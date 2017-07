38ème Sommet de la CARICOM : sécurité, commerce post-Brexit et marché unique sont au centre

Écrit par Riphard Serent, MPA / Economiste / riphardserent@gmail.com | Radio Vision 2000

La 38ème réunion régulière de la conférence des chefs d’Etat et de gouvernement de la CARICOM a débuté hier mardi 4 Juillet à Radisson Beach Hôtel en Grenade, où les leaders de la Caraïbe se réunissent pour discuter pendant 3 jours (4 au 6 juillet) des problèmes récents que confronte la région des Caraïbes.

La sécurité régionale, le commerce post-Brexit et le marché et l’économie unique de la Caraïbe sont parmi les plus grands points qui seront discutés au cours de ce sommet de la CARICOM en Grenade, selon ce qu’a indiqué le Secrétaire général de la CARICOM, Irwin LaRocque, à plusieurs journaux de la Caraïbe.

Selon le numéro 1 de la CARICOM, la situation politique actuelle au Venezuela n’est pas dans l’agenda du sommet, mais elle peut y être ajoutée quand l’agenda est adopté ce Mercredi matin.

En parlant de Venezuela, il faut dire que la CARICOM semble être divisée sur la question. En fait, lors de la dernière réunion de l’Assemblée générale de l’Organisation des Etats Américains (OEA) au Mexique, la Jamaïque et 5 autres pays avaient voté en faveur d’une résolution, devant être supportée par les Etats-Unis, sur la crise au Venezuela, et jusqu’à ce lundi dernier, le premier ministre Jamaïcain Andrew Holness disait au journal jamaïcain, le Jamaica Observer, que le Venezuela serait parmi les grands sujets de discussion à ce sommet de la CARICOM, après avoir envoyé en mai dernier une lettre aux leaders de la CARICOM, où il avait proposé qu’on soulève la question du Venezuela au niveau des Chefs d’Etat et de gouvernement de la Caraïbe.

Cependant, des pays comme St Vincent et les Grenadines, Antigua et Barbuda et la Dominique affichent des positions contraires et rentrent dans une démarche de forcer la CARICOM à ne pas interférer dans les affaires internes du Venezuela, comme étant un pays de l’Amérique du Sud.

Bref !…nous sommes très surpris et nous regrettons vivement que les vrais problèmes de la région des Caraïbes ne seront pas au centre de l’agenda de cette 38ème réunion régulière de la conférence des Chefs d’Etat et de gouvernement de la CARICOM qui se déroule actuellement à St. George en Grenade. Nous voulons parler notamment des problèmes de croissance de la région et du chômage au niveau des jeunes de la région, dont 26% se lancent dans l’entreprenariat par nécessité.

En ce qui concerne la croissance, il faut dire que la région des Caraïbes vient de connaitre deux années consécutives de récession, soit -0.8% de croissance en 2015 et -1.4% en 2016, avec des perspectives très sombres de 0.8% pour 2017 fixées par la Banque mondiale.

On espère que le gouvernement haïtien comprendra tous ces enjeux au niveau de la région des Caraïbes et affichera un comportement plus rationnel et plus responsable dans la gestion du nouveau budget 2017-2018 pour de meilleurs impacts sur la croissance et pour l’amélioration des conditions de vie dans le pays.