Haïti-RD : Plus de 30 000 migrants haïtiens regagnent le pays en provenance de la Rep. dominicaine pour le premier semestre de 2017, selon le GARR

Source Wilner Jean Louis | hpnhaiti.com

30486 migrantes et migrants haïtiens ont été contraints de traverser la frontière haïtiano-dominicaine de janvier à juin 2017. De ce nombre, 14179 rapatriés et 16307 qui sont revenus au pays volontairement ont été enregistrés au niveau de trois des quatre points frontaliers officiels d’Haïti et de la République Dominicaine, informé le Groupe d’Appui aux Rapatriés et Refugiés (GARR).

Belladère/Elias est le point frontalier officiel ayant accueilli le plus de personnes rapatriées pour ce premier semestre de l’année 2017 avec un effectif de 6229 personnes. Ouanaminthe/Dajabon vient en deuxième position où 6034 y ont été rapatriées et celui de Malpasse/Jimani, 1916 rapatriés recensés, selon une note du GARR.

Ces chiffres viennent allonger la liste des migrantes et migrants rapatriés enregistrés entre juin 2015 à juin 2017. En effet, un total de 204,911 ressortissantes et ressortissants haïtiens dont 121,868 retournés spontanés et 83,043 rapatriés ont déjà traversé la frontière haïtiano-dominicaine. Parmi ces personnes, 3558 mineurs non accompagnés n’ont pas été épargnés.

Originaires pour la plupart des départements de l’ouest et du sud-est, notamment de Cornillon, de Fonds- Verettes et d’Anse-à-Pitres, ces migrantes et migrants rapatriés qui s’estiment à 93% Hommes et 6.3% Femme, ont laissé leur pays pour s’adonner généralement à l’agriculture, aux travaux de construction et au commerce en République Dominicaine.

Bon nombre de ces migrantes et migrants ont été rapatriés ou expulsés à la frontière dans des conditions critiques. Ils/elles ont déclaré avoir été arrêtés dans les diverses rues de la République voisine et sur les lieux de travail notamment …………………...lire la suite sur hpnhaiti.com