pourtant attention à ne pas compromettre vos rapports par un excès de sens de critique dont vous avez le secret. Ce fâcheux penchant, souvent mal placé aujourd’hui, sera votre pire adversaire.

Nombre chance

234

Clin d’oeil

Se laisser porter par la vague au lieu de toujours chercher à tout contrôler est parfois une bonne chose.

Recherches: Nadeige CAJUSTE et Stéphanie RIGAUD

Image & sources: horoscopedujour.fr / http://mode.glamourparis.com