Haïti-Parlement-Coopération: une délégation de l’ACP visite le Parlement

Une délégation des pays de l’Afrique, Caraïbes et Pacifique (ACP), a visité le Parlement haïtien, ce mardi 4 juillet 2017. Une rencontre qui s’inscrit dans le cadre du renforcement des liens entre Haïti et l’ACP. C’était l’occasion pour les présidents des deux chambres, Youri Latortue et Cholzer Chancy, de plaider en faveur une redéfinition des rapports entre Haïti et la communauté internationale.