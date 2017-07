Les titres de l’actualité du jeudi 6 juillet 2017 sur Radio Vision 2000

3 présumés voleurs ont été abattus, par la Police jeudi après-midi, devant « Palmera Market » à Martissant. Les victimes qui avaient en leur possession 2 pistolets, s’apprêtaient à braquer les marchands de téléphones portables installés devant le supermarché, selon le porte-parole adjoint de la PNH, l’inspecteur principal, Garry Desrosiers.

Les agents de la DCPJ ont procédé, du 1er Juin à date, à l’arrestation de 42 individus, a indiqué par ailleurs Gary Desrosiers, précisant que 2 d’entre eux auraient participé à l’enlèvement, le 19 Mai dernier, à l’Arcahaïe, de Rolls Lainé alias Roro, Batteur du groupe Djakout #1.

L’Inspecteur Desrosiers a annoncé, d’un autre côté, la création d’une « task force » chargée d’adresser le problème de l’insécurité foncière. Cette structure est constituée notamment de représentants du ministère de la Justice, de la police et du commissaire du gouvernement de Port-au-Prince.

Près de 30 mille 5 cents migrantes et migrants haïtiens en République dominicaine ont été contraints de regagner Haiti au cours des 6 premiers mois de l’année 2017. 14 mille 179 ont été rapatriés par les autorités dominicaines alors que les 16 mille 307 autres sont retournés volontairement dans le pays, selon le groupe d’appui aux Rapatriés et Réfugiés.

Ce sont près de 205 mille compatriotes qui sont, de gré ou de force, rentrés au pays, de Juin 2015 à Juin 2017, selon le GARR.

La commission spéciale chargée d’approfondir l’enquête de la commission Ethique et anti-corruption du Sénat sur l’utilisation des Fonds Petro caribe poursuit sa série d’audition. Elle a entendu, ce jeudi, l’ex-première ministre, Michèle Duvivier Pierre-Louis.

Des dizaines d’étudiants de l’UEH étaient à nouveau dans les rues, ce Jeudi à Port-au-Prince, pour continuer d’exiger justice pour leur camarade John Rock Gourgueder Jean, grièvement blessé lors d’un incident survenu, le 12 Juin dernier, à la Faculté d’Ethnologie.

Le Sénat de la République réclame la suspension des élections indirectes. Dans une résolution adoptée, mercredi, le grand corps a demandé à l’Exécutif d’intervenir, en ce sens, auprès du CEP, soulignant que ces joutes devraient se tenir après la mise en place et l’adoption par le parlement d’un cadre légal approprié.

Le Ministère de la Santé Publique et de la Population en collaboration avec le Ministère de l’Agriculture, l’Union Européenne et le Bureau de l’Ordonnateur National a organisé, ce Jeudi, un atelier de travail sur « l’agriculture de santé publique » autour du thème: « Map plante, m ap manje, m ap bwè tout sa ki bon pou kò m pou m rete an sante ».