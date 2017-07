Haïti-Agenda culturel : Semaine du mercredi 5 au mardi 11 juillet 2017

P-au-P, 04 juil. 2017 [AlterPresse] — Agenda culturel de la semaine du mercredi 5 juillet au mardi 11 juillet 2017.

Du Lundi 3 au dimanche 16 juillet 2017, Atelier de théâtre

9:00 am, Centre culturel pye poudre (Ccpp) : Atelier de théâtre autour du thème « Celles qui veillent », animé par Elisabeth Lenoir, Salikou Kietenga et Sarah Bilion, dans le cadre la deuxième édition du festival féministe Nègès Mawon – 312, Route de Bourdon, Port-au-Prince

Mercredi 5 juillet 2017, Radio théâtre

2:00 pm – 4 :00 pm, Espace Fm (Efm) : Radio théâtre, à l’émission « Espace jeunes », les artistes du festival seront les intervenants à cette émission, dans le cadre de la deuxième édition du festival de théâtre « en lisant l’absurde »

Du Jeudi 6 au dimanche 16 juillet 2017, Théâtre et cinéma

Deuxième édition du festival de théâtre « en lisant l’absurde » – Présentation de six pièces de théâtre, au cours de ce festival, ainsi que des lectures-spectacles, des conférences-débats, des causeries, des ateliers de formation et une projection de films -. La 2e édition du festival a choisi de promouvoir des œuvres du théâtre de l’absurde autour du thème « héritage du théâtre de l’absurde dans la dramaturgie contemporaine »

Jeudi 6 juillet 2017, Théâtre

5:00 pm, Fondation connaissance et liberté (Fokal) : Conférence, suivie de débats, autour du thème « héritage du théâtre de l’absurde dans la dramaturgie contemporaine » – Intervenants : Medhi Charlmers et Marc Exavier, avec comme modérateur Wébert N. Charles, dans le cadre de la 2e édition du festival « en lisant l’absurde » – 143, avenue Christophe, Port-au-Prince

Jeudi 6 juillet 2017, Lecture et théâtre

7:00 pm, Institut français d’Haïti (Ifh) : Lecture, suivie de la présentation de la pièce de théâtre « l’Étranger » d’Albert Camus, dans le cadre de la 2e édition du festival « en lisant l’absurde » – 99, avenue Lamartinière (Bois Verna), Port-au-Prince

Vendredi 7 juillet 2017, Hommage au linguiste, académicien et poète décédé Claude Clément Pierre

6 :30 pm, Centre culturel Anne Marie Morisset : Soirée d’hommage au linguiste, écrivain, poète et académicien Claude Clément Pierre, décédé le samedi 24 juin 2017 à Montréal – Animation musicale : Herby François et d’autres artistes – 8-10, rue Gabart, rue Faustin 1er, Delmas 41

Vendredi 7 juillet 2017, Théâtre

7:00 pm, Fondation connaissance et liberté (Fokal) : Spectacle « temps mort » de Michel Philippe Lerebours, mis en scène par Billy Elucien et interprété par Chelson Ermoza, avec comme scénographe Frantz Providence, éclairagiste Jean Ronald Pierre et accessoiriste Farid Sauvignon, dans le cadre de la 2e édition du festival « en lisant l’absurde » – 143, avenue Christophe, Port-au-Prince

Samedi 8 juillet 2017, Théâtre

7:00 pm, Institut français d’Haïti (Ifh) : Théâtre « temps mort » de Michel Philippe Lerebours, dans le cadre de la 2e édition festival « en lisant l’Absurde » – 99, avenue Lamartinière (Bois Verna), Port-au-Prince

Dimanche 9 juillet 2017, Musique (Concert de levée de fonds)

7:00 pm, Yanvalou restauraut : Concert de levée de fonds, intitulé « 3 voix, 3 femmes », avec Renette Désir, Tamara Suffren et Donaldzie Théodore, dans le cadre de la quinzaine…………………..lire la suite sur alterpresse.org