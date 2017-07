Éphéméride du jour ….., 7 juillet 1922 // Naissance de Pierre Cardin, couturier, mécène et homme d’affaires français

7 juillet 1922 Naissance de Pierre Cardin, couturier, mécène et homme d’affaires français

En 1946, il fait ses débuts chez Dior. Il dessine les costumes et les masques de La Belle et la Bête, film de Jean Cocteau.

En 1950, il ouvre sa propre maison de couture et sort sa première collection en 1953. En 1981, il fait l’achat du célèbre restaurant parisien « Maxim’s ».

En1991, il est nommé ambassadeur de bonne volonté de l’UNESCO et a été surtout actif en soutenant leur fondation pour la recherche contre le SIDA.

En 1992, il est le premier couturier à entrer à l’Académie des Beaux-Arts.

Aujourd’hui, 7 Juillet 2017

188ème jour de l’année, 28ème semaine de l’année

177jours avant la fin de l’année

Ce jour était officiellement dénommé jour de la cerise dans le calendrier républicain français.

JOURNEE NATIONALE

En Chine : Chih Nu, la fête de la Voie lactée (Fête chinoise des amoureux)

Îles Salomon : fête de l’indépendance.

Tanzanie : fête du Saba Saba ou fête du 7 / 7, commémore la fondation du parti politique Tanganyika African National Union (#TANU) en 1954.

Yémen: journée des usines

Au Japon : Tanabata, la fête des étoiles

Tanabata « La septième nuit [du septième mois » est la fête japonaise des étoiles provenant des traditions O-Bon et de la fête des étoiles chinoise. La fête a généralement lieu le 7 juillet ou le 7 août, et célèbre la rencontre d’Orihime et Hiko-boshi. La Voie lactée, une rivière d’étoiles qui traverse le ciel, sépare les deux amants, et il leur est permis de se rencontrer une fois l’an. Ce jour particulier est le septième jour du septième mois lunaire du calendrier luni-solaire.

La légende

Il existe de nombreuses variantes de cette légende chinoise, mais la trame, elle, est commune. Il s’agit d’une histoire d’amour entre une déesse tisserande et un bouvier (mortel). Pour lui, la déesse quitte le monde céleste, l’épouse et lui donne deux enfants (une fille et un garçon). La mère de la déesse (ou son père) finit par retrouver sa fille et la fait revenir dans le monde des dieux. Pour empêcher le bouvier, bien décidé à retrouver sa femme, d’arriver jusqu’au royaume céleste, les dieux séparent les deux mondes par une rivière infranchissable, la Voie lactée. Devant les pleurs incessants de la princesse d’un côté et du bouvier et de ses enfants de l’autre, les dieux leur accordent de pouvoir se retrouver une fois par an, la septième nuit du septième mois.

Célébration

De nos jours, les Japonais célèbrent cette fête en portant le yukata et en décorant les feuilles de bambou. Ils écrivent leurs souhaits, parfois sous forme de poèmes, sur un tanzaku et les accrochent sur les feuilles. On dit qu’Orihime et Hikoboshi feront que les vœux deviennent réalité. Après avoir été décoré, vers minuit ou le jour suivant l’arbre en bambou est jeté dans un fleuve ou brûlé pour que les vœux se réalisent.

UN FAIT A RETENIR

7 Juillet 1928 Lancement de la Plymouth

La compagnie Chrysler lance en grande pompe son nouveau modèle, la Plymouth. La voiture, qui se détaille 670 dollars, connaîtra un succès immédiat; il s’en vendra plus de 80 000 unités au cours de la première année, forçant Chrysler à augmenter radicalement sa capacité de production.

HAITI

7 Juillet

1800 André Rigaud battu par les troupes de Toussaint

Les hostilités liées à la guerre civile où s’affrontaient les mulâtres alliés d’André Rigaud et les troupes de Toussaint Louverture avaient diminuées après la débâcle de Rigaud à Jacmel, mais ce dernier n’avait pas déposé les armes. Dans un affrontement au Vieux Bourg d’Aquin, les troupes de Rigaud furent à nouveau vaincues. Trois semaines plus tard, ce dernier perdit tout espoir de remporter la guerre et dut s’exiler.

7 Juillet 2001 Nomination de Mgr. Pierre-Antoine Paulo, comme évêque coadjuteur de Port-de-Paix

Ancien supérieur provincial des Oblats d’Haïti, ancien président de la Conférence des Religieux d’Haiti, il se trouvait en Colombie en tant que missionnaire parmi les Afro-Américains à Cartagena de Indias au moment de sa nomination. Il devint évêque titulaire du diocèse après que le Saint Siège ait accepté la démission de Mgr. Mgr. Frantz Colimon, le 1er mars 2008.

La Pensée du Jour

«Si tu es en peine à cause d’une chose extérieure, ce n’est pas cette chose qui te trouble, c’est le jugement que tu portes sur elle.»

Marc Aurèle

PRENOM DU JOUR

Saint-Raoul ou Ralph

Père de huit enfants, Ralph Milner fut pendu à Winchester, dans le Hampshire, Angleterre, le 7 juillet 1591, victime de la répression anticatholique de la reine Élisabeth I. Les Raoul sont logiques. Leur couleur : l’orangé. Leur chiffre : le 4.

Aujourd’hui

Vendredi 07 Juillet 2017 Premier Quartier

Dimanche 09 Juillet 2017 Pleine Lune

L’Ere des Cancer, comprise entre le 21 juin et le 22 juillet

LE CULTUREL CHEZ NOUS

MIZIK LAKAY

KREZI«Lem wew»

Pour découvrir la musique de KREZI«Lem wew»

Le’m wew fait revivre un sentiment de nostalgie, n’est-ce pas ?

Alors, rendez-vous demain soir à l’hôtel El Rancho pour cette soirée flashback de Krezi Mizik.

Une soirée qui permettra aux fans du feu groupe Krezi Mizik de ressasser leurs bons vieux souvenirs.

AFPEC- Samedi 8 Juillet 2017

Conférence débat sur les politiques publiques en Haïti

Sous thématique 1 : Pour une cohérence structurelle au niveau de l’administration publique. Intervenant : Jacques Jean Vernet

Sous thematique 2 : Le budget national, un outil de mise en œuvre des politiques publiques. Intervenant : Eddy Labossière.

Contact : 46 84 28 60

Yanvalou –Dimanche 9 Juillet 2017-7Hpm

Grand concert de levée de fonds intitulé » 3 voix, 3 femmes » : Renette Désir, Tamara Suffren et Donaldzie Théodore

Dans le cadre de Quinzaine du livre «Vagues littéraires»

Centre culturel Pyepoudre- Jusqu’au 16 Juillet 2017-à partir de 9h a.m

Atelier de théâtre sur le thème : « Celles qui veillent ».

Animateurs : Elisabeth Lenoir, SalikouKietenga et Sarah Bilion.

Infos : festivalfeministe@gmail.com

Dans le cadre de la deuxième édition du festival féministe «NègèsMawon»

FOKAL, Institut français en Haïti et Rapadou Café bar-restaurant- du Jusqu’au 16 juillet 2017

Deuxième édition du festival de théâtre sur le thème : « Héritage du théâtre de l’absurde dans la dramaturgie contemporaine ».

LEL | Appel à contributions L’Association Legs et Littérature (Alel) lance un appel à contributions pour le dixième numéro de la revue Legs et Littérature consacré à la thématique «La critique littéraire» à paraître en octobre 2017. Les intéressés peuvent envoyer leur proposition de contribution avant le 31 août à legsetlitterature@venez.fr Plus d’infos : www.legsedition.net

L’actualité du monde, dans le passé

7 juillet 1752 Naissance de Joseph Marie Jacquard, Inventeur du métier à tisser qui porte son nom

Mécanicien, Joseph Marie Jacquard mit au point, en 1807, le métier à tisser Jacquard. Il a équipé un métier d’un mécanisme sélectionnant les fils de chaîne à l’aide d’un programme inscrit sur des cartes perforées. Il devenait ainsi possible pour un seul ouvrier de manipuler le métier à tisser, au lieu de plusieurs auparavant.

Il est mort le 7 août 1834.

7 juillet 1890 Décès d’Henri Nestlé, pharmacien industriel suisse d’origine allemande

Né le 10 août 1814 à Francfort-sur-le-Main (en Allemagne). C’est en 1867 qu’il a fondé la compagnie Nestlé, qui s’est d’abord consacrée à la fabrication d’une farine lactée, un aliment à base de lait, de sucre et de farine de blé destiné aux nourrissons. En diversifiant ses produits au fil des ans, notamment avec le chocolat au lait et le café instantané, l’entreprise est devenue un des géants mondiaux des produits agro-alimentaires.

7 juillet 1930 Décès de Sir Arthur Conan Doyle

Les millions d’admirateurs de Sherlock Holmes sont en deuil, alors que Sir Arthur Conan Doyle, meurt subitement à l’âge de 71 ans. Né à Edimbourg le 22 mai 1859, Arthur Conan Doyle exerce d’abord la médecine, avant d’écrire son premier ouvrage en 1887. Le personnage du détective qui résout, par la logique et l’observation, les énigmes les plus complexes, devient vite très populaire, toujours avec la complicité du Dr. Watson. La célébrité de Sherlock Holmes est telle que bien des gens seront convaincus de son existence réelle.

Sir Arthur a bien essayé de faire disparaître son héros, mais devant les protestations véhémentes de ses lecteurs, il devra se résoudre à relater de nouvelles aventures de l’immortel détective.

Recherches: Nadeige CAJUSTE et Stéphanie RIGAUD

