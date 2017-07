FIFA: Pour une seconde fois, Haiti est bien classé

Source Esther Versière | HPN

Après decembre 2012 où la sélection haïtienne a pris la 39e place, les Haïtiens ont de nouveau grimpé dans le classement mondial de la FIFA pour le mois de juillet en se positionnant à la 49e place, a constaté Haiti Press Network.

Avec une bagatelle de 667 points, les Grenadiers font partie du top 50 de la nouvelle publication mondiale de la FIFA.

Après une remontée de 15 places dans ce classement sans disputer la moindre rencontre depuis un certain temps, on peut dire que Haiti fait plus de progrès sans jouer de match officiel.

L’équipe haïtienne se retrouve en 4e position dans la zone CONCACAF, derrière Etats-Unis (3), Costa-Rica (2) et le leader de cette zone le Mexique.

Soulignons qu’au classement général, l’Allemagne qui a été ……………………..lire la suite sur radiotelevisioncaraibes.com