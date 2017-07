Astrologie du jour

BELIER

Amour

Vous allez probablement vivre de grands moments romantiques. Une ancienne histoire de coeur peut renaître de ses cendres. N’ayez pas peur de prendre des risques si l’horizon vous paraît dégagé. En tout cas, de bonnes joies du coeur vous sont promises pour cette journée, que vous soyez célibataire ou viviez une relation stable.

Argent

Bonne chance financière grâce aux influx de Saturne. Vous aurez la possibilité de réaliser d’excellentes transactions. Vous pourrez aussi consolider votre situation matérielle en envisageant des placements sûrs.

Santé

Le Soleil va vous doter d’un bon dynamisme, mais Mercure pourra réveiller une certaine nervosité. Si vous vous sentez tendu, si vous dormez mal, par exemple, ou si vous avez l’impression de mal gérer le stress de la vie quotidienne, n’hésitez pas à avoir recours à l’homéopathie ou l’acupuncture pour retrouver l’équilibre.

Travail

Si vous persistez à vouloir effectuer la démarche à laquelle vous pensez, non seulement vous gaspillerez votre temps, mais vous risquez de perdre un peu du crédit dont vous jouissez encore. Attention !

Citation

Il plaît à tout le monde et ne saurait se plaire (Boileau).

Famille/foyer

Ce sera le calme plat dans le secteur famille. Cela ne veut pas dire pour autant que votre vie de famille sera morose et sans intérêt. Au contraire, c’est l’indice que vous n’aurez pas à souffrir en ce moment de problèmes familiaux et que le Ciel vous permettra de souffler.

Vie sociale

Rencontres intéressantes et grandes satisfactions sur le plan amical. Si vous agissez avec bon sens, à l’issue de cette journée vous pourrez concrétiser certains rêves.

Nombre chance

965

Clin d’oeil

Prenez un peu de recul par rapport aux événements.

TAUREAU

Amour

Les circonstances, arrangées par Mercure, vous permettront d’améliorer vos relations avec l’homme (la femme) de votre vie. Profitez-en, car de sérieux sujets de discorde planent sur vous. Célibataire, cette journée vous sourira en matière de coeur. Une amitié amoureuse prendra de plus en plus d’importance dans votre vie ; le piège se refermera tout doucement sur vous, sans même que vous vous en rendiez compte. N’est-il pas vrai qu’il existe des amitiés dont on se passe de plus en plus difficilement ?

Argent

Vous serez en mesure de réaliser d’excellentes transactions financières. Vous pourrez même consolider votre situation matérielle en envisageant des placements à long terme. Compte tenu des aspects assez exceptionnels de la planète Pluton, cette journée semble s’y prêter particulièrement bien.

Santé

Avec Mars et Jupiter, planètes du bien-être, influençant en ce moment les secteurs de votre thème liés à la santé, vous ne devriez pas manquer de vitalité. Seulement attention : ces deux planètes formeront entre elles une configuration négative, ce qui pourra vous souffler un comportement néfaste pour la santé. Attention en particulier aux abus de tout ordre : excès alimentaires et sexuels notamment.

Travail

Vos projets professionnels ne pourront aboutir que si vous les entourez de la plus grande discrétion, souvenez-vous-en. Vous pourrez bénéficier de l’appui total de certaines personnes très puissantes.

Citation

Les hommes sont des caisses fermées dont la clé est l’épreuve (proverbe arabe).

Famille/foyer

Conseil de Pluton : sachez éviter les orages domestiques en évitant les paroles blessantes. Tâchez d’être aimable et de ne pas céder à des coups de tête que vous regretteriez. Réfléchissez un peu plus, et essayez de contrôler votre tendance à la contradiction.

Vie sociale

Faites jouer vos relations ou vos amitiés pour obtenir une juste récompense de vos mérites. Aussi souhaitable que soit la modestie, il est néanmoins préférable de faire reconnaître sa vraie valeur pour ne pas avoir l’impression d’avoir jeté des perles aux cochons.

Nombre chance

380

Clin d’oeil

Le grand bonheur tout d’une pièce est extrêmement rare. Ce sont en général les petits bonheurs de la vie quotidienne qui font le grand bonheur.

GEMEAUX

Amour

Certains natifs se montreront exagérément soupçonneux et inquisiteurs, ce qui mettra leur partenaire mal à l’aise et risque de provoquer chez ce dernier des réactions hostiles mais parfaitement compréhensibles. Dites-vous bien que, pour vivre harmonieusement à deux, il est indispensable d’apprendre à faire confiance ; il n’y a guère d’autre choix. Évitez toute manifestation de jalousie, et cherchez à engager un dialogue où chacune des parties pourra exprimer librement et calmement ses souhaits pour l’amélioration de la vie du couple.

Argent

Excellentes perspectives matérielles. Expansion et consolidation seront à l’ordre du jour. Plusieurs projets intéressants pourront être mis sur pied ; mais prenez votre temps pour les mettre en route.

Santé

Avec le Soleil influençant votre secteur santé, vous ne risquez pas grand-chose. Pour la plupart d’entre vous, bonne humeur et vitalité seront au rendez-vous. Peut-être pourriez-vous en profiter pour vous occuper de prévention en prenant rendez-vous pour une check-up ou pour des examens de contrôle chez le dentiste ou l’ophtalmo ?

Travail

Vous aurez l’impression d’avancer et de progresser à grands pas dans le cadre de votre vie professionnelle. Sans faire de bruit vous aurez concrétisé vos idées mûries de longue date. Persévérez dans vos efforts, vous en obtiendrez de grandes satisfactions.

Citation

On vieillit en un jour quand on aime (Théocrite).

Famille/foyer

Avec Jupiter influençant le secteur famille, la plupart d’entre vous auront droit à des relations harmonieuses avec leurs proches, et à une ambiance conviviale et joyeuse chez eux.

Vie sociale

Mercure vous rendra très perspicace. Malheureusement cette perspicacité s’exercera plus volontiers à l’endroit des autres, en particulier de leurs défauts. Vous ne vous rendrez pas très bien compte de vos propres faiblesses. Vous serez un peu comme l’oeil qui voit tout mais qui ne se voit pas lui-même.

Nombre chance

894

Clin d’oeil

Pour une fois, oubliez les principes qui ont inspiré vos décisions jusqu’à maintenant, et tordez le cou aux idées reçues !

CANCER

Amour

Cette ambiance astrale facilitera grandement vos échanges affectifs. Vous exprimerez vos sentiments avec spontanéité, délicatesse et subtilité. Certains d’entre vous éprouveront peut-être aujourd’hui un élan insolite, indéfinissable, qui fera vibrer une corde dont ils ne soupçonnaient pas l’existence et dont ils ne parleront pas. Profitez bien de cette atmosphère éthérée, ne laissez quoi que ce soit l’altérer, car c’est là le bonheur amoureux !

Argent

Des occasions intéressantes devraient se présenter sur le plan matériel. Ne les laissez pas échapper, car vous n’en trouverez pas d’autres de sitôt.

Santé

Pensez à dormir suffisamment. Le sommeil est capital pour le bon fonctionnement de votre organisme. Le meilleur moyen d’avoir un sommeil profitable consiste à se coucher et à se lever à des heures régulières, de préférence avant minuit, car c’est là que l’on récupère le mieux, le temps de sommeil lui-même variant selon les individus.

Travail

A vous la réussite professionnelle ! Vous réaliserez certaines de vos plus chères ambitions à la faveur de cet aspect de Jupiter. Mais attention à ne pas attraper la grosse tête, et à ne pas snober votre entourage.

Citation

L’inspiration d’un moment vaut l’expérience d’une vie (O.W. Holmes).

Famille/foyer

Vu le présent climat astral, vos relations avec vos proches seront faciles et sans histoire. L’influence de Vénus, planète de l’amour, de la tendresse et de l’harmonie, se traduira par une ambiance chaleureuse dans votre foyer. Tout le monde s’y sentira bien, et il régnera un climat d’entente et de complicité incomparables.

Vie sociale

Vous devrez savoir faire des concessions et apprendre à composer avec la vie et avec autrui. Votre réussite et peut-être même votre survie seront à ce prix. Il serait dangereux de refuser systématiquement tout compromis. Souvenez-vous qu’il vaut toujours mieux ployer que rompre et que « la neige ne brise jamais les branches du saule » (proverbe japonais).

Nombre chance

594

Clin d’oeil

Efforcez-vous d’adopter une ligne de conduite claire et cohérente.

LION

Amour

Saturne en aspect bénéfique vous aidera à approfondir votre vie conjugale et à instaurer une complicité et une tendresse authentiques. Sans compter que cette planète rend souvent fidèle, ce qui n’est pas une mauvaise nouvelle : vous n’arrêterez pas de répéter à votre bien-aimé vos beaux serments d’attachement. Célibataire, un petit flirt, une rencontre sentimentale sans lendemain sont probables. Profitez-en sans en faire tout un monde ; laissez les choses suivre leur cours, tout simplement. Pour ceux qui ont décidé de se fiancer ou de se marier, la journée est excellente et apportera beaucoup de bonheur.

Argent

Votre chance en argent sera excellente ce jour : avancement ou gains aux jeux en perspective. Il ne vous sera nullement impossible de gagner gros. Mais tout de même, ne dépensez pas l’argent qui ne serait pas encore bel et bien entré dans votre bourse ! Consultez votre nombre de chance.

Santé

Même si Saturne en mauvaise position dans votre Ciel vous empêche de trouver les réponses à vos questions, ne vous énervez pas, restez confiant, en vous disant que vos possibilités sont nombreuses. En attendant une ouverture, prenez le temps de réfléchir sur vous-même. Ainsi vous préserverez votre énergie et vos forces, et vous avancerez à coup sûr.

Travail

Avec cet aspect d’Uranus, vous devriez pouvoir aller de l’avant dans votre carrière. Mais attention : il faudra compter avec deux astres. Tout d’abord, Neptune mal aspecté, ce qui va rendre le terrain momentanément mouvant. Soyez très vigilant et méfiez-vous des rumeurs infondées. Ensuite, Pluton sera en bel aspect. Cette configuration, positive et dynamique, devrait vous aider à relancer vos activités sur des bases plus saines et plus solides.

Citation

Le difficile demande du temps, l’impossible un peu plus (Chaïm Weizmann).

Famille/foyer

Ce jour, vous aurez une vision tout à fait nouvelle de vos soucis domestiques. Vous vous sentirez beaucoup plus serein et prendrez les choses avec philosophie. Néanmoins, le comportement de vos enfants risque de vous mettre dans tous vos états si vous ne faites pas un grand effort pour vous dominer.

Vie sociale

Tout ce qui touche aux pays étrangers vous sera favorable. Les voyages, bien sûr, mais aussi les relations d’affaires, les contrats signés avec des entreprises extérieures, ou même les métiers directement liés à l’international, comme le tourisme ou la traduction.

Nombre chance

827

Clin d’oeil

Réfléchissez longuement aux conséquences financières des décisions que vous serez amené à prendre.

VIERGE

Amour

Pour les couples, le Ciel sera dégagé, et la complicité une fois compromise va revenir en force. Ceux d’entre vous qui ont divorcé feraient bien de ne pas se précipiter tête baissée dans une nouvelle relation simplement par peur de la solitude. Célibataire, si l’amour n’existait pas, vous seul réussiriez à l’inventer. C’est dire que vous serez cette fois un as en matière amoureuse ! Vous connaîtrez le pouvoir des baisers, la douce alchimie des caresses. Vous allez découvrir toutes les formules du plaisir et les plus secrets mécanismes de l’excitation des sens.

Argent

Vous serez en mesure de régler efficacement vos problèmes matériels. Il est vrai que vous adopterez une attitude raisonnable et que vous serez prêt à rogner sur certaines dépenses superflues si les circonstances l’exigent. Ce sera aussi le moment favorable pour réaliser des placements à long terme. Et, pour ceux d’entre vous qui sont concernés par la question de la retraite, des solutions intéressantes pourront être trouvées.

Santé

Surveillez votre santé. Evitez le surmenage et imposez-vous un sommeil suffisant. Vous deviendriez une proie facile pour les maladies contagieuses si votre état de fatigue se prolongeait. Souriez à la vie.

Travail

Avec cet aspect d’Uranus, les choses pourront à nouveau bouger sur le plan professionnel. Mais il faudra vous méfier des rumeurs et des fausses bonnes nouvelles. Plus que jamais, ne vendez la peau de l’ours que si vous êtes sûr de l’avoir tué. Attention également, si vous êtes au courant de certains secrets concernant votre entreprise, à ne pas les dévoiler par inadvertance.

Citation

J’aime mieux être un homme à paradoxes qu’un homme à préjugés (Rousseau).

Famille/foyer

Acceptez les précieux conseils de votre entourage familial, au lieu de vous buter. Sur le plan matériel, notamment, vous verrez que certaines suggestions de vos proches sont très judicieuses.

Vie sociale

La planète Mercure, bien aspectée, vous inclinera à faire preuve d’un civisme exemplaire. Sous son influence, vous serez plus qu’à l’habitude soucieux de vos devoirs comme de vos droits, et vous penserez plus sérieusement à prendre conseil auprès de personnes compétentes au lieu de vous laisser aller à vos fantaisies ou de faire confiance à votre imagination.

Nombre chance

648

Clin d’oeil

Souvenez-vous que la douceur et le tact font plus que l’autoritarisme.

BALANCE

Amour

Les amours conjugales seront toujours bien protégées. Et cet aspect de Mars promet à bon nombre d’entre vous une journée torride. C’est sans doute votre conjoint ou partenaire qui se réjouira de vos élans sensuels ; mais un coup de coeur pour quelqu’un d’autre n’est pas exclu ! Célibataire, Mercure exercera un impact positif. La frustration de ces derniers temps va rapidement prendre fin. Vous serez plus entouré, et vos chances de rencontre remonteront en flèche.

Argent

Côté argent, cet aspect du Soleil est évidemment de bon augure, le Soleil étant un astre tout à fait bénéfique. Mais attention : Pluton risque de vous incliner à trop dépenser. Tout ira bien si vous contrôlez vos envies et limitez vos dépenses. Mais vous risquez de craquer et de vous laisser aller à quelques achats ruineux et parfaitement inutiles ! Méfiez-vous, car vous auriez ensuite beaucoup de mal à rééquilibrer votre budget.

Santé

Meilleur équilibre physique que dernièrement. En revanche, il faudra vous méfier des malaises d’origine psychosomatique. Votre santé sera en effet principalement influencée par la Lune, un astre qui a davantage d’effets sur le plan mental que sur le plan physique. La Lune pourra notamment vous souffler des idées noires, ce qui risque d’entraîner nervosité et insomnies.

Travail

Le terrain professionnel se dégagera. Vous devrez toutefois rester un peu vigilant, car Saturne pourrait encore provoquer des changements ou des événements imprévus qui vous obligeront à vous adapter rapidement. Mais, dans l’ensemble, votre travail sera enfin plus facile et plus prometteur.

Citation

La dissimulation est une sagesse abrégée (F. Bacon).

Famille/foyer

Vous serez bien décidé à prendre en main les rênes du foyer. Vous mènerez votre petit monde à la baguette. Votre entourage devra marcher droit et se conformer à vos exigences. Votre attitude sera assez bien acceptée dans l’ensemble. Cependant, concernant certains de vos choix et décisions, il pourrait exister des risques d’incompréhension avec un ou deux membres de votre famille. Expliquez-vous plus clairement.

Vie sociale

Vous ne serez pas très à l’aise dans votre milieu habituel, et vous chercherez vaguement ailleurs une ambiance qui vous convienne mieux. Bien que vous soyez entouré d’affection, vous aurez l’impression de n’être compris et aimé de personne. Vous aurez tendance à tout dramatiser !

Nombre chance

307

Clin d’oeil

Soyez tolérant : laissez chacun mener sa barque à sa guise.

SCORPION

Amour

Plus ouvert, plus expansif sous l’impulsion d’Uranus, vous serez en mesure de renforcer vos liens de complicité avec la personne qui partage votre vie. De plus, ensemble, vous vous lancerez dans de grands projets et défendrez des causes qui vous semblent justes. Célibataire, vous devriez faire une rencontre insolite cette fois si vous savez ouvrir les yeux.

Argent

L’influence du Soleil dans le secteur argent vous inclinera à améliorer vos revenus. Mais attention à Mars, qui pourra dans le même temps vous pousser à trop dépenser. Restez raisonnable si vous tenez à mettre quelques économies de côté pour vos vacances ou autres.

Santé

La planète Mars vous conférera un dynamisme inhabituel, au point de vous rendre très actif et très courageux. Elle vous orientera notamment à prendre des initiatives dans la sphère des loisirs. Et elle favorisera bien sûr toutes les activités physiques ainsi que le sport en général.

Travail

Si vous pratiquez un métier demandant patience et réflexion, votre intuition vous aidera à faire des découvertes intéressantes. Ces travaux, tout en accaparant beaucoup de votre temps, ne porteront pas ombrage à vos relations affectives.

Citation

On doit proposer ses conseils aussi naturellement que la roue tourne (proverbe chinois).

Famille/foyer

Vos proches seront actifs et sûrs d’eux, mais pas toujours faciles à vivre. Si vous êtes investi de responsabilités parentales, laissez à vos enfants un minimum de liberté, tout en surveillant discrètement leurs allées et venues.

Vie sociale

Aujourd’hui vous aurez la possibilité d’entreprendre un nouveau départ affectif. Vous romprez avec certaines de vos veilles connaissances qui sont devenues inutiles ou encombrantes, pour vous laisser porter vers de nouvelles amitiés.

Nombre chance

111

Clin d’oeil

Respectez votre temps de sommeil : c’est du temps gagné et non perdu !

SAGITTAIRE

Amour

Au vu de cette ambiance astrale surchauffée, disputes, chamailleries vont peut-être envahir votre vie sentimentale. On vous accusera de tous les maux. Vous en avez fait un peu trop pour rendre jaloux l’être que vous aimez. Vous allez encore parler à tort et à travers. Vous feriez mieux d’être un peu moins verbeux et de dissimuler un peu plus vos désirs personnels.

Argent

Neptune, astre lié au monde du pressentiment, influencera votre secteur d’argent et formera des configurations positives avec le reste du Ciel. Vous aurez donc intérêt à délaisser la règle à calculs et à vous laisser guider par ce que vous ressentez, que ce soit pour choisir vos placements ou pour décider de vos achats.

Santé

Cette fois, dynamisme, bien-être et résistance physique au programme. Qui dit mieux ? Effectivement, les influences planétaires vous seront très favorables, et vous pourrez faire provision d’énergie et de tonus. Votre moral sera également en hausse, et vous lutterez beaucoup mieux contre les troubles psychosomatiques.

Travail

Avec cette conjoncture astrale, il se pourrait que des perspectives professionnelles s’ouvrent à vous sous l’influence de personnes ou d’amis qui vous protègent et peuvent favoriser une promotion intéressante.

Citation

Il ne faut pas changer de cheval au milieu de la rivière (proverbe américain).

Famille/foyer

Cet aspect de Neptune permet de vous annoncer une journée facile à vivre en famille. Reste que vos proches, dopés par Mars, ne resteront pas en place. Vos parents autant que vos enfants, du dernier-né au plus âgé, déborderont d’énergie et d’activité. Il faudra parfois intervenir avec autorité pour mettre un peu d’ordre dans le fouillis ambiant !

Vie sociale

Pas un instant de solitude ou de réflexion salutaire : vous serez irrésistiblement entraîné dans un tourbillon de sorties entre amis ou en bien agréable compagnie ; vous n’aurez plus votre tête ni votre coeur à vous !

Nombre chance

585

Clin d’oeil

Faites appel à votre désir de progrès pour affronter vos difficultés avec courage et ténacité.

CAPRICORNE

Amour

Pluton provoquera une transformation, positive somme toute, dans votre vie conjugale. Au programme sera une remise en question de votre vie de couple, ce qui ne sera pas pour vous déplaire. En tout cas, vous ne risquez pas de sombrer dans un ronron assommant ! Célibataire, vous envisagerez votre avenir amoureux avec optimisme, et votre vision plus nette des choses vous permettra de mieux juger de ce qui est bon pour vous et de trouver ainsi la personne qui vous convient et qui vous complète.

Argent

Concernant vos finances, méfiez-vous des opérations mal préparées et des transactions hasardeuses. Vos imprudences pourraient vous coûter cher ! En revanche, n’hésitez pas à prendre quelques risques bien calculés.

Santé

Vous n’aurez rien à redouter côté santé. Votre état dépendra principalement de votre hygiène de vie, et il vous suffira d’un petit effort pour bénéficier d’un excellent tonus, surtout si vous pratiquez une activité sportive.

Travail

Vous aurez des soucis professionnels et vous ne réussirez pas à penser à autre chose. Vos rapports avec votre patron ou certains de vos supérieurs risquent d’être orageux. Tâchez de contrôler vos humeurs et vos réactions.

Citation

Rends visite de temps en temps, tu en seras plus apprécié (proverbe arabe).

Famille/foyer

La vie de famille ne vous préoccupera guère aujourd’hui. Tout occupé à faire des étincelles dans votre travail, à mettre sur pied des projets personnels ou à profiter de vos amours, vous aurez même tendance à quelque peu oublier vos obligations familiales. Heureusement, tout se passera bien, et votre attitude ne portera pas à conséquence.

Vie sociale

Il serait tout indiqué de vous changer un peu les idées, en variant vos occupations aussi bien que vos conversations. Une activité inédite aurait un effet miraculeux sur votre moral en ce moment.

Nombre chance

974

Clin d’oeil

Vous avez certainement des défauts. Accepter des remarques critiques serait le meilleur moyen de les corriger.

VERSEAU

Amour

Vous rêverez plus que jamais d’amour et d’eau fraîche, prêt à donner tout de vous-même pour les acquérir. Malheureusement, vos aspirations, butant contre les obstructions de la planète Saturne mal aspectée, risquent de s’étioler au contact de la tiédeur de votre conjoint ou partenaire actuel ! Célibataires, cette position de Vénus va décupler votre charme et votre envie de séduire. Sensuels et joueurs, vous ferez tourner les têtes. Mais attention, vous risquez de tomber très amoureux sans vous en apercevoir : « Tel est pris qui croyait prendre » (La Fontaine) !

Argent

Attention, vous risquez de manquer singulièrement de jugeote. C’est en effet dans le domaine pécuniaire que les influences délicates de la journée risquent surtout de se faire sentir. Vous n’aurez pas les idées claires, et ne pourrez en outre pas compter sur le facteur chance. Mais tout ira bien si vous vous montrez prudent et raisonnable.

Santé

Vous bénéficierez de la bienveillante neutralité des astres. Aucune configuration majeure ne perturbera votre Ciel. Il vous suffira, pour être en bonne forme, de prendre de bonnes habitudes alimentaires – attention aux nourritures trop riches et à l’abus d’alcool ! – et de mener une vie régulière. Veillez aussi à ne pas fournir d’efforts physiques excessifs, notamment en faisant du sport.

Travail

Mercure donnera un nouvel élan à votre situation professionnelle. Cela débouchera vraisemblablement sur des résultats concrets et heureux. De nouvelles idées surgiront et vous donneront l’opportunité de vous mettre en avant, à condition de vous organiser avec méthode et de rester dans la limite de vos réelles possibilités.

Citation

Tout est tentation à qui la craint (La Bruyère).

Famille/foyer

L’éducation de vos enfants, l’organisation de votre vie familiale seront vos principales préoccupations, et vous vous donnerez du mal pour remplir correctement votre rôle. Vous chercherez aussi à établir de bonnes relations avec vos parents, et saurez être là pour les épauler si jamais ils en ont besoin.

Vie sociale

Vous vous extérioriserez beaucoup plus facilement, et vos rapports avec votre entourage amical en seront profondément modifiés. Tout deviendra simple comme bonjour. Savourez ce bonheur.

Nombre chance

415

Clin d’oeil

Essayez de ramener les faits à leurs justes proportions.

POISSONS

Amour

Le bel aspect d’Uranus vous donnera ce jour l’occasion de fournir une belle preuve d’attachement à l’homme (ou la femme) de votre vie. Saisissez cette opportunité. Cela vous évitera certains problèmes de couple ultérieurs. Le présent mouvement céleste sera très favorable aux solitaires. Moins exigeants, ils auront, en outre, davantage d’occasions de croiser la personne qui éveillera leur désir.

Argent

La journée sera relativement facile à vivre pour la plupart d’entre vous. Mais dans quelques cas, une mauvaise surprise est possible. La planète qui dirige votre secteur d’argent est en effet Pluton, qui va avoir un impact délicat à cause de sa position dans votre Ciel. Ainsi, évitez de vous lancer dans des dépenses ruineuses, rien que pour votre plaisir. Ce ne sera pas non plus le moment idéal pour réorganiser vos placements et vos investissements.

Santé

Avec la culmination de Vénus, ce sera le moment d’une prise de conscience de votre capital santé. Pensez à arrêter de le gaspiller d’une façon ou d’une autre. Surtout qu’avec l’influence de Pluton dans le secteur santé de votre thème, vous pourriez vous sentir plutôt fatigué et avoir quelque mal à vous lever le matin pour aller travailler.

Travail

Jupiter en cet aspect vous poussera à accélérer votre rythme de travail. Vous serez pressé de réussir et d’atteindre le sommet de la hiérarchie. Excellent ! Continuez dans cette voie.

Citation

Il ne se trouve point d’aussi grande distance de bête à bête que d’homme à homme (Plutarque).

Famille/foyer

Vous avez tendance à trop prodiguer les conseils de prudence à vos enfants. Attention ! A force de les mettre en garde, vous finirez par freiner tous leurs élans, et ils n’oseront plus prendre la moindre initiative. Vous ne voulez tout de même pas en faire des poules mouillées ! Alors, veillez à dissimuler votre inquiétude exagérée.

Vie sociale

Vos relations amicales manqueront de chaleur, car vous ne résisterez pas à la manie d’asséner vos vérités comme des coups de massue. Et si vous faisiez preuve d’un peu plus de modestie et de diplomatie ?

Nombre chance

120

Clin d’oeil

Soyez sensible aux problèmes des autres : « Le vrai moyen d’adoucir ses peines est de soulager celles d’autrui » (Madame de Maintenon).

Recherches: Nadeige CAJUSTE et Stéphanie RIGAUD

Image & sources: horoscopedujour.fr / http://mode.glamourparis.com