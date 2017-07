Le système judiciaire désormais atteint par la crise qui secoue plusieurs institutions publiques: la grève des huissiers et des commis de parquet paralysent depuis 3 jours les activités au palais de justice

Port-au-Prince, le 5 juillet 2017 – (AHP) – Les crises qui secouent, depuis plusieurs mois, les institutions publiques n’épargnent pas le système judiciaire. Depuis lundi, les activités sont paralysées au palais de justice, en raison d’une grève des huissiers et des commis de parquet.



Les protestataires réclament de meilleurs conditions de travail, notamment des cartes de débit ainsi que le paiement de plusieurs mois, voire des années pour la plupart, d’arriérés de salaires.

La session d’assises criminelles qui avait débuté la semaine dernière, a été interrompue et aucun tribunal n’a pu fonctionner pour la 3e journée consécutive.L’un des responsables de l’association des greffiers, Wilbert Rau, invite les autorités compétentes, notamment le ministère de la justice, à prendre des mesures allant dans le sens de la satisfaction des revendications des protestataires pour favoriser la reprise des activités au palais de justice.Il déplore l’attitude des autorités judiciaires qui, dit-il, n’ont rien fait pour résoudre la crise. Les rencontres avec le ministre de la justice, Heidi Fortuné et le directeur général du Ministère de la Justice et de la sécurité publique (MJSP) n’ont rien donné, a-t-il indiqué.Au contraire, ils n’ont fait que nous rouler dans la farine sans réellement plancher sur nos revendications, a-t-il ajouté.Pour sa part, le président du syndicat des greffiers, Yves André Joseph, a déploré……………………. …lire la suite sur ahphaiti.org