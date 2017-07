Éphéméride du jour ….., 6 juillet 1801 // Naissance de Charles Nicolas Céligny Ardouin, Homme politique, historien haïtien

6 juillet 1801 Naissance de Charles Nicolas Céligny Ardouin, Homme politique, historien haïtien

ÉDUCATION

Autodidacte

CARRIÈRE

Nommé Commissaire du gouvernement à Santo Domingo par le gouvernement Guerrier, les dominicaine lui opposèrent une fin de non-recevoir, objectant que [sa lettre de créances] aurait du être adressée à la Junte Centrale

Ministre de l’Intérieur et de l’Agriculture sous le gouvernement de Jean-Baptiste Riché. A ce titre, il fut responsable de l’accession à la présidence de Faustin Soulouque.

.- Ministre de l’Intérieur de Soulouque, il démissionna de ce poste quand ce dernier lui ordonna de l’accompagner dans le Nord. Le président qui ne lui faisait pas confiance lui aurait dit : « Ministre ou pas, vous partirez avec moi. »

Les Essais sur l’Histoire d’Haïti de Céligny Ardouin furent publiés en 1865 par son frère Beaubrun , juste avant sa propre mort. Dans la préface, il est précisé que les frères Ardouin « commencèrent à recueillir des témoignages oraux relatifs à la révolution [haïtienne] en 1837 ».

Aujourd’hui, 6 Juillet 2017

187ème jour de l’année, 28ème semaine de l’année

178jours avant la fin de l’année

Ce jour était officiellement dénommé jour de la gesse dans le calendrier républicain français.

La gesse est une plante grimpante à gousses fournissant du fourrage vert.

JOURNEE NATIONALE

Lituanie: Jour de l’État

Pampelune (Navarre, Espagne) : début des Fêtes de San Fermín.

Les Fêtes de San Fermín, ou Sanfermines (en basque Sanferminak, Fêtes de Saint Firmin, en français), sont les fêtes célébrées annuellement du 6 au 14 juillet, à Pampelune, en honneur du saint patron de la communauté forale, saint Firmin. Profondément enracinée dans la communauté forale depuis des siècles, cette célébration a acquis au xxe siècle une renommée internationale. Il est de coutume de considérer ces fêtes comme les troisièmes du monde, en nombre de participants, après le Carnaval de Rio et la Fête de la bière à Munich. On estime à 3 millions le nombre de personnes qui peuplent les rues de la ville pendant neuf jours.

Ces fêtes multicolores transforment littéralement le visage de la capitale navarraise, qui devient le théâtre d’un spectacle populaire mêlant le profane au sacré. À cette occasion, les habitants revêtent la tenue blanche, rehaussée d’un foulard et d’une ceinture rouge.

Chine : Tibet : anniversaire du 14e dalaï-lama (1935).

Comores : fête nationale, célèbre l’indépendance de 1975.

Kazakhstan : fête de la capitale Astana.

Lituanie : jour de l’État pour célébrer le couronnement de Mindaugas en 1253.

Malawi : Fête Nationale, fête de l’indépendance et fête de la République.

République Tchèque : fête de JanHus

JOURNEES INTERNATIONALES

Journée Internationale du baiser

Cette journée internationale est née dans les années 90, et si le baiser a sa journée rien qu’à lui, le 6 juillet, on peut dire qu’il l’a obtenue « au mérite ».

Le bisou a (toujours) de l’avenir !

Marque de tendresse, d’amour conjugal (ou autre) ou même rite adolescent, le baiser fait travailler nos muscles, contribue au renforcement de nos défenses immunitaires et apporte des enseignements nombreux sur l’état du (ou de la) partenaire.

Dans l’histoire de nos sociétés, le baiser n’a pas toujours eu la signification que nous lui connaissons aujourd’hui. Dans l’antiquité, il était avant tout échangé d’homme à homme et constituait une sorte de reconnaissance sociale. Que dire à ce titre du baiser de Judas ?

A la Renaissance, le baiser est devenu mixte et une marque d’amour entre homme et femme. Signification qu’il a largement gardée de nos jours en devenant l’expression de l’intimité, de l’affection, de l’amour … et plus si affinités !

De rite social, le baiser est ainsi entré dans le domaine de la vie privé. Quoique… l’histoire est un éternel recommencement et le baiser, mixte ou non, est redevenu dans certains milieux (artistes, people, …) la marque de l’appartenance à un même cercle. Comme quoi on n’invente pas grand chose dans nos sociétés « modernes »…

Cette évocation historique ne saurait être mieux conclue que par le poète qui rendait hommage aux « amoureux qui s’bécotent sur les bancs publics, bancs publics, bancs publics, en s’foutant pas mal du regard oblique des passants… honnêtes ».

50 millions de bactéries échangées

Théâtre de nos échanges buccaux, le baiser transmet de très nombreuses bactéries et on estime à 50 millions la quantité échangée dans un « french kiss ». [ndlr: les méthodes de comptage restent assez floues pour le moment !]

Compétition

Décidément, l’esprit de compétition est fortement ancré chez nos contemporains et on enregistre régulièrement des concours du plus long baiser. Entre le 6 et le 7 juillet 2005, un record a été établi à 31 heures et 30 minutes. L’histoire ne dit pas s’il a fallu réanimer les (heureux) gagnants.

http://www.journee-mondiale.com/330/journee-internationale-du-baiser.htm

UN FAIT A RETENIR

6 Juillet 1885 Pasteur soigne la rage

Louis Pasteur vaccine pour la première fois contre la rage un petit berger alsacien de neuf ans prénommé Joseph Meister. Fort de son succès, le biologiste réalisera plus de 350 innoculations en un an. Il profitera de sa renommée pour lancer une souscription qui permettra de créer l’institut qui porte son nom. Avec ses collaborateurs, Calmette, Roux et Chamberlan, ils avaient réussi à isoler les germes responsables de la rage en 1880.

HAITI

6 Juillet

1861 Démonstration de force de l’escadron de Gutiérrez de Rubalcava dans la rade de Port-au-Prince en 1861

Les Espagnols qui venaient, à l’appel de quelques Dominicains, d’annexer le pays voisin rendirent le gouvernement haïtien responsable de la prise d’armes de José Maria Cabral et envoyèrent dans la rade de Port-au-Prince sept navires de guerre.

Le président Geffrard, qui aidait les patriotes Dominicains et avait protesté l’annexation, fut contraint d’accepter un engagement humiliante et coûteuse: rester en dehors des affaires de la colonie; refuser toute assistance aux révolutionnaires Dominicains et payer la somme de $ 200,000 à l’Espagne à titre de compensation pour les biens détruits dans les invasions du passé.

6 Juillet 2005 Massacre à Cité Soleil par les casques de la MINUSTAH

Qualifié d’ »Opération sécuritaire » par l’ONU (Communiqué de Presse PIO/PR/148/2005), ce massacre fut mené avant l’aube par au moins quatre cents Casques bleus montés quarante chars blindés et protégés par deux hélicoptères. Cité Soleil, le plus grand bidonville de Port-au-Prince, fut qualifié de repair de bandits par la bourgeoisie haïtienne (réunie au sein du groupe 184), parce que la majorité de ses habitants resta encore attachée au mouvement Lavalas.

La Pensée du Jour

«Le baiser est la plus sûre façon de se taire en disant tout.»

Guy de Maupassant

PRENOM DU JOUR

Sainte-Marietta Goretti mais aussi Mariette.

Née en 1890 à Corinaldo (Italie), Marietta fut tuée à 12 ans par un jeune voisin qui voulait la violer. Les Mariette sont joviales. Leur couleur : le bleu. Leur chiffre : le 1.

Aujourd’hui

Jeudi 06 Juillet 2017 Premier Quartier

Dimanche 09 Juillet 2017 Pleine Lune

L’Ere des Cancer, comprise entre le 21 juin et le 22 juillet

LE CULTUREL CHEZ NOUS

MIZIK LAKAY

Sherly Skai/ Princess Eud «file m an kreyol»

Pour découvrir la musique de Sherly Skai/ Princess Eud «file m an kreyol»

cliquezsur le lien qui se trouvesurnotre site :

https://www.youtube.com/watch?v=Hq8-HRKt-d4

File’m an kreyol, pour annoncer la journée internationale du baiser qui est pour aujourd’hui.

Alors, messieurs, à vos marques !!!!

IFH- Aujourd’hui-7h p.m

-lecture-spectacle de « l’Étranger » d’Albert Camus avec le comédien James Saint-Félix

-lecture-spectacle du texte « Temps mort » de Michel Philippe Lerebours avec Chelson Ermoza d’après une mise en scène : Billy Elucien

Dans le cadre de la deuxième édition du festival En lisant

Yanvalou –Dimanche 9 Juillet 2017-7Hpm

Grand concert de levée de fonds intitulé » 3 voix, 3 femmes » : Renette Désir, Tamara Suffren et Donaldzie Théodore

Dans le cadre de Quinzaine du livre «Vagues littéraires»

Centre culturel Pyepoudre- Jusqu’au 16 Juillet 2017-à partir de 9h a.m

Atelier de théâtre sur le thème : « Celles qui veillent ».

Animateurs : Elisabeth Lenoir, SalikouKietenga et Sarah Bilion.

Infos : festivalfeministe@gmail.com

Dans le cadre de la deuxième édition du festival féministe «NègèsMawon»

AFPEC- Samedi 8 Juillet 2017

Conférence débat sur les politiques publiques en Haïti

Sous thématique 1 : Pour une cohérence structurelle au niveau de l’administration publique. Intervenant : Jacques Jean Vernet

Sous thematique 2 : Le budget national, un outil de mise en œuvre des politiques publiques. Intervenant : Eddy Labossière.

Contact : 46 84 28 60

FOKAL, Institut français en Haïti et Rapadou Café bar-restaurant- du 6 au 16 juillet 2017

Deuxième édition du festival de théâtre sur le thème : « Héritage du théâtre de l’absurde dans la dramaturgie contemporaine ».

LEL | Appel à contributions L’Association Legs et Littérature (Alel) lance un appel à contributions pour le dixième numéro de la revue Legs et Littérature consacré à la thématique «La critique littéraire» à paraître en octobre 2017. Les intéressés peuvent envoyer leur proposition de contribution avant le 31 août à legsetlitterature@venez.fr Plus d’infos : www.legsedition.net

L’actualité du monde, dans le passé

6 Juillet 1796 Naissance de Nicolas Ier de Russie

Nicolas Ier de Russie (Nikolaï Pavlovitch Romanov) fut empereur de Russie, roi de Pologne et grand-duc de Finlande du 1er décembre 1825 jusqu’à sa mort le 2 mars 1855. Il s’agit du souverain de l’Empire russe dont l’influence fut sûrement la plus importante et qui donna à ce dernier son apogée sur le plan international. Il est connu pour le régime autocratique qu’il instaura et qui permit en outre un plus grand développement de l’Empire russe.

6 Juillet 1854 Décès de Georg Ohm

Georg Simon Ohm, né le 16 mars 1789 à Erlangen Allemagne, était un physicien allemand.

Il découvrit les lois fondamentales de l’électricité en 1827

En tant que professeur d’université, Ohm commence ses travaux de recherche par une étude sur la cellule électrochimique, récemment inventée par Alessandro Volta. En utilisant du matériel de sa propre invention, Ohm détermine qu’il y a une relation de proportionnalité directe entre la différence de potentiel appliquée aux bornes d’un conducteur et le courant électrique qui le traverse, ce qu’on appelle maintenant la loi d’Ohm. Utilisant ces résultats expérimentaux il détermine les relations fondamentales entre courant, tension et résistance électrique, ce qui constitue le départ de l’analyse des circuits électriques.

6 Juillet 1925 Naissance de Bill Haley

Bill Haley est un des premiers musiciens américains de rock and roll. Il est un des pionniers de ce mouvement avec son groupe Bill Haley & His Comets et leur chanson Rock Around the Clock.

Il est décédé le 9 février 1981.

6 Juillet 1946 Naissance de George Walker Bush, 43e président des États-Unis

Membre du Parti républicain, élu deux fois gouverneur de l’État du Texas (entre 1994 et 1998 puis entre 1998 et 2000), date à laquelle il abandonne son poste de gouverneur à la suite de sa victoire à l’élection présidentielle. Il est élu président pour un second mandat le 2 novembre 2004. Ses présidences sont notamment marquées par les attentats terroristes du 11 septembre 2001, par la guerre en Afghanistan et par la guerre en Irak.

En mai 2008, le Time le classe septième sur sa liste des 100 personnes les plus influentes au monde.

6 Juillet 1946 Naissance de Sylvester Stallone, acteur, scénariste et réalisateur italo-américain

Sylvester Stallone, né à New York, est un acteur, scénariste et réalisateur italo-américain, célèbre avant tout pour ses rôles dans des films dits « d’action » à dominante dramatique comme Rocky ou Rambo.

C’est pendant ces années où il se voit confier des petits rôles que Stallone écrit le scénario de Rocky, l’histoire d’un boxeur minable qui se voit offrir la chance de sa vie le jour où le champion du monde de boxe lui propose de l’affronter sur le ring. Conscient que le rôle de Rocky Balboa, à l’image du combat contre Apollo Creed pour son personnage, peut faire basculer sa vie, Stallone refuse de vendre son script s’il n’obtient pas la garantie de jouer le rôle titre. Le peu d’expérience de l’acteur décourage plus d’un producteur.

C’est finalement en 1976 qu’il obtient gain de cause et que sort Rocky réalisé par John G. Avildsen. À l’image de son personnage, Stallone se retrouve propulsé sur le devant de la scène, le film connaissant un succès inespéré et décrochant dix nominations aux Oscars. En définitive, le film remporte trois Oscars, dont le plus important, celui du meilleur film de l’année.

Stallone retrouvera le personnage de Rocky à cinq reprises, en 1979, 1982, 1985, 1990 et 2006. Stallone a écrit tous les scénarios de la saga et a réalisé Rocky II, Rocky III, Rocky IV et le sixième volet, intitulé Rocky Balboa.

6 Juillet 1975 Curtis James Jackson III dit 50 Cent (« Fifty Cent »), , rappeur, producteur de musique, acteur, compositeur et homme d’affaires américain

Recherches: Nadeige CAJUSTE et Stéphanie RIGAUD

