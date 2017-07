Les titres de l’actualité du mercredi 5 juillet 2017 sur Radio Vision 2000

Une séance de sensibilisation de proximité a été organisée, ce mercredi, au palais de l’Art par le Conseil Electoral Provisoire à l’intention des élus locaux du département de l’Ouest. Il s’agissait justement de les sensibiliser sur l’importance des élections indirectes.

Ce sont les élus locaux à savoir, les ASECS et délégués de ville qui auront à voter lors de la première phase au cours de laquelle seront élus les membres des Assemblées municipales. Et les inscriptions pour les AM prennent fin, ce mercredi, selon le calendrier électoral.

La commission Intérieure et des collectivités territoriales du sénat de la république a eu, ce mercredi, une séance de travail avec les membres du conseil électoral provisoire autour des élections indirectes.

L’Union Européenne a procédé, ce mercredi, au lancement de 7 nouveaux projets d’appui aux organisations de la société civile et aux collectivités territoriales. 6 départements dont le Sud, la Grand’Anse, les Nippes et l’Artibonite sont concernés par ces projets dont le cout s’élève à 4 millions d’Euros.

Deux autres projets portant sur la sécurité alimentaire et la formation professionnelle ont été également lancés, ce mercredi, par le gouvernement. Ils sont financés par la banque caribéenne de développement à hauteur de 22 millions de dollars américains.

Un autre ancien premier ministre et 16 ex-ministres ont obtenu, mardi, décharges de leur gestion au Sénat de la République. Ce qui porte à 3 le nombre d’anciens chefs de gouvernement et à 38 le nombre d’anciens ministres à avoir bénéficié d’une telle mesure. La balle est maintenant dans le camp des députés.

Fin, ce mercredi, des examens officiels de la 9e Année fondamentale. Comme chaque année, certains candidats interrogés par vision 2000 ont déclaré que les textes d’examens étaient à leur portée alors que d’autres issus notamment des écoles publiques ont affirmé le contraire.